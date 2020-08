Dynamicznie, ergonomicznie i nowocześnie. Oto nowe wnętrza siedziby firmy Hama

Firma Hama stanęła przed wyzwaniem modernizacji polskiej siedziby w Robakowie koło Poznania. Część biurowa miała zyskać nową jakość z korzyścią dla komfortu i efektywności pracowników. Jednym z głównych założeń projektowych było stworzenie wspólnej przestrzeni podzielonej szklanymi ściankami.

Budynek biurowy firmy Hama to ponad 500 mkw. powierzchni, której należało nadać nowy charakter – wynikający z funkcjonalności biura oraz wykorzystujący nowoczesne i spójne dla całego projektu akcenty architektoniczne. Inwestor w celu stworzenia odpowiedniego projektu zgłosiła się do Jerzego Milewskiego z ELM A R C H I T E K C I, pracowni, która była odpowiedzialna za aranżację biura także dekadę wcześniej.

Wygoda w parze z designem

Modernizacja każdego obiektu jest wyzwaniem dla architektów i wykonawców, ponieważ muszą oni pracować na istniejącym projekcie, który nierzadko ma swoje ograniczenia. Stąd przebudowę części biurowej firmy Hama rozpoczęto od wnikliwej analizy uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Stworzono także listę potrzeb, które w końcowym efekcie wpłynęły na założenia projektowe modernizacji. Celem działań było stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, dzięki której praca zespołów w biurze stała się płynna i jeszcze bardziej efektywna, przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnego i miłego dla oka wyglądu wnętrz. - Kluczowymi założeniami projektowymi było stworzenie funkcjonalnych biur spełniających współczesne wymagania dotyczące ergonomii pracy i integracji zespołów tak, by mogły zostać na nowo rozplanowane stanowiska pracy. Projekt zakładał otwarcie przestrzeni małych pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w celu stworzenia przestrzeni typu open space. Pozwoliło to nie tylko na lepsze skomunikowanie zespołów, ale także na optyczne powiększenie części biurowej. Postanowiliśmy także zdemontować obniżane sufity, odkrywając ciekawe instalacje oraz malując je łącznie z sufitami na grafitowo. W celu zapewnienia wygody i komfortu pracy, w wybranych strefach zostały zamontowane systemy akustyczne, w formie dekoracyjnych kompozycji, a przy biurkach znalazły się wolnostojące panele akustyczne – mówi architekt Jerzy Milewski, ELM A R C H I T E K C I.

Nietypowe przeszklenia

Jednym z najciekawszych rozwiązań zastosowanych w projekcie modernizacji biura firmy HAMA było wprowadzenie szklanych elementów. W celu stworzenia bardziej odizolowanych przestrzeni do rozmów czy pracy koncepcyjnej, projektant zdecydował się na montaż szklanych ścianek w grafitowych, aluminiowych ramach. Ich wykonaniem zajęła się firma Awilux.

Ciekawym zabiegiem architektonicznym było także wstawienie podobnych przeszkleń w otworach wyburzonych pomiędzy biurami a halą magazynową. Miało to na celu jeszcze większe otwarcie i wzajemne przenikanie przestrzeni, a także usprawnienie pracy zespołów odpowiedzialnych za pakowanie produktów.