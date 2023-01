Duet architektek z projektem biura dla firmy logistycznej. Wytyczne? Ma być rodzinnie!

Strefa wejścia z efektem "wow" oraz wnętrze sprzyjające spotkaniom - takie wytyczne otrzymały architektki Aleksandra Hyz oraz Aleksandra Mętlewicz od Envio Group Poland przed rozpoczęciem pracy projektowej nad nową siedzibą dla bydgoskiej firmy logistycznej.

REKLAMA

Envio Group Poland zdecydowało się na nową siedzibę w Bydgoszczy.

Biuro zaprojektowane zostało przez duet Aleksandrę Hyz oraz Aleksandrę Mętlewicz.

Powierzchnia biura to około 600 mkw. Całość została zaprojektowana od podstaw.

Architektki Aleksandra Hyz i Aleksandra Mętlewicz rozpoczęły proces projektowy od analizy i przebudowy zastanego obiektu, w którym miała powstać nowa siedziba firmy Envio Group Poland. Sprawa nie była prosta, gdyż był to stary budynek zaadoptowany na potrzeby biurowe. Po dogłębnej analizie i wielu rozmowach z klientem, powstał projekt szyty na miarę nowoczesnej firmy logistycznej. Ogromny wpływ na sam wygląd i poszczególne elementy biura miał sam prezes, który dokładnie wiedział czego chce. Jak podkreślał – najważniejsze jest pierwsze wrażenie.

Architektki Aleksandra Hyz i Aleksandra Mętlewicz rozpoczęły proces projektowy od analizy i przebudowy zastanego obiektu, w którym miała powstać nowa siedziba firmy Envio Group Poland, fot. Migdał Studio

- Ogromną więc wagę przyłożyliśmy do strefy wejściowej. Biuro mieści się na ostatnim piętrze budynku, więc wchodzi się do niego bezpośrednio z windy. Strefa wejścia miała za zadanie robić wrażenie - mówią architektki.

Na samym środku strefy wejścia, na szklanej ścianie z ryflowanego szkła widnieje logo firmy. Lada recepcyjna jest ze stali – całość ma obłe kształty, które tworzą spójna i harmonijną całość. W strefie wejściowej nie zabrakło wygodnych kanap ze stolikami. Ciekawym elementem jest „coffee point”, którego meble są z lustrzanymi frontami, tak samo jak cała ściana wejściowa. Dzięki temu zabiegowi uzyskano efekt elegancji oraz powiększenia przestrzeni.

Druga rzecz, która była podkreślana po stronie Envio Group Poland to to, że firma pomimo swojej już niemałej liczby zatrudnionych osób ma charakter rodzinny. Przez co całość była projektowana z myślą o wspólnych imprezach integracyjnych, śniadaniach czy wyprawianych urodzinach. Sercem biura jest kantyna ze strefą chillout. Na życzenie klienta przybrała ona nieco klubowy charakter. Posiada miękkie fotele, zasłony, huśtawki, neon oraz rozsuwaną wyspę, która po zmroku przybiera kształt baru.

Fakt, który był podkreślany po stronie Envio Group Poland to to, że firma pomimo swojej już niemałej liczby zatrudnionych osób ma charakter rodzinny, fot. Migdał Studio

Równie ważną strefą dla dynamicznej organizacji jest strefa konferencyjna. Została ona więc przystosowana do różnych potrzeb. Można ją zaaranżować na jedną dużą przestrzeń lub na dwie mniejsze salki do spotkań.

Gabinet prezesa został ulokowany nieco na uboczu. Zaprojektowany został w stonowanych barwach z dodatkiem naturalnego drewna. Klientowi zależało na eleganckiej przestrzeni, jednak o domowym charakterze. Miękkie elementy na ścianie oraz zasłony pozwoliły uzyskać zamierzony efekt. Przełamaniem są otwarte surowe betonowe stropy oraz czarne dodatki.

Elementem, który zwraca uwagę są kolorowe łazienki. Zaprojektowane nieco przewrotnie. Zamiast klasycznych płytek zobaczymy tu blachę falistą polakierowaną na przyjęte damsko-męskie kolory. Dodatkowymi elementami są analogicznie różowy oraz niebieski neon. Całość zamknięto lustrzanymi wyspami sufitowymi z nietypowym oświetleniem.