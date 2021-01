Dodatki - dusza wnętrza. Dekoracje z nowej kolekcji Monnarita

Dodatki to często niedoceniany element aranżacji wnętrza. Niesłusznie - bowiem dobrze dobrane, mogą całkowicie odmienić przestrzeń. Kolekcja Monnarita jest na to doskonałym dowodem. Oprócz szerokiego wyboru oryginalnych mebli, Monnarita oferuje wyjątkowe, designerskie dekoracje, wazony, lampy. Powstają wyłącznie z naturalnych materiałów i są wytwarzane ręcznie na urzekającej pięknem wyspie Bali.

Dodatki i dekoracje, choć wydawać się mogą dość niepozorne, mają wielką moc. Pamiętajmy, że to one w dużej mierze decydują o klimacie wnętrza, a także o tym, jak będziemy się w nim czuć. Nawet starannie wykończona przestrzeń, pozbawiona dodatków, może sprawiać wrażenie pustej i nieprzyjemnej. To one nadadzą ostateczny szlif, zmieniając zwyczajną aranżację w wyjątkową i odzwierciedlającą nasz indywidualny gust. Ożywią ją i nadadzą styl. Są też świetnym rozwiązaniem, gdy najdzie nas ochota na odświeżenie wnętrza, bez przeprowadzania generalnego remontu.

W kolekcji Monnarita, obok rattanowych mebli, znaleźć można ogromny wybór efektownych, pięknych dodatków. O ich wyjątkowości świadczy ich pochodzenie, materiały, z jakich są wykonane oraz sposób wytwarzania. To solidne rękodzieło, powstające w egzotycznych klimatach Indonezji – na wyspie Bali. Ręcznie formowane, z dbałością o każdy detal, zachwycają estetyką wykonania. To produkty z naturalnych materiałów, takich jak rattan, bawełna czy kokos. Stonowane kolory i wyjątkowe, designerskie formy tworzą tu doskonałą kompozycję. Są lekkie i uniwersalne – będą pasować do różnorodnych stylizacji, każdą z nich ciekawie odmieniając. Dają nie tylko piękny efekt, ale są też użyteczne i praktyczne.

Dekoracje ścienne

Dekoracja ścienna Deco – jest wykonana ręcznie z liści bananowca. Przypomina pleciony kosz lub talerz, ozdobiony ciekawymi wzorami w stylu etno. Są dostępne w różnych kolorach i wielkościach, dlatego można z nich stworzyć własną, indywidualną kompozycję, która wystarczy za całą dekorację ściany.

Dekoracja ścienna makrama

Pięć Liści – makramy przeżywiają swój wielki „come back”. Ta z kolekcji Monnarita jest wyjątkowa – piękne liście w kolorze białym, wykonane techniką makramy z bawełnianego sznurka, zostały zawieszone na naturalnej, ciemnej gałązce. Ten niebanalny dodatek w stylu boho ożywi każdą przestrzeń i przyciągnie wzrok.

Kwietnik Pollie – wykonany ręcznie z naturalnego rattanu, pełnego ciepłych kolorów ziemi, co idealnie wpisuje się w trend ekologii. Pozwoli wyeksponować w oryginalny i niepowtarzalny sposób atuty roślinności, przyczyniając się do upiększenia przestrzeni. Można go umieścić w dowolnym miejscu w domu. Stabilna podstawa tego kwietnika sprawi, że kwiaty będą bezpieczne. Jest dostępny w kilku rozmiarach.

Wazony i dekoracje pionowe

Wazon Kara – wysoki i szeroki wazon, wykonany ręcznie z hiacyntu wodnego. Idealny do wnętrz w jasnych, neutralnych kolorach. Ekologiczny i naturalny. Doskonale pełni funkcję dekoracyjną – samodzielnie lub wypełniony suchymi trawami. Może też służyć do przechowywania rzeczy – np. w łazience, do przechowywania bielizny lub ręczników.