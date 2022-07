Dużo więcej niż biuro. Zaglądamy do centrum Chefs Culinar Polska w Wiskitkach

Chefs Culinar Polska zaprosił do współpracy Bidermann+Wide. - Projektowanie dla takiego klienta to duże wyzwanie i wielka odpowiedzialność - zaznacza Maciej Bidermann, Head Interior Designer, Bidermann+Wide. Architekci pracowali nad projektem wnętrza nowo powstającego centrum logistycznego ChefsCulinar w Wiskitkach pod Warszawą.

Chefs Culinar Polska to globalna marka o niemieckich korzeniach działająca na rynku od prawie 100 lat. Do współpracy przy projekcie centrum logistycznego w Wiskitkach zaprosiła pracownię Bidermann+Wide.

Projektowanie dla takiego klienta to duże wyzwanie i wielka odpowiedzialność. W 2018 roku nasze studio zaproszono do pracy nad projektem wnętrza nowo powstającego centrum logistycznego ChefsCulinar w Wiskitkach pod Warszawą. Dzięki wczesnemu włączeniu nas do zespołu mogliśmy cały proces przejść zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami, co zaowocowało przestrzenią dopasowaną do wymagań klienta i jego zespołu – opowiada Maciej Bidermann, Head Interior Designer, Bidermann+Wide.

Dużo więcej niż biuro

Centrum logistyczne w Wiskitkach to nie tylko magazyny i część biurowa. Brief przedłożony architektom z Bidermann+Wide zakładał stworzenie dodatkowo akademii kucharskiej, kawiarni połączonej z showroomem oraz sal konferencyjno-szkoleniowych. Chefs Atelier to w pełni profesjonalnie zaprojektowana i wyposażona kuchnia pokazowa o łącznej powierzchni 186 mkw., w której jednocześnie może szkolić się 16 kucharzy. W bezpośrednim sąsiedztwie kuchni pokazowej powstał pokój degustacji, w którym w ciszy i spokoju możemy oddać się ocenie smaku i bukietu win oferowanych przez C.C.

Chefs Atelier to w pełni profesjonalnie zaprojektowana i wyposażona kuchnia pokazowa o łącznej powierzchni 186 mkw., w której jednocześnie może szkolić się 16 kucharzy, fot. Hanna Połczyńska Kroniki Studio

Zaprojektowaliśmy również: identyfikację wizualną marki Chefs Atelier, spacebranding Chefs Wine Bar i Showroomu oraz kompletny system nawigacji po budynku biurowym. Dzięki ścisłej współpracy obu naszych zespołów (komunikacji wizualnej oraz architektów wnętrz) utrzymanie spójności stylistycznej było zdecydowanie prostsze i efektywne – zaznacza Bidermann.

Elastyczne i ergonomiczne

Przestrzeń biurowa mieści się na kondygnacjach od 1 do 4 i jest multifunkcjonalną, elastyczną odpowiedzią na potrzeby klienta. Architekci zadbali o komfortowe i ergonomiczne miejsca pracy dla 140 osób dzieląc piętra na małe open space’y i prywatne gabinety.

fot. Hanna Połczyńska Kroniki Studio

Każde stanowisko pracy wyposażone jest w duże elektrycznie regulowane biurko o zmiennej wysokości. Przestrzenie dodatkowo wyposażone są w salki spotkań o różnych wielkościach, budki telefoniczne, aneksy kawowe, break out room.

Z szacunku do ludzi i jedzenia

Kantyna obsługująca osoby pracujące zarówno na stanowiskach biurowych, jak i magazynowych to strefa zaprojektowana z dbałością o detal, niespotykaną w tego typu obiektach. Człowiek i jego potrzeby są tutaj najważniejsze. Kantyna daje odpoczynek i wytchnienie w przerwie na posiłek w otoczeniu żywej roślinności.

fot. Hanna Połczyńska Kroniki Studio

Dla komfortu przebywania zadbano także o redukcję pogłosu, projektując przestrzeń w oparciu o obliczenia akustyczne. Na posadzkach zastosowano linoleum posiadające naturalne właściwości bakteriostatyczne i będące jednocześnie materiałem o niskiej emisji CO2. Wszystkie te rozwiązania dają wyjątkowy komfort i doświadczenie spożywania posiłków w pracy.

Czas realizacji: 2018 - 2021

Łączny metraż projektu: 3,3 tys. mkw.

Zespół projektowy: Maciej Bidermann, Marta Fibich, Agata Rzechówka, Paulina Filipiak, Szymon Skrzypczak, Natalia Stachowska-Kędzia

Partnerzy projektu: architektura budynku - Tacakiewicz Ferma Kresek; generalny wykonawca - Strabag; dostawca mebli - Interior Group; biofilia - Green Liv; producent oznaczeń - Kruger Plus; fotografie- Hanna Połczyńska Kroniki Studio.