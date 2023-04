Duńskie hygge, zieleń i krakowskie akcenty. Tak wygląda biuro Zendesk projektu The Design Group

Biuro Zendesk w biurowcu MK29 przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie to przestrzeń zaaranżowana w duchu duńskiego hygge, pełna natury i zieleni. Nie zabrakło w niej jednak również lokalnych krakowskich akcentów.

Warszawska pracownia The Design Group zaprojektowała wnętrza nowego biura Zendesk w biurowcu MK29 mieszczącym się przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie.

Pomimo okazałej powierzchni ponad 3 tys. mkw. we wnętrzach udało się stworzyć przytulną, domową atmosferę.

Stworzone przez The Design Group przestrzenie zdominowane są przez proste linie, czystą geometrię i naturalne materiały.

Open space z biurkami pracowników rozlokowany został na niższym piętrze biura. Wyżej znajdują się natomiast tematyczne strefy, które sprzyjają – w zależności od potrzeb – pracy indywidualnej, pozwalają na chwilę relaksu lub kreatywne działania w grupach.

To biuro jest jak spacer po jednym z niewielkich duńskich miasteczek. Zaskakuje w nim nie tylko dobra organizacja, ale i nowoczesność wykorzystanych rozwiązań przy jednoczesnej fascynacji ponadczasową klasyką. Dominują tu natura i zieleń, które jak nic innego koją umysły i emocje. Tak właśnie wygląda krakowskie biuro Zendesk, za którego projekt odpowiada pracownia The Design Group.

Zendesk to międzynarodowy koncern z branży nowych technologii z siedzibą w San Francisco. W 2018 roku firma zdecydowała się na zakup działającego w Krakowie polsko-amerykańskiego startupu Base. Oddział w stolicy Małopolski powiększał się. Potrzeba organizacji zupełnie nowej przestrzeni biurowej pojawiła się więc w naturalny sposób.

Zendesk zdecydował się więc na zakup powierzchni w biurowcu MK29 mieszczącym się przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Do współpracy przy tworzeniu projektu wnętrz nowej siedziby zaprosił warszawską pracownię architektoniczną The Design Group, specjalizującą się w kreacji przestrzeni biurowych.

Tropem domowej atmosfery

Krakowskie biuro Zendesk zajmuje aż dwa piętra biurowca MK29. Łącznie ponad 3,2 tys. mkw. Nowa siedziba urzeka domową atmosferą, w której dominują naturalne, choć czasem też i zaskakujące akcenty.

Dla Zendeska biuro jest bardzo ważnym wyrazem tego, co reprezentuje sobą firma. Zaprojektowane przez nas wnętrza miały za zadanie bardzo dokładnie odzwierciedlać estetykę marki, a także jej charakter. Firmie bardzo zależało na tym, by przestrzenie ich biura były domowe, naturalne, a zarazem niezapomniane. Nie mogło przypominać tradycyjnego, korporacyjnego miejsca pracy, dlatego nawet zastosowana w środku barwa światła, nie jest typowa dla wnętrz biurowych - postawiliśmy tu bowiem na ciepły odcień (o natężeniu 2700 kelwinów). – mówi Alicja Zielińska-Popiela, architektka TDG odpowiedzialna za koncepcję i projekt wnętrz biura Zendesk.

Projektanci z The Design Group zgodnie z wymaganiami firmy Zendesk, postawili również na stworzenie przestrzeni pełnych kreatywnych spotów wzmacniających poczucie wspólnoty i integracji. Zadbali jednocześnie o to, by we wnętrzach przenikały się nowoczesne rozwiązania z innowacyjnym myśleniem o przestrzeni pracy i dobrze zachowaną klasyką.

Strefa garden, creative corner i wiele innych

Choć w krakowskim biurze Zendesk pracuje blisko sto osób, na całej przestrzeni nie znajdzie się nawet jeden gabinet, za to odkryć można wiele różnych, wspomnianych już wcześniej, ciekawych stref do pracy i odpoczynku.

Nowe biuro Zendesk w Krakowie, strefa Garden, fot. PION Studio

Open space z biurkami pracowników rozlokowany został na niższym piętrze biura. Wyżej znajdują się natomiast tematyczne strefy, które sprzyjają – w zależności od potrzeb – pracy indywidualnej, pozwalają na chwilę relaksu lub kreatywne działania w grupach. Co więc tu znajdziemy? Między innymi creative corner z trybunami przeznaczony do szkoleń i team meetingów, a także strefę wellness, w której pracownicy mogą się relaksować lub zdecydować na odrobinę wysiłku fizycznego. Największą powierzchnię biura zajmuje natomiast strefa garden. To chilloutowy open space podzielony zabudowanymi donicami z żywą roślinnością.

Stefa garden płynnie łączy się z przestrzenią fountain umieszczoną na niższym piętrze biura. Ta druga posiada dwie funkcje: na co dzień jest kantyną, ale też miejscem przeznaczonym na firmowe townhalle. Wszystko dzięki schodom łączącym dwa piętra, które częściowo służą jako trybuny.

Ogromne schody trybuny łączą piętra w biurze. fot. PION Studio

Wykonanie otworu pomiędzy piętrami i stworzenie ogromnych schodów-trybun je łączących było największym wyzwaniem technicznym tego projektu. Ale wysiłek ten zdecydowanie się opłacił. Efekt końcowy jest zaskakujący – dodaje arch. Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Na wyższym piętrze pracownicy Zendesk korzystać mogą także z strefy barowej, gameroomu, biblioteki, a także jednej z dwóch znajdujących się w biurze kawiarni. Drugi coffee point znajduje się zaraz obok recepcji.

Przytulność i bezpieczeństwo

Stworzone przez The Design Group przestrzenie zdominowane są przez proste linie, czystą geometrię i naturalne materiały. Wszystko nawiązywać ma do stylu ponadczasowego duńskiego wzornictwa i kreować przyjazny, neutralny klimat zgodny z filozofią hygge, które stawia na przytulność i bezpieczeństwo. Takie idee zgodne są także z podejściem firmy Zendesk, która bardzo dba o swoich pracowników i ich komfort pracy.

Wnętrza inspirowane naturą

W wykończeniu poszczególnych stref znajdziemy przede wszystkim neutralne kolory, naturalne drewno i okleiny drewniane, wełnę oraz liczne rośliny. Te ostatnie sprawiają, że możemy poczuć się tu raczej jak w ogrodzie niż zamkniętej przestrzeni biurowej.

Zaprojektowaliśmy dużą ilość roślin, które kreują strefy sprzyjające komunikacji i integracji pomiędzy użytkownikami. Oczyszczają powietrze, a także dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i bliskości z naturą. Co równie ważne – już samo patrzenie na zielony kolor uspokaja, relaksuje, ale też i sprzyja koncentracji. – mówi arch. Alicja Zielińska-Popiela.

Wnętrza biura Zendesk nawiązują w wielu miejscach do wijącego się koryta Wisły i otaczającej ją zieleni. Do kształtów płynącej wody nawiązuje obły, biofilny kształt donic w strefie ogrodowej, czy aranżacja kurtyn akustycznych tworzących rytm fali.

Donice z roślinami tworzą loggie, zakątki, niewielkie strefy do pracy indywidualnej, odpoczynku, ale też i pracy w małej grupie – tłumaczy arch. Alicja Zielińska-Popiela z pracowni TDG.

Polskie akcenty

Inne ciekawe motywy aranżacyjne to akcenty nawiązujące do polskiej architektury. Wśród nich znajdziemy PRL-owskie luksfery w strefie recepcji, a także popularne w międzywojniu płytki „gorseciki”, które znajdziemy w barze.

Projektanci nie zapomnieli również o regionalnych akcentach, o które dbają przy każdym swoim projekcie. Mocnym punktem przywołującym dziedzictwo Krakowa jest witraż, będący hołdem dla twórczości Stanisława Wyspiańskiego, a zaprojektowany przez krakowskiego artystę. Nowoczesny styl tego elementu biura nawiązuje jednocześnie do kodu kolorystycznego firmy Zendesk.