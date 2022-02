Drewno w roli głównej: najważniejsze trendy

U progu roku z uwagą wypatrujemy tendencji, które określą styl mieszkań i domów. Nie zawsze są to wątki całkiem nowe – najbardziej wartościowe umacniają się i zostają z nami na dłużej. Taki właśnie charakter ma coraz szersze wykorzystanie naturalnego drewna, zarówno w tradycyjnych, jak i mniej typowych interpretacjach. Podsuwamy rozwiązania aranżacyjne, których nie może zabraknąć w dobrym projekcie.

REKLAMA

Chyba tylko drewnopodobne płytki ceramiczne, stosowane m.in. pod prysznicem, budzą entuzjazm zarówno projektantów, jak i właścicieli mieszkań. Z tym wyjątkiem Polacy coraz wyraźniej odwracają się od naśladownictw i chcą w mieszkaniu prawdziwego drewna. Istotną rolę odegrał w tym okres lockdownu, w którym chyba wszyscy zatęskniliśmy za kontaktem z naturą. Zapraszamy ją do swych domów m.in. w tej postaci, zapośredniczonej, ale dostępnej na co dzień. Jakie ważne wątki można dostrzec w tej makrotendencji? Uwagę zwraca kilka ważnych trendów.

Zgrany zespół

Przede wszystkim drewno nie jest samo. Inaczej niż zaledwie kilka lat temu, występuje na tle całej gamy naturalnych materiałów. W projektach zarówno o dużym, jak i znacznie skromniejszym budżecie pojawia się kamień naturalny – niekojarzący się już wcale z nieosiągalnym zbytkiem, a jedynie z bardzo wysoką jakością i pięknem. Prawdziwy renesans przeżywa rattan, w formie zarówno najróżniejszych mebli wyplatanych, jak i słynnej plecionki wiedeńskiej m.in. na siedziskach i oparciach krzeseł czy zagłówkach łóżek. Do najmodniejszych tkanin należą lny, wełny, surowe bawełny i jedwabie. Ceramika to nie tylko szykowna porcelana, ale także pełna ciepła glina, praktyczna kamionka, zachwycająca barwą terakota.

W naturalnym kształcie

Już sama świadomość, że dany przedmiot powstał ze szlachetnego, naturalnego materiału, to bardzo wiele. We współczesnych projektach chętnie się to jednak uwypukla, podkreśla. Najmodniejsza zastawa to ta ze śladami ludzkiego dotyku w postaci (kontrolowanych, często zamierzonych) niedoskonałości kształtu czy malatury. Szkło – z bąbelkami czy sfalowanymi krawędziami. Tkanina – ta o nieco nieregularnym splocie, z widocznymi zgrubieniami nici. Nic zatem dziwnego, że wśród drewnianych mebli, blatów czy podłóg dominują modele o bardzo wyrazistym rysunku słojów i sęków. Łatwo je znaleźć pod hasłem Antique lub Rustic. A prawdziwym przebojem w przypadku blatów biurek, stołów i wysp są blaty wykonane z drewna z oflisem, czyli z nieregularnymi krawędziami wzdłużnymi – pozbawionymi tylko kory.

Z szacunkiem dla wieku

Wyszły z mody aranżacje, w których wszystkie elementy są idealne równe, proste, prosto ze sklepu. Z rozmów z projektantami wnętrz wiemy, że ich klienci coraz częściej chcą przenieść pod nowy adres nie tylko cenne dzieła sztuki, ale także rodzinne pamiątki czy po prostu meble i dodatki, z którymi się zżyli. Tłem dla przedmiotów z historią w zależności od koncepcji mogą być wspomniane już deski i parkiety z wyrazistym rysunkiem słojów i sęków. Ale także patynowane, które przypominają drewno wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Odpowiednie działania (jak szczotkowanie) i preparaty (woski, oleje czy lakiery barwiące) mogą nadać podobny charakter także wielu podłogom surowym.

Inspiracje z daleka i z bliska