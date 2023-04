Drewno, korek, ciepłe kolory: W tych 10 biurach jest przytulnie!

Sterylne, niemal szpitalne aranżacje wnętrz biurowych odchodzą do lamusa. Teraz w biurach jest coraz przytulniej, a klimat ten budują ciepłe kolory i naturalne materiały, takie jak drewno.

Biuro Bouygues Immobiler Polska w Warszawie (Rondo 1)

W stołecznej wieży Rondo 1 powstała nowa siedziba dewelopera Bouygues Immobilier Polska. Architekci z pracowni Bit Creative stworzyli elegancką przestrzeń o domowym klimacie z odwołaniami do idei zrównoważonego rozwoju.

Jodła klasyczna, szkło ornamentowe, barwiony pet, meble ratanowe i zieleń - to najważniejsze elementy designu, które pojawiły się w biurze.

Biuro Bouygues Immobiler Polska w Warszawie, proj. Bit Creative, fot. fotomohito

– Zależało nam na stworzeniu przytulnej strefy wejścia do biura. Ten efekt udało nam się osiągnąć decydując się na skorzystanie z takich elementów wystroju, jak np. parkiet. W połączeniu ze szkłem ornamentowym, naturalną zielenią czy ratanowymi meblami udało nam się wykreować przestrzeń, która jest wizytówką Bouygues Immobiler Polska – mówią architekci z pracowni Bit Creative.

Biuro Zendesk w Krakowie (MK29)

Warszawska pracownia The Design Group zaprojektowała wnętrza nowego biura Zendesk w biurowcu MK29 mieszczącym się przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Pomimo okazałej powierzchni ponad 3 tys. mkw. we wnętrzach udało się stworzyć przytulną, domową atmosferę. Przestrzenie zdominowane są przez proste linie, czystą geometrię i naturalne materiały.

Biuro Zendesk w Krakowie, proj. The Design Group, fot. PION Studio

W wykończeniu poszczególnych stref znajdziemy przede wszystkim neutralne kolory, naturalne drewno i okleiny drewniane, wełnę oraz liczne rośliny. Te ostatnie sprawiają, że możemy poczuć się tu raczej jak w ogrodzie niż zamkniętej przestrzeni biurowej.

– Firmie bardzo zależało na tym, by przestrzenie ich biura były domowe, naturalne, a zarazem niezapomniane. Nie mogło przypominać tradycyjnego, korporacyjnego miejsca pracy, dlatego nawet zastosowana w środku barwa światła, nie jest typowa dla wnętrz biurowych - postawiliśmy tu bowiem na ciepły odcień (o natężeniu 2700 kelwinów) – mówi Alicja Zielińska-Popiela, architektka TDG odpowiedzialna za koncepcję i projekt wnętrz biura Zendesk.

Biuro Maersk Polska w Gdyni (3T Office Park)

Na lokalizację polskiego oddziału w Trójmieście Maersk Polska wybrał 3T Office Park, nowoczesny biurowiec w Gdyni. Jego administrator zlecił pracowni Workplace zaprojektowanie 1,2 tys. mkw. powierzchni biurowej dla tego nowego najemcy. Wspólnym celem Workplace i 3TOP było zaprojektowanie biura wyposażonego w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, w którym panować będzie domowa atmosfera.

Biuro Maersk Polska w Gdyni, proj. Workplace, fot. Adam Grzesik

Projektując wnętrze dla Maersk, architekci starali się maksymalnie wykorzystać naturalne „żywe” drewno, które buduje atmosferę domowego ciepła oraz pewnej szlachetności materiałowej dającej ponadczasowe piękno. Zastosowano je przede wszystkim w elementach, które użytkownicy zawsze mają w polu widzenia i często ich dotykają: we frontach szaf i mebli na wymiar, półkach, konstrukcji krzeseł i okładzinach ściennych.

Wprowadzono też materiały wykończeniowe, które nie są drewniane, ale które pozwalają na wzmocnienie odczucia bycia otoczonym naturalnymi, ciepłymi powierzchniami (korek naturalny, sufity z wełny drzewnej, panele mdf z widocznym „wiórem”, tapicerki w piaskowych i beżowych odcieniach, jutowe i rattanowe detale w donicach i lampach).

Biuro Heimstaden w Warszawie (Plac Unii)

Siedziba szwedzkiej marki Heimstaden, zajmującej się długoterminowym wynajmem mieszkań, powstała w oparciu o domowy klimat i zasady less waste. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia AKA Studio.

Biuro Heimstaden w Warszawie, proj. AKA Studio, fot. Kroniki Studio

Zespół Heimstaden chciał, aby ich nowa przestrzeń do pracy odzwierciedlała hasło przewodnie ich marki: „Friendly homes” – mieszkaj po swojemu. Do wnętrza wprowadzono dużo elementów drewnianych, co wpłynęło na ocieplenie przestrzeni. Do tego dobrano produkty od lokalnych wytwórców oraz kilka elementów z wyposażenia od skandynawskich marek w celu nawiązania do korzeni firmy.

Biuro OLX w Poznaniu (Maraton)

Architekci z pracowni The Design Group podjęli się zaprojektowania wnętrz biura Grupy OLX po jego powiększeniu. To był specyficzny czas po szczycie pandemii. Klient miał świadomość, że musi stworzyć dla pracowników przestrzeń, w której poczują się równie swobodnie jak w domu podczas home office. Tak, by chcieli tu wrócić. Dlatego biuro łączy ergonomię z domową przytulnością, a nowoczesne rozwiązania, jak elektryczne biurka czy specjalistyczne oświetlenie, funkcjonują tu obok komfortowych sof i miękkich dywanów.

Biuro OLX w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe TDG

W projekcie pojawiło się dużo softów, na których można wygodnie się rozsiąść i pracować tak jak w domowym zaciszu. Klimat ten podkreślają liczne drewniane elementy aranżacyjne, miękkie dywany na podłodze oraz grube kotary. Pojawia się tu także dużo pastelowych kolorów oraz roślin.

200 ton to waga laminowanych baffli podwieszonych na sufitach biura. Z jednej strony ich układ świetnie zdynamizował aranżację sufitów, a przy okazji nadał całości ciepła właściwemu drewnu. Z drugiej zapewnił przestrzeni odpowiednią akustykę.

Biuro Vorwerk Polska we Wrocławiu

Nowa siedziba główna Vorwerk we Wrocławiu, oprócz zachowania charakterystycznego dla firmy i jej produktów ergonomicznego designu i funkcjonalności, miało za zadanie wprowadzić pracowników polskiej spółki we współczesny, również hybrydowy styl pracy.

Biuro Vorwerk Polska we Wrocławiu, proj. Massive Design, fot. dzięki uprzejmości Vorwerk Polska

– Staraliśmy się stworzyć maksymalnie uniwersalne i ponadczasowe wnętrze, wykorzystując głównie biel, odcienie szarości i kolory drewna. Równoważąc i balansując proporcję dwóch głównych kolorystyk rozróżniamy miejsca do pracy w skupieniu, do pracy zespołowej i serce biura, którym jest „Ryneczek” – opowiada Konrad Dowejko, Design Director Massive Design.

W nowym biurze jednym z głównych założeń projektowych było stworzenie tak zwanego „gravity point” – ogólnodostępnej strefy dla pracowników. Podczas warsztatów projektowych została ukształtowana forma oraz nazwa tej przestrzeni. Nowopowstały „Ryneczek” nawiązuje do historycznego miejsca spotkań z poprzedniej siedziby firmy. Teraz, jako centralny punkt biura, spełnia też rolę kawiarni i głównej przestrzeni socjalnej.

Biuro Kuehne+Nagel w Warszawie (The Park Warsaw)

Na początku roku w Warszawie otwarto pierwsze w Polsce biuro pracy hybrydowej Kuehne+Nagel w The Park Warsaw. Za projektem biura stoi pracownia Carbon Architecture.

– Naszym celem było zapewnienie pracownikom przyjaznego i komfortowego środowiska pracy i reagowanie na ich zmieniające się potrzeby. To właśnie dlatego, podczas pandemii, zmieniliśmy model pracy pracowników biurowych, który obowiązuje do dziś. Nowe biuro hybrydowe jest odpowiedzią na chęć dostosowania przestrzeni do nowych realiów pracy – Wojciech Sienicki, dyrektor zarządzający, Kuehne+Nagel w Polsce.

Biuro Kuehne+Nagel w Warszawie, proj. Carbon Architecture, fot. Adam Grzesik

Na wprost wejścia znajdują się drzwi do kontenera, na których powieszono dwustronnie podświetlane logo Kuehne+Nagel – kotwicę statku. Biały odkryty sufit, ciepłe drewniane posadzki, ściany oraz drzwi z bulajem były inspirowane portem i transportem morskim. Aby wyróżnić centralną część pomieszczenia dodano metalowe czarne elementy z blachy trapezowej i blachy perforowanej. Dzięki takiemu doborowi materiałów i kolorów, wnętrze nawiązuje do działalności firmy i pozostaje przytulne.

Na drodze do strefy pracowniczej wkomponowano szafy z lockersami dla wszystkich pracowników. Open space został podzielony na sektory wydzielone drewnianymi przegrodami, które pełnią również rolę kwietników.

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku znajduje się nieopodal stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Położoną na czterech piętrach przestrzeń architekci z pracowni Trzop Architekci zaaranżowali w morskim klimacie. We wnętrzach dominują kolory morza i piasku: znajdziemy je między innymi zarówno na stropie w ciągach komunikacyjnych, na ścianach salek spotkań czy też w kantynie znajdującej się na parterze budynku.

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku, proj. Trzop Architekci, fot. fotomohito

"Piasek" w biurze to przede wszystkim różne odcienie drewna - od ciemnego wybarwienia na ścianie w sali konferencyjnej, na tle którego malują się sylwetki stoczniowych dźwigów, po jaśniejsze na podłogach i ścianach ciągów komunikacyjnych.

Rysunek drewna wieńczy także sporą część mebli, w tych m.in. szafki kuchenne i fronty lockersów dla pracowników. Bardzo ciekawym detalem w aranżacji biura są wyfrezowane na fornirowanych okładzinach kształty gdańskich kamienic.

Biuro Signal Iduna w Warszawie (Wola Retro)

Biuro Signal Iduna znajduje się na dwóch piętrach warszawskiego budynku Wola Retro i zajmuje powierzchnię 1500 mkw. Architekci z pracowni Bit Creative Barnaba Grzelecki postawili na chłodne akcenty szarości i betonu przełamane dużą ilością zieleni i drewna. Zarówno kolorystyka i wybrane materiały wpływają pozytywnie na samopoczucie użytkowników biura.

Biuro Signal Iduna w Warszawie, proj. Bit Creative, fot. fotomohito

– Z ciekawszych detali, jakie zaprojektowaliśmy w tym projekcie to pionowe lamele z drewna na czarnym tle. Ten motyw kolorystyczny i materiałowy przewija się w całym biurze. Recepcja która wita gości również posiada motyw pionowych lameli, do tego postawiliśmy na zielone ściany z mchu Forest – relacjonuje Barnaba Grzelecki.

W biurze znalazły się także drewniane szafy z naturalną zielenią, a także lokersy ze skośnym usłojeniem. Drewniane lamele zawitały nawet do kuchni, w której komponują się z "roślinną" fototapetą.

Biuro Allegro w Poznaniu (Nowy Rynek D)

W ubiegłym roku Allegro wprowadziło się do nowego biura w Poznaniu, gdzie do dyspozycji ma blisko 25 tys. mkw. przestrzeni w budynku Nowy Rynek D.

Wnętrza biurowe Allegro zaprojektowane przez The Design Group łączą domowy, przyjazny klimat z nowoczesnym stylem, który koresponduje z charakterem i stylem budynku D poznańskiego kompleksu Nowy Rynek. Częścią oryginalnej elewacji budynku D są pionowe pasy mieniące się odcieniami zieleni i rdzawego różu, które zostały przechwycone do wnętrz. Imitujące fasadę biurowca drewniane szczeble można spotkać niemalże na każdym piętrze biura Allegro.

Biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Design tarasu jest spójny z pozostałą częścią biurową – jest tu domowo, przytulnie i zielono, a także w wielu jego miejscach przenika się motyw koła w postaci zaokrąglonych siedzisk czy organicznych kształtów drewnianych szczebelków. Z tarasem sąsiaduje strefa kuchenna. Jej przestrzeń jest jasna, uzupełniona kontrastowymi dodatkami i ciepłymi akcentami w postaci fornirowanej okładziny. Całość uzupełniają bujane fotele.