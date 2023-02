Dyskretnie luksusowy. Taki jest Hotel Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie

Historyczny pomost między tradycją a współczesnością - taka idea przyświecała sieci Hilton i architektom z db Group projektując na nowo wnętrza Hotelu Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie.

REKLAMA

Po 200 latach od swojego powstania Hotel Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie ponownie zaprasza w swoje progi.

Nową odsłonę hotelu zaprojektowała krakowska pracownia db Group, którą w zakresie aranżacji łazienek i strefy spa wspierała firma BOZZA, mająca również krakowskie korzenie.

Hotel Saski powstał w XIX w., w centrum Krakowa, z połączenia trzech kamienic przy ul. Sławkowskiej z oberżą „Pod Królem Węgierskim”. Przez wiele dekad należał on do najnowocześniejszych hoteli w Europie, w którym chętnie gościli i koncertowali w Sali Redutowej najwybitniejsi muzycy epoki: Franz Liszt, Johannes Brahms, Ignacy Paderewski, Henryk Wieniawski czy Artur Rubinstein. W XX wieku funkcjonował tam również klub jazzowy i właśnie „rozmuzykowanie” tego miejsca zainspirowało db Group do wyboru motywu przewodniego projektu.

- Inwestorowi zależało na oparciu estetyki wnętrza o wyrazisty, spójny motyw. Uznaliśmy, że najlepszy będzie ten muzyczny, który symbolicznie połączy historię z dniem dzisiejszym – komentuje Małgorzata Jezierska.

I rzeczywiście, wchodząc do hotelu obcujemy z rozmaitymi elementami nawiązującymi do tego wątku. Kształty mebli, foto-kompozycje Ryszarda Horowitza przedstawiające słynnych muzyków, wzory kamiennych posadzek części wspólnych i wiele innych detali.

Dyskretny luksus

Nowy Hotel Saski nawiązuje do swoich korzeni również w warstwie jakości – wyposażenia i usług. Przestrzeń definiują elegancja i dyskretny luksus. 117 pokoi oferuje wysoki standard wyposażenia. Podobnie, jak łazienki.

- Postawiliśmy na bezkompromisową jakość – mówi Jacek Dubiel z Bozza. - Wspólnie z pracownią dB Group uznaliśmy, że idealnie do charakteru wnętrz wpiszą się cenione marki Villeroy & Boch i Grohe, a na ścianach wielkoformatowe spieki włoskiej marki Laminam. Armatura w złotym kolorze oddaje przy tym ducha art deco, a całość ma naprawdę luksusowy wymiar. Warto podkreślić, że wszystkie elementy były szyte na miarę i zastosowano wiele niestandardowych rozwiązań czy kolorów.

- To było wiele lat intensywnej, udanej współpracy – mówi Jacek Dubiel. - My już wcześniej działaliśmy razem przy realizacjach hotelowych, a w tym przypadku projekt nas pochłonął do reszty, bo dotyczył ważnego miejsca na mapie Krakowa – dodaje.

Małgorzata Jezierska, odbierając kilka dni temu przyznaną inwestycji Hotel Saski Curio Collection by Hilton prestiżową nagrodę Property Design Awards 2023 w kategorii „Design – wnętrze hotelowe”, również podkreślała, że za sukcesem przedsięwzięcia stoi zgrany zespół oraz cierpliwy i zaangażowany inwestor.