Dorota Koziara projektuje dla Tatuum. Inspiracją polska tradycja ludowa

Dorota Koziara, projektantka, architektka wnętrz, artystka, mająca na swoim koncie współprace z takimi markami jak Swarovski, Alessi, Swatch czy Fiat zaprojektowała nową kolekcję dla marki odzieżowej Tatuum.

REKLAMA

NeoFolk to najnowsza wiosenna kolekcja marki Tatuum. Kolekcja jest współczesną interpretacją polskich tradycyjnych wzorów ludowych oraz ich kolorystyki. To sięganie do korzeni i nadawanie im nowych form, to przenoszenie piękna lokalnej sztuki użytkowej do codzienności nowoczesnych kobiet.

Marka podjęła współpracę z Dorotą Koziarą, projektantką, artystką, architekt wnętrz, dyrektor artystyczną i kuratorką wystaw, przez międzynarodowe media uznaną za ambasadorkę polskiego designu na świecie. Przy okazji tej współpracy, Dorota Koziara podjęła się zaprojektowania kolekcji tkanin. NeoFolk jest efektem jej współpracy z Rafałem Gmerkiem, głównym projektantem kolekcji damskiej Tatuum, od wielu lat tworzącym dla marki.

Design inspirowany polską tradycją

Dorota Koziara, od lat prowadząca swoje studio w Mediolanie, w ramach projektu odbyła podróż po Polsce w celu poszukiwania tradycji. Odwiedziła wiele muzeów etnograficznych, skansenów, odbyła szereg rozmów z etnografami oraz rzemieślnikami zajmującymi się zanikającymi zawodami. Jej podróż była polem badawczym, które stało się bazą do stworzenia kolekcji NeoFolk. W kolekcji tkanin znajdujemy wzory inspirowane wybranymi motywami dekoracyjnymi haftów typowych dla Kaszub, Pałuk, łowickimi pasiakami i wycinankami czy w końcu – typowym dla stroju krakowskiego pawim oczkiem.

– Podróż po Polsce w poszukiwaniu naszej tradycji uświadomiła mnie tylko w tym, jacy w przeszłości byliśmy kolorowi. Dotyczy to zwłaszcza kultury ludowej. Mocny kolor i odważne zestawienia kolorystyczne występowały od architektury, we wnętrzach, aż po przepiękne, bardzo odważne w kolorze stroje ludowe – mówi Dorota Koziara. – Polska tradycja ludowa jest prawdziwą krainą intensywnych, kontrastujących ze sobą kolorów. Wśród naszych korzeni mamy kulturę Kaszub, bardzo ascetyczną, której architektura jest najczęściej biało-czarna; we wnętrzach pojawia się skromnie kolor, a w strojach - zestawienia czerni z bielą i dodatkowo ostrą czerwienią. To bardzo surowe, ale zarazem eleganckie zestawienia. Jadąc dalej, wybiórczo napotykamy dość surową w kolorystyce, pełną elegancji Wielkopolskę i odważną wielobarwność: zaczynając od Łowicza, czyli środkowej Polski, przez okolice kieleckie, Kraków i Małopolskę, Śląsk; im dalej na południe i wschód, tym więcej koloru – dodaje autorka kolekcji, dla której miejsca, tradycyjne polskie wzory i bogate kolory były bazą do stworzenia kolekcji NeoFolk. W ramach kolekcji powstała również kolekcja jedwabnych chust autorstwa Doroty Koziary, które, podobnie jak tkaniny na ubrania, są współczesną interpretacją polskiej tradycji ludowej.

Dorota Koziara interpretuje lokalną kulturę