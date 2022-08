Drewniany sufit i figowce tłem dla najnowszych technologii. Foster + Partners zaprojektowali sklep Apple w Londynie

Renomowana pracownia Foster + Partners stoi za projektem nowego sklepu firmowego Apple w Londynie, Apple Brompton Road. Salon giganta z doliny krzemowej zlokalizowany jest w prestiżowej dzielnicy handlowej, pomiędzy ekskluzywnymi domami towarowymi Harrods i Harvey Nichols.

W centrum Londynu, nieopodal słynnego Hyde Parku i pomiędzy ekskluzywnymi domami towarowymi Harrods i Harver Nichols Apple otworzył w lipcu swój nowy sklep.

Za projektem lokalu stoi renomowana pracownia Foster + Partners.

We wnętrzach znajdziemy odwołania do natury i historycznej architektury miejsca, w tym nieistniejącej już Brompton Arcade.

Oaza spokoju w tętniącym życiem mieście

Stefan Behling, Senior Executive Partner w Foster + Partners, określił lokal mianem oazy spokoju w tętniącej życiem części Londynu. Wnętrza sklepu zalewa naturalne światło, wpadające do środka przez ogromne łukowe okna rozciągające się od podłogi do sufitu, a same wnętrza są umiejętnym połączeniem historycznych elementów z naturą.

W wysoką na siedem metrów jednopiętrową bryłę wpisano kwadratową powierzchnię open space, którą wieńczy falisty, drewniany sufit. Zastosowane we wnętrzach drewno, kamień i lastryko wraz z ciepłą paletą barw tworzą przytulną i spokojną atmosferę przyjazną dla gości i personelu. Zakrzywiony sufit z kolei nawiązuje kształtem do zabytkowej elewacji budynku, korespondując z łukowymi oknami lokalu.

Figowce we wnętrzach sklepu Apple Brompton Road, fot. Nigel Young / Foster + Partners

Drewniany sufit to nie jedyne nawiązanie do natury we wnętrzach Apple Brompton Road. We wnętrzach znajduje się osiem figowców w donicach, które pełnią jednocześnie formę siedzisk dla klientów sklepu. Rośliny są jednocześnie ukłonem w stronę słynnego londyńskiego Hyde Parku, który znajduje się zaledwie kilka kroków od Brompton Road.

Wewnętrzna arkada

Do wnętrz sklepu prowadzi centralna arkada, nawiązująca do architektury oryginalnej Brompton Arcade, która została wybudowana w 1903 roku i znajdowała się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie teraz znajduje się centralna część sklepu Apple. Obecnie symboliczną arkadę wyznaczają kamienne kolumny i drzewa we wnętrzach sklepu.

Ta "alejka" prowadzi do oddzielnej przestrzeni przeznaczonej do nauki i organizacji wydarzeń, nazwanej Forum. Jest tutaj duża ściana video z pokaźnym ekranem i sprzętem audio schowanym w kamiennej ścianie, a także lustrzany sufit wykonany ze specjalnej naciąganej tkaniny, powiększający wizualnie przestrzeń Forum. Wreszcie, są siedziska dla osób uczestniczących w organizowanych w tym kąciku spotkaniach i wydarzeniach.

Arkada we wnętrzach sklepu prowadzi do przestrzeni Forum ze ścianą TV, fot. fot. Nigel Young / Foster + Partners

Ekologiczne rozwiązania

Podobnie jak wszystkie inne obiekty Apple, sklep Apple Brompton Road jest w 100 proc. zasilany energią odnawialną. Co więcej, zastosowana we wnętrzach posadzka lastryko to materiał składający się z biopolimerów pochodzenia roślinnego.