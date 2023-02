Drewno i sklejka w konstrukcji… samochodu

Wielu mogłoby się wydawać, że pomysł na stosowanie drewnianych konstrukcji w samochodach zniknął wraz z ostatnią Syrenką zaprojektowaną w zakładach FSO w latach 60. Tymczasem producenci najnowocześniejszych modeli samochodów – przede wszystkim dostawczych i naczep stosowanych do przewozu ładunków gabarytowych – wciąż wykorzystują kompozyty drewnopochodne, aby pojazdy te były jak najbardziej uniwersalne i funkcjonalne.

Grzegorz Skarżyński z JAF Polska: "Technologia wytwarzania sklejki pozwala na nadawanie finalnemu produktowi różnorodnych właściwości fizycznych oraz mechanicznych".

Kompozyty drewnopochodne do dziś wykorzystywane są w produkcji najnowocześniejszych modeli samochodów – zwłaszcza tych dostawczych i naczep stosowanych do przewozu ładunków gabarytowych. Za ich pomocą zostaje obniżona masa własna pojazdu, tym samym zwiększając możliwości transportowe w przewożonej masie ładunków i ekonomii spedycji. Sklejka z racji swej wytrzymałości, nawet przy stosunkowo niewielkiej grubości zapewnia odpowiednie parametry konstrukcji.

Technologia wytwarzania sklejki pozwala na nadawanie finalnemu produktowi różnorodnych właściwości fizycznych oraz mechanicznych. Tego typu cechy zależą od gatunku drewna, układów fornirów, rodzaju kleju oraz sposobu wykończenia powierzchni. Uzyskiwane w procesie produkcji specjalne właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytów drewnopochodnych pozwalają nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa, ale też na nieograniczone możliwości aranżacji pojazdu, którym podróżujemy – mówi Grzegorz Skarżyński, ekspert JAF Polska.

Przykład z natury

Przykładem jednego z najczęściej wykorzystywanych materiałów w produkcji skrzyń ładunkowych jest wodoodporna sklejka liściasta pokryta filmem fenolowym. Jak wyjaśnia Iza Jarosik, ekspert JAF Polska, na podłogi stosowana jest zwykle sklejka antypoślizgowa. - Dzięki naklejeniu folii fenolowej z odciśniętym wzorem siatki, sklejka ta nadaje się do zastosowania w miejscach, gdzie wymagany jest zwiększony współczynnik tarcia. Dodatkowo, powierzchnia foliowana podwyższa odporność sklejki na uszkodzenia mechaniczne oraz ścieranie.

Z kolei sklejki surowe to produkt, który kochają firmy przeprowadzkowe i spedycyjne, a także przedsiębiorcy wykorzystujący swoje samochody do wszelkiego rodzaju transportów technicznych. Specjalnie wykonana zabudowa samochodu służy przede wszystkim do zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem przez przewożony ładunek. Pozwala to przedłużyć żywotność i zachować estetykę wnętrza na wypadek ewentualnej późniejszej odsprzedaży.

Sklejka w pojeździe – gdzie jeszcze?

Sklejka to również materiał, który pozwala nadać pojazdowi wyjątkowy, ekskluzywny charakter. Potwierdza to również Grzegorz Skarżyński wyjaśniając, że nowoczesne produkty takie jak cienkie i lekkie sklejki pokryte naturalnym fornirem są stosowane w wykończeniach, na przykład, nowoczesnych kamperów.

Specjalne płyty pokryte kolorowym obrzeżem melaminowym pozwalają na wykonywanie dedykowanych zabudów, które znaleźć możemy we wszelkiego rodzaju „przenośnych” biurach - na przykład w mobilnych gabinetach diagnostyki medycznej. Sklejka ogniotrwała bywa natomiast wykorzystywana w konstrukcjach i zabudowach popularnych food truck’ów - opowiada.

Dzięki stosowaniu sklejki, pojazdy są uniwersalne i funkcjonalne, doskonale dopasowując się do specyficznych warunków, tym samym służąc w wielu różnych dziedzinach życia.