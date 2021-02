Duński design: nowe kolekcje znanej marki

Odświeżone bestsellery w swoich nowych, kompaktowych formach to najnowsza propozycja duńskiej marki BoConcept.





Nasze wymagania wobec domu wciąż rosną. Musi być on biurem, siłownią, szkołą, spa. W czasach pandemii rodziny na całym świecie spędzają w swoich domach rekordowe ilości godzin. Dodajmy do tego rosnącą urbanizację oraz tendencję do coraz mniejszych mieszkań w dużych miastach i zdamy sobie sprawę, jak ważne w tym roku staną się rozwiązania oszczędzające przestrzeń. BoConcept odpowiada kolekcją starannie dobranych mebli, inspirowaną małymi wnętrzami. Znajdziemy w niej odświeżone bestsellery w swoich nowych, kompaktowych formach.

– Dzięki nowej kolekcji chcemy udowodnić, że nawet niewielka przestrzeń może być w pełni funkcjonalna i komfortowa. Nasze klasyczne propozycje przekształciliśmy tak, aby jak najlepiej sprawdziły się w kompaktowych wnętrzach, zyskały więc nowe wymiary i funkcje, ale ich design, który cenią nasi odbiorcy pozostał niezmieniony – wyjaśnia Kamil Maślanka, współwłaściciel i członek zarządu BoConcept Warszawa.

Rozkładana sofa

Wraz z sukcesem mebli rozkładanych, marka wprowadza do swojej oferty sofę Taylor, autorstwa projektanta fotela Imola – Henrika Pedersena. Nowa sofa oferuje ciepły i przyjazny wygląd z dużymi poduszkami i podłokietnikami wykończonymi miękkimi zaokrągleniami. Pozycję poduch oparcia można dostosowywać do aktualnej potrzeby, dzięki czemu sofa zapewni idealny komfort zarówno przy czytaniu ulubionej książki, jak i śniadaniu w łóżku. Sofę rozkłada się w prosty sposób pociągając za ukryty między poduszkami pasek. Dla ułatwienia transportu, np. na wąskiej klatce schodowej, można odłączyć jej oparcie, podłokietniki i przedni panel. Wszystkie mogą być z łatwością przymocowane poprzez wsunięcie w wytrzymałe zawiasy. Pościel można przechowywać w dodatkowym, pasującym do sofy pufie z ukrytym schowkiem.

Wszechstronny puf

Puf Eden to wszechstronny i ponadczasowy mebel, który stanie się niezbędnym elementem każdego domu. Jego minimalistyczna forma wpasuje się niemal w każde wnętrze, a dostępna jest w dwóch rozmiarach. Puf może być tapicerowany jedną z ponad 120 różnych tkanin i skór, co daje mnóstwo możliwości kolorystycznego akcentu.

Ponadczasowy design

Sofa Indivi projektu Andersa Nørgaarda obchodziła w zeszłym roku swoje 20 urodziny. To już dwie dekady, lecz jej ponadczasowy design nieustannie sprawia, że jest jedną z najlepiej sprzedających się sof w ofercie marki. Sekret sukcesu Indivi tkwi zarówno w minimalistycznej formie, trwałości i komforcie, jak i we wciąż rosnących możliwościach konfiguracji. Teraz BoConcept wprowadza kolejny element konfiguracyjny – okrągły moduł wypoczynkowy. Przyjazna forma nowego szezlongu daje więcej możliwości relaksu i interakcji z otoczeniem, nie zajmując jednocześnie dużo miejsca – to cechy pożądane w kompaktowych wnętrzach.