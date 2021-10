Dzieła Ursuli von Rydingsvard w Łazienkach Królewskich

Dwie rzeźby słynnej amerykańskiej artystki Ursuli von Rydingsvard prezentowane są w Łazienkach Królewskich do 13 lutego 2022 r. Obiekty przybyły do Łazienek z Galerie Lelong & Co. z Nowego Jorku.

Ursula von Rydingsvard jest jedną z nielicznych rzeźbiarek na świecie operujących tak monumentalną formą. Jej rzeźby zachwycają dynamiką. Od początku kariery artystycznej Ursula tworzyła prace o wielkiej skali, przeznaczone zarówno do wnętrz, jak i umieszczanych w krajobrazie bądź w przestrzeni publicznej amerykańskich miast. Dlatego w Łazienkach Królewskich jedną z rzeźb, „Dla Natashy”, obejrzymy we wnętrzu Starej Oranżerii, a drugą – „Elegantkę II” – w zabytkowym ogrodzie, nieopodal Wodozbioru.

Rzeźba „Dla Natashy”, stworzona z typowego dla jej autorki cedrowego drewna, reprezentuje pracę z pełnego rozkwitu twórczości artystki. Wielkoformatowe rzeźby cedrowe są przez nią montowane i układane w dynamiczne formy. Ursula nie wykonuje żadnych modeli czy szkiców. Pracuje bezpośrednio z materiałem w sposób intuicyjny, przyrównując swój proces twórczy do komponowania muzyki jazzowej. Proces twórczy, bardzo pracochłonny, trwający nieraz kilka miesięcy, a nawet ponad rok, jest dla artystki bardzo istotny. Wymaga wiele siły, tężyzny fizycznej i determinacji.

"Elegantka II", wykonana z żywicy poliuretanowej z umieszczonym wewnątrz światłem, ma formę solidnej kolumny, okręcającej się delikatnie wokół własnej osi jak renesansowa figura serpentinata. Oświetlona od wewnątrz półprzezroczysta żywica dodaje rzeźbie poetyckiego blasku. "Elegantka II" była prezentowana na 56. Biennale w Giardino dela Marineressa w Wenecji w 2015 r. oraz w Ogrodzie Rzeźby Muzeum Sztuki w Filadelfii.

Ursuli von Rydingsvard rozpoczęła swoją karierę w 1975 r., po ukończeniu studiów artystycznych na Columbia University w Nowym Jorku. Jedną z ważnych inspiracji jej sztuki jest własna biografia. Artystka pochodzi z polsko-ukraińskiej rodziny, która w czasie drugiej wojny światowej została wywieziona z Podhala na roboty przymusowe do Niemiec, a następnie wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Ursula, mimo że nigdy nie mieszkała w Polsce, nadaje swoim rzeźbom polskie tytuły i czuje się związana z ojczyzną.

Tegoroczna wystawa sztuki Ursuli von Rydignsvard jest drugą prezentacją jej prac w Polsce (pierwsza odbyła się w 1992 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie).