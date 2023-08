Dobry design... na wsi. Tak MEEKO Architekci projektują na Podkarpaciu

Dobry design coraz częściej zagląda do mniejszych miejscowości, a nawet wsi. Tego przykładem jest Olika Concept Store - showroom z ekologicznymi kosmetykami i ubraniami handmade, który powstał w Tuszowie Narodowym na Podkarpaciu.

Na Podkarpaciu, w niewielkim Tuszowie Narodowym, powstał Olika Concept Store - showroom, w którym znajdziemy produkty z branży kosmetycznej, handmadowe ubrania oraz niszowe produkty wyposażenia wnętrz.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia MEEKO Architekci.

Wnętrzne Olika to przytulny i kameralny showroom, który jest miejscem dla produktów o wysokiej estetyce, jakości i szacunku dla natury. Olika to miejsce, które pozwala klientom w pełni zanurzyć się w świat ekologicznych produktów z branży kosmetycznej, handmadowych ubrań oraz niszowych produktów wyposażenia wnętrz.

Ekspozycja została tak zaprojektowana, aby stworzyć tło dla prezentowanych produktów, jak również zorganizować przestrzeń o niebanalnej estetyce i charakterze.

Łukowate ramy w kolorze czarnym ciągną się wzdłuż wszystkich ścian showroomu i łączą wszystkie funkcje ekspozycji w jedną kompozycyjną całość. Zaokrąglone naroża dają efekt miękkiego przejścia poszczególnych stref ekspozycji zaczynając od przebieralni, przez strefę mycia rąk z wolnostojącą umywalką, półki, drążki na wieszaki aż po witrynę okienną. Lustra dodają głębi kompozycji i podkreślają łukowate formy kompozycji.

Pośrodku showroomu ustawiono ekspozytory o walcowatych formach, wykończone drewnianymi i kamiennymi fornirami. Dodatkowe zwieńczenie w postaci szyb na cienkich aluminiowych dystansach nadaje im elegancji i podkreśla wyjątkowość designu produktów. Wśród nich warto zwrócić uwagę na unikatowe pilniki do pięt w formie donutów – które przenoszą nas w smakowity wymiar pielęgnacji. To praktyczne rozwiązanie, które daje możliwość efektownego eksponowania produktów lub dekoracji. Ekspozytory są mobilne i z powodzeniem mogą być ustawiane w różnych konfiguracjach w przestrzeni witryny okiennej.

Pośrodku showroomu ustawiono ekspozytory o walcowatych formach, wykończone drewnianymi i kamiennymi fornirami, fot. ONI Studio

Przeważająca biel ścian kontrastuje z czarnym sufitem, czarnymi stalowymi ramami oraz wykończeniem z płyty drewnopodobnej. Wnętrze jest jasne i spójne. Witryna w oknie jest wykończona drewnianą okładziną co zmiękcza wpadające światło do wnętrza nadając mu przyjemną aurę. Światło w zestawieniu z obłymi formami użytkowymi potęguje wrażenie przytulności i zachęca do zapoznania się z ekspozycją.