Dorota Koziara z kolejnym projektem dla marki Tubądzin

Kolekcja wielkoformatowych płyt gresowych Cielo e Terra Grupy Tubądzin to delikatna gama kolorystyczna, powstała z inspiracji naturą Środkowej Europy. Autorką nowości w kolekcji jest Dorota Koziara, projektantka, architekt wnętrz, art dyrektor, kurator wystaw, której studio projektowe znajduje się w Mediolanie.

Podczas najważniejszego na świecie wydarzenia poświęconego ceramice budowlanej, Cersaie 2022 w Bolonii, Grupa Tubądzin zaprezentowała nowości z kolekcji Cielo e Terra.

Za projekt odpowiada znana designerka Dorota Koziara.

Cielo e Terra to kolekcja płyt wielkoformatowych, która swoją prapremierę miała w 2016, w ramach wystawy „Dorota Koziara” w Muzeum Miejskim we Wrocławiu. Kuratorem wydarzenia był guru światowego designu Alessandro Mendini. Od tego czasu Cielo e Terra prezentowana była podczas wielu międzynarodowych eventów, na przykład podczas „Creativ by Nature", gdzie prezentowano najlepsze przykłady designu, podczas Expo 2020 w Dubaju.

— Przystępując parę lat temu do współpracy z Tubądzinem, tak jak w przypadku każdej mojej współpracy, przeanalizowałam ówczesne kolekcje marki. Chciałam zaproponować innowacyjne projekty, które wzbogacą gamę produktów. W tym wypadku ,były to materiały spełniające normy dla budynków użyteczności publicznej i na elewacje. Tego typu płytki są zawsze wyzwaniem. Zaprojektowana przeze mnie kolekcja Cielo e Terra to płyty gresowe, barwione w masie. Zależało mi na ciepłym odbiorze materiału, jakim jest ceramika, zazwyczaj zimna w dotyku. Taki ciepły efekt dają, moim zdaniem, powierzchnie głęboko matowe. Wypracowaliśmy wraz z działem technologii Tubądzin powierzchnie płyt ceramicznych, które dają wrażenie materiału ciepłego w odbiorze — dodaje Dorota Koziara.

— Inspiracją do stworzenia tej kolekcji była dla mnie natura. Zwłaszcza krajobraz Środkowej Europy. Z moim zespołem zrobiliśmy wiele zdjęć polskiego pejzażu, a następnie powiększyliśmy je do pixela. Stąd wypadkowa kolorów, które w tej części Europy są bardziej stonowane i delikatne niż np. w basenie Morza Śródziemnego. Po przestudiowaniu gamy kolorystycznej wybraliśmy do kolekcji cztery kolory Ziemi i cztery kolory Nieba oraz łączący je róż, który tak naprawdę w naturze występuje najczęściej pomiędzy niebem a ziemią. Harmonijna gama kolorystyczna jest moją propozycją szczególnie dla architektów, którzy w swojej codziennej pracy kreatywnej mają do czynienia z wieloma materiałami. Zaprojektowałam ją w taki sposób, żeby każdy kolor z kolekcji harmonijnie współgrał z innymi. Można także wykorzystywać wszystkie kolory z kolekcji w jednym projekcie, a i tak będą one stanowiły harmonijną całość — mówi Dorota Koziara.

Cielo e Terra to kolekcja płyt wielkoformatowych, która ma zastosowanie zarówno w prywatnych wnętrzach, budynkach użyteczności publicznej, jak i na elewacjach.

Podobnie jak przy przestudiowaniu kolekcji kolorów bazy do Cielo e Terra inspirowanych naturą również dekoracje uzupełniające tę kolekcję mają razem budować harmonijną całość, zarówno we wnętrzach jak i na elewacjach.

— Zależało mi na tym żeby te produkty były uniwersalne i znakomicie nadawały się do zastosowania w różnych częściach świata, współgrając z różnorodnym pejzażem. W przypadku projektowania materiałów wykończeniowych zależy mi na tym, żeby ta kolekcja harmonijnie współgrała z pejzażem niezależnie czy jest wykorzystana we wnętrzach czy na fasadach w przestrzeni publicznej czy prywatnej.