Duży telewizor jest piękny? Trendy na nową dekadę

W czasach, kiedy na salonach królowały telewizory kineskopowe, szukaliśmy sposobów na ich ukrycie, a dziś są pięknie zaprojektowane i eksponujemy je we wnętrzu. Nie tylko dzięki nowoczesnej formie, ale także dodatkowym funkcjom.

Jednym z argumentów, powstrzymującym nas przed wyborem telewizora o większej przekątnej, często jest obawa, że duży ekran wygląda nieestetycznie, kiedy jest wyłączony. Jeden z producentów, firma Samsung zaproponowaał rozwiązanie, dzięki któremu czarny prostokąt pięknie wkomponuje się w przestrzeń. Tryb Ambient, który jest wyróżnikiem telewizorów QLED 4K i QLED 8K, sprawia, że telewizor – niczym kameleon – dopasuje się do wnętrza. Kiedy akurat nie oglądamy filmów, na ekranie możemy wyświetlić np. wzór tapety czy kolor ściany, na której zainstalowany jest sprzęt. Telewizor przeobrazimy także w nośnik informacji, na którym zobaczymy bieżące newsy czy prognozę pogody. Zależnie od preferencji, ekran można zamienić w stylowy dodatek, który pokazuje dekoracyjne motywy, grafiki, zdjęcia czy kolorowe efekty świetlne.

Z kolei na telewizorze The Frame możemy wyświetlić dzieła sztuki współczesnej, fotografie oraz klasyczne dzieła malarstwa, a to wszystko za sprawą Trybu Sztuka. Ponadto dedykowany sklep Art Store pozwala uzyskać dostęp do kolekcji dzieł pochodzących z renomowanych instytucji kultury i agencji fotograficznych, takich jak Prado, Albertina, Tate, Uffizi, Luwr, Victoria and Albert Museum, Magnum Photos czy LUMAS.

Minimalizm wciąż króluje

Dziś wizytówką telewizorów stał się też minimalistyczny design. Projektanci marki Samsung skupili się na wyeliminowaniu niepotrzebnych elementów, które odciągają uwagę podczas oglądania. Wśród nich warto wymienić choćby zminimalizowane ramki czy możliwość ukrycia przewodów. W niektórych modelach za pomocą Połączenia Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem, dostarczane są zarówno prąd, jak i dane AV. Dzięki temu pozbywamy się nieestetycznej, zakurzonej plątaniny kabli wokół ekranu. W standardzie ma on długość 5 m, ale jest też możliwość dokupienia kabla o długości 15 metrów, co może być ułatwieniem, kiedy np. chcemy umieścić telewizor w większej przestrzeni.

Ciekawe rozwiązanie występuje także w telewizorach UHD, które zostały one wyposażone w System Maskowania Kabli, który również pozwoli skutecznie uwolnić nasze wnętrze od plątaniny przewodów. Wystarczy umieścić kable w specjalnie wyprofilowanych szczelinach, znajdujących się z tyłu telewizora, a następnie przeprowadzić je przez podstawę.

Piękno tkwi w szczegółach

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, teraz nawet większy ekran będzie prezentował się elegancko. Za pomocą Uchwytu Przylegającego wybrane telewizory QLED oraz The Frame – niczym obraz – mogą zawisnąć płasko przy samej ścianie. Widzowie, którzy wolą mniej oczywiste rozwiązania, mogą skorzystać ze sprzedawanych osobno podstaw. Dzięki wyrafinowanej elegancji i stylowi, użytkownik ma okazję dopasować telewizor do własnych potrzeb. Dodając do tego niesamowitą jakość obrazu i zapierające dech w piersiach kolory, wrażenia z oglądania osiągną zupełnie nowy poziom.