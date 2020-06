Domospace, czyli nowa przestrzeń coworkingowa w Domotece

Teraz w warszawskiej Domotece czeka na klientów także strefa do pracy, wypoczynku w trakcie zakupów czy przygotowania planów aranżacyjnych. Takie możliwości zapewnia nowo otwarta przestrzeń coworkingowa Domospace.

REKLAMA

Domospace ma być zaś ważnym przystankiem podczas wielogodzinnych wędrówek. Tutaj można odpocząć, napić się kawy, a także poznać produkty oferowane przez Domotekę, które stanowią ważny element wystroju. Ponieważ to przestrzeń coworkingowa, zapewnia ona odpowiednie warunki do wspólnej pracy, spotkań czy omawiania projektów. Ergonomiczny układ przestrzenny w pełni sprzyja tym wszystkim celom.

Miejsce pracy i wypoczynku

W Domospace można wyróżnić trzy istotne strefy funkcjonalne: do pracy, wypoczynku oraz inspiracji. Agnieszka Tkaczyk, projektantka odpowiadająca za coworking, dążyła do tego, by czytelnie wydzielić przestrzenie o różnym przeznaczeniu. Dlatego w strefie pracy znalazł się stół konferencyjny z krzesłami, projektorem i dużym monitorem, gdzie można zorganizować większe spotkanie z prezentacją multimedialną. W wyposażeniu znalazły się również potrzebne sprzęty, takie jak urządzenie wielofunkcyjne z drukarką czy niszczarka. Zadbano także o miejsce do pracy indywidualnej oraz spotkań w bardziej kameralnym gronie. W obiekcie można korzystać z internetu bezprzewodowego. Domospace zapewnia więc klientom przestrzeń, w której mogą zaplanować zakupy, przejrzeć wzorniki czy spotkać się z architektem wnętrz i podyskutować na temat aranżacji i wystroju.

Poza przestrzenią do pracy przygotowano strefę wypoczynkową. W aranżacji Domospace pojawiają się produkty i meble cenionych marek obecnych w Domotece, takich jak BoConcept, Retrowood, Miloo Home, Exclusive Lights i Livingroom.

Inspiracje dla domu

Domospace to także przestrzeń inspiracji dla klientów Domoteki. W aranżacji wykorzystano m.in. kultowe fotele Imola marki BoConcept, modne industrialne meble Retrowood, w których stare drewno łączy się z solidnym metalem, czy włoskie oświetlenie Exclusive Lights. Ikoniczne projekty można podziwiać także na plakatach. Oprócz tego dla klientów przygotowano albumy i katalogi z designem oraz inne materiały prezentujące aktualną ofertę Domoteki.

W trendzie eko

W wystroju Domospace znajdują odzwierciedlenie bieżące trendy wnętrzarskie. Projektantka Agnieszka Tkaczyk postawiła na materiały i wyposażenie, które nawiązują do natury. Obecność drewna, barw ziemi czy przybrudzonych zieleni działa kojąco na zmysły oraz zapewnia przytulny klimat. Wszystko dopełniają żywe rośliny. Takie podejście do aranżacji – w zgodzie z filozofią biophilic design – wynika z wysokiej świadomość ekologicznej, a także potrzeby otaczania się naturalnymi produktami. Już niedługo w Domospace zagości też innowacyjna sofa marki Livingroom z tapicerką, która powstała z odpowiednio przetworzonych plastikowych butelek.

Przestrzeń twórczej pracy, inspiracji, wypoczynku – Domospace odpowiada na różne potrzeby klientów Domoteki. W wystroju tego miejsca snuje się zaś opowieść o dobrym wzornictwie, funkcjonalnych produktach i potrzebie obcowania z naturą.