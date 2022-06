Dzieła najsłynniejszych artystów XX i XXI w. w Muzeum Narodowym w Krakowie

Blisko 60 prac sygnowanych ponad 20 nazwiskami najsłynniejszych artystów XX i XXI wieku – Picassa, Légera, Chagalla, Miró, Dalego, Le Corbusiera, Warhola, Lichtensteina, Basquiata, Banksy’ego – można obejrzeć na wystawie „Sztuka nowoczesna z Kolekcji Książąt Lubomirskich” w Pawilonie Józefa Czapskiego – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wystawa zatytułowana »Sztuka nowoczesna z Kolekcji Książąt Lubomirskich« prezentuje zarówno dzieła sztuki artystów zaliczanych do kanonu historii sztuki XX i XXI wieku, jak i wybory kolekcjonerskie Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, twórcy i właściciela kolekcji. W ten sposób Muzeum Narodowe w Krakowie nawiązuje do swoich najlepszych tradycji współpracy z prywatnymi kolekcjonerami, którym zawdzięczamy nie tylko wiele ważnych wystaw, ale i najcenniejsze dzieła w naszych zbiorach, przekazywane Muzeum już od pierwszych lat jego działalności. (…) Wystawa odbywa się w Pawilonie Józefa Czapskiego, gdzie prezentujemy zarówno dzieła tego artysty, jak i sztukę XX wieku oraz sztukę współczesną, w oryginalny sposób odnoszące się do twórczości patrona Pawilonu. Po raz pierwszy jednak na wystawę trafiają dzieła tak wielu i tak bardzo różnorodnych artystów zagranicznych, pokazując międzynarodowy kontekst, w jakim rozwijało się malarstwo Czapskiego.

Przede wszystkim jest to pokaz fascynującej różnorodności dokonań artystów XX i XXI wieku, którzy z jednej strony proponowali często radykalne eksperymenty artystyczne, z drugiej zaś nawiązywali dialog z tradycyjnymi toposami kultury europejskiej. Prezentację tych dwóch, dopełniających się postaw uważam za niezwykłą wartość naszej wystawy, którą można docenić właśnie w kontekście muzealnym” – pisze dyrektor MNK, prof. dr hab. Andrzej Szczerski we wstępie do albumu prezentującego wybór prac z Kolekcji Książąt Lubomirskich.

Kolekcjoner Jan Lubomirski-Lanckoroński wspomina w albumie, że początkowo interesował się sztuką dawną: „W późniejszych latach poza sztuką klasyczną zacząłem się interesować sztuką nowoczesną. Na początku byłem do niej nastawiony z pewną rezerwą. Zrozumienie artystów współczesnych nie jest łatwe, gdyż często jako sposób ekspresji stosują oni przewrotne, a niekiedy wręcz szokujące i gorszące środki wyrazu. Dlatego przekonanie się do pewnych dzieł sztuki czy ich twórców zabrało mi jakiś czas. Studiując historię danych nurtów w sztuce współczesnej, poznałem i zrozumiałem wiele motywów, jakimi kierują bądź kierowali się mistrzowie obecnych czasów. Dzisiaj – z perspektywy tych doświadczeń – mogę w pełni stwierdzić, że sztuka nowoczesna jest równie ważna jak ta klasyczna”.

Wszystkie prace prezentowane na wystawie – grafiki, obrazy, meble – powstały po II wojnie światowej i wiążą się z czołówką światowej awangardy. „W progach Muzeum można oglądać znakomite prace wybitnych przedstawicieli światowej awangardy, zaczynając od klasyków (Dalí, Miró, Picasso czy Le Corbusier), poprzez przedstawicieli ugrupowania CoBrA (Alechinsky, Appel czy Corneille), a skończywszy na artystach związanych z amerykańskim pop-artem i europejskim street artem (Warhol, Indiana, Lichtenstein oraz Blek le Rat i Banksy – by wymienić tych najbardziej rozpoznawalnych)” – pisze w albumie kuratorka wystawy Anna Budzałek.

Jeśli chcielibyście wiedzieć więcej, a wstydzicie się zapytać na temat kubizmu, ekspresjonizmu, abstrakcji, surrealizmu, pop-artu, street-artu czy też innych kierunków w sztuce XX wieku, zobaczcie wystawę w Pawilonie Józefa Czapskiego.