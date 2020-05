Dystans społeczny i nowe technologie: takie będą postcovidowe biura

Jak będą wyglądać biura przyszłości w post-coidowym świecie? Jaką rolę spełnią nowe technologie? Dyskutują eksperci Knight Frank.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do sytuacji kryzysowej na wielu rynkach europejskich. W większości przypadków doszło do zamrożenia gospodarki i spowolnienia na rynku nieruchomości komercyjnych. Jednocześnie zarządcy nieruchomości biurowych stanęli przed nie lada wyzwaniem dostosowania budynków do tzw. "nowej normalności".

– Bezpieczeństwo pracowników, którzy już teraz stopniowo wracają do swoich biur i dostosowywanie budynków i powierzchni biurowych do nowych wymagań staje się jednym z kluczowych tematów do dyskusji – wyjaśnia Neil McLocklin z Knight Frank UK, który wraz z globalnym zespołem Knight Frank opracował wytyczne dotyczące powrotu do biur, bazując na doświadczeniach Azji, gdzie już od dwóch miesięcy trwa ten proces. – Widzimy, jak wiele aspektów należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii dla budynków, aby sprostać wymaganiom związanym z dystansem społecznym i reżimem sanitarnym. Nie chodzi tylko o utrzymanie odpowiedniego dystansu między ludźmi czy zapewnienie odpowiedniego standardu dezynfekcji przestrzeni, ale przede wszystkim o zmianę zachowania ludzi w trakcie ich powrotu do zupełnie innego miejsca pracy – dodaje McLocklin.

– Myśląc o przyszłości może się okazać, że kluczowym czynnikiem do przetrwania tej wyjątkowej sytuacji będzie elastyczność właścicieli nieruchomości. Ci z nich, którzy będą w stanie szybko dostosować biura do nowych wymogów jakimi są wyższe standardy higieniczne, czy zapewnić właściwą rearanżację powierzchni, aby zapewnić dystans społeczny 2 metrów w Czechach i w Polsce (UK 1,5 m) między pracownikami, wyjdą z tej sytuacji jako zwycięzcy – zauważa Igor Gacek z czeskiego biura Knight Frank.

Wśród rozwiązań, które mogą okazać się pomocne w zarządzaniu przestrzenią biurową w nowej rzeczywistości, eksperci wskazują na zastosowanie nowych technologii.

– Jest wiele narzędzi, które mogą istotnie usprawnić funkcjonowanie samym użytkownikom i gościom. Wystarczy wspomnieć o wszystkich bezdotykowych urządzeniach czy autonomicznych kioskach recepcyjnych, które pomagają zmniejszyć ryzyko przenoszenia zakażenia. Także wszelkiego rodzaju aplikacje budynkowe, które łączą w sobie wiele funkcjonalności takich jak karty wejściowe, karty dostępu na parking czy dostęp do kluczowych informacji budynkowych. Tego typu nowoczesne rozwiązania są bardzo przydatne w zarządzaniu nieruchomościami, szczególnie, gdy są zintegrowane z systemem do zgłaszania usterek budynkowych – wylicza Nela Sotonova, Business Development Director z biura Knight Frank Czech Republic.