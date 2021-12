Domowy design i światowe marki w nowym showroomie w Domotece

Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka poszerzyło się o kolejną przestrzeń dla wielbicieli nowoczesnych form i fascynującego wzornictwa: showroom DKwadrat.pl.

26 listopada 2021 otworzył się nowy showroom DKwadrat.pl z bogatym wyborem mebli oraz akcesoriów do domu, stanowiących esencję światowych trendów meblarskich.

Na 376 mkw. znajdziemy polskie i światowe marki designu.

Sztandarowym produktem DKwadrat są krzesła. W ofercie marki znajduje się 2000 krzeseł.

Owoce fascynacji twórców DKwadrat.pl nowoczesnym projektowaniem i popisowym wzornictwem będą dostępne na powierzchni 376 mkw. i pozwolą odkryć magiczną różnorodność designu. Swoje miejsce znajdą tu doskonałe w formie polskie meble oraz światowe marki z Danii, Hiszpanii i Włoch, między innymi: Intesi, Maduu Studio, Actona, Resol, Nardi, Cheers, Umbra, Carpet Decor, Fameg, Polyhedra, Scab Design, Altavola, Nordifra, Light&Living, Fluffo, Lede, Lysne, Skandica, White Oaks, Absynth, Carpets&More, Aldex, Step Into Design, Florabo.

Największą miłością DKwadrat.pl są krzesła – w ofercie znajduje się blisko dwa tysiące różnorodnych modeli. A oprócz tego stołki barowe, sofy, fotele, komody oraz wiele innych mebli i dodatków do domu.

– Co nas wyróżnia? Większość produktów w naszym portfolio to projekty naszych autorskich marek. Co więcej, znaczna część mebli dostępna jest w naszym magazynie – oferujemy więc błyskawiczną wysyłkę. Można też odebrać osobiście swoje zakupy nawet tego samego dnia z Punktu Odbioru w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 59 – mówi Katarzyna Błaszczyk, kierownik działu Marketingu DKwadrat.pl

DKwadrat.pl to także przestrzeń przyjazna dla twórczej pracy architektów i projektantów wnętrz. Ci, którzy potrzebują kreatywnego miejsca na spotkanie z klientem lub inwestorem znajdą w showroomie DKwadrat w Domotece dostęp do katalogów, próbników tkanin, mogą też liczyć na poradę showroomowych ekspertów. W showroomie DKwadrat.pl króluje nowoczesny design i kreatywne podejście do formy. Nowoczesne rozwiązania widać tu zarówno we wzornictwie mebli, jak i w procesie zakupów. Dzięki interaktywnej ekspozycji i skanowaniu kodów QR klienci mogą natychmiast poznać dostępne warianty, kolory i tkaniny oferowanych mebli.

– W Domotece stawiamy na różnorodność inspiracji i staramy się poszerzać ofertę o wzory dobierane z pasją. Wraz z otwarciem nowego showroomu DKwadrat.pl nasi klienci będą mieli dostęp do wyjątkowo szerokiego wyboru krzeseł, które są sztandarowym produktem marki DKwadrat.pl – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

– W naszej strategii najmu skupiamy się na pozyskiwaniu najemców reprezentujących światowe trendy wzornictwa, takim przedstawicielem z pewnością jest showroom DKwadrat.pl, który dołączył do grona najemców w warszawskiej Domotece – dodaje Marta Słysz, Associate w Retail Agency Cushman &Wakefield.

Za transakcję odpowiadała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.