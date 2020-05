Dystans i wzmożona higiena: przepis na przestrzenie biurowe w nowej rzeczywistości

Pandemia koronawirusa w ciągu dwóch, trzech miesięcy w znaczącym stopniu zmieniła świat, w jakim do tej pory funkcjonowaliśmy – od zamknięcia granic państw, po globalny kryzys ekonomiczny. Szeroko odbiła się również na branży architektury, designu czy nieruchomości, w tym również na sposobie w jaki projektujemy i organizujemy przestrzenie wokół nas. Wraz z pojawianiem się pierwszych głosów o tzw. „nowej normalności”, pojawiły się również dyskusje o kształcie przestrzeni biurowych, w jakich przyjdzie nam funkcjonować.

Firma WeWork, specjalizująca się w zapewnianiu elastycznych przestrzeni roboczych opracowała plan działania pod hasłem Future of the Workplace. W ramach inicjatywy, wszystkie obiekty firmy zostaną dostosowane do nowych warunków, a zmiany obejmą nie tylko wzmożoną dezynfekcję wnętrz czy wyposażenie kuchni w biurach w jednorazowe naczynia i sztućce, ale także modyfikację przestrzeni wspólnych czy maksymalizację dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń biurowych.

Więcej przestrzeni (i mniej interakcji)

– Nowe strategie powinny w dużej mierze opierać się na ograniczaniu liczby niepotrzebnych interakcji i zachowaniu przestrzeni osobistej. W porównaniu do tradycyjnych powierzchni biurowych WeWork nadal oferuje bardziej elastyczne rozwiązania poprzez różnorodne miejsca do pracy: sale konferencyjne, budki telefoniczne czy kąciki do prac – podkreśla Piotr Lagowski, Senior Director WeWork, CEE/Russia/Nordics/Dutch/Israel.

We wnętrzach budynków WeWork wprowadzone zostaną strefy buforowe i limity liczby osób, mogących przebywać w przestrzeniach wspólnych, takich jak sale spotkań, kąciki pracy czy kuchnia. O tym, gdzie można usiąść, w jakiej odległości ustawić się w kolejce do windy bądź recepcji informować będą specjalne naklejki na podłogach i blatach mebli. Informacje dotyczące wprowadzonych zasad, wskazówki odnośnie higieny etc. będą również wyświetlane na monitorach oraz dostępne na tabliczkach rozmieszczonych w różnych miejscach w budynku.

Higiena i czyste powietrze

Oprócz wprowadzenia specjalnego oznakowania wizualnego, wnętrza wyposażone będą również w dozowniki i dyspensery środków higienicznych, takich jak chusteczki, środki do dezynfekcji rąk rozlokowane w newralgicznym miejscach, np. przy wejściu do sal, wind czy obok budek telefonicznych. Bezpieczeństwo miejsca pracy zapewnić ma również zwiększony dostęp do świeżego, czystego powietrza we wszystkich pomieszczeniach, który zapewnić mają usprawnione systemy HVAC.

– Systemy HVAC zapewniają nam większą kontrolę nad naszą powierzchnią biurową, odpowiednie zarządzanie może wpływać na mniejsze rozprzestrzenianie i utrzymywanie się bakterii w powietrzu. WeWork konsultuje się ze specjalistycznymi inżynieryjnymi, aby jak najlepiej zarządzać wykorzystaniem naszych systemów, ulepszać je i odpowiednio wprowadzać świeże powietrze. Dzięki odpowiednim filtrom stosowanym w systemach HVAC jesteśmy w stanie usunąć pewne cząsteczki z powietrza przed wejściem w cyrkulacje budynkową – wyjaśnia Aleksandra Chojnacka, Broker & Agent Development Manager, CEE.