Dzieła Matejki, Dalego i da Vinci z... klocków konstrukcyjnych

W czerwcu w Alfa Centrum swoją premierę miała wyjątkowa wystawa obrazów słynnych artystów, które powstały z klocków konstrukcyjnych. Perłą jest Hołd Pruski Jana Matejki, składający się

z 73 533 elementów. To największy w Polsce obraz z klocków.

Twórca wystawy wziął na warsztat kilkanaście dzieł światowej sławy malarzy i grafików, a następnie za pomocą tysięcy klocków ręcznie odwzorował ich dzieła. Tak powstała niepowtarzalna wystawa, która w ciekawej formie pokazuje historię sztuki oraz klimat różnych epok. Klejnotem koronnym wystawy jest dzieło inspirowane Hołdem Pruskim Jana Matejki. Prezentowana re-produkcja to największy w Polsce obraz z klocków. Składa się on z 73 533 elementów i wraz z pięknie zdobioną ramą zajmuje ponad 8 mkw.

- Klocki konstrukcyjne to dziś doskonałe narzędzie edukacji, kontaktu z kulturą, poznawania historii sztuki. Dlatego myślę, że ta wystawa może zainteresować niemal wszystkich – niezależnie od wieku. Klocki to coraz częściej pasja już nie tylko dzieci, ale również dorosłych, którzy chętnie spędzają w ten sposób wolny czas. Nasza ekspozycja pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych - mówi Joanna Uszyńska, Regional Marketing Manager Alfa Centrum. Wystawa obrazów z klocków to również świetne narzędzie edukacyjne dla szkół – dodaje.