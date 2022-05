Dzień Matki 2022: designerskie lodziarnie w Warszawie zapraszają na lody!

Jak uczcić Dzień Matki? Dla tych, którzy nie mają pomysłu na prezent, podpowiadamy: wypad na lody to jest to! Specjalnie dla miłośników zarówno letnich łakoci, jak i pięknych wnętrz, stworzyliśmy zestawienie najbardziej designerskich lodziarni w Warszawie.

Już dzisiaj Dzień Matki - z okazji 26 maja zrobiliśmy przegląd najpiękniejszych lodziarni w Warszawie. Warto zabrać mamę na słodkie co nieco i to w niesamowitych wnętrzach.

Design stołecznych lodziarni naprawdę zachwyca. Do współpracy właściciele knajp zapraszają najlepsze pracownie projektowe, m.in. Pigalopus, LSD.Studio czy KDesign Architekci.

Jednorożec / ul. Sprzeczna

Projekt: Pigalopus

Pierwszy lokal rzemieślniczej lodziarni Jednorożec zlokalizowanej na warszawskim Mokotowie zdobył sobie rzesze wiernych klientów, dlatego właściciel marki postanowił otworzyć kolejny lokal na Pradze, wraz z dużym laboratorium, gdzie testuje nowe receptury i pracuje nad kolejnymi produktami. Zależało mu na przestrzeni wpisującej się w wyjątkowy budynek prefabrykowany Sprzeczna 4, jednocześnie zachęcającym nowych klientów z okolicy.

Usytuowanie w nowoczesnym, lecz prefabrykowanym budynku nasunęło pracowni Pigalopus myśl o wykorzystaniu zdobień ściennych w stylu modernistycznym w lokalu w postaci wielkoformatowej mozaiki ściennej z różnokolorowych kamyków. Wzór w postaci organicznych nieregularnych form przypominających owoce stał się motywem przewodnim całego wnętrza lodziarni. Obłe kształty oraz płaszczyzny ciepłych, owocowych kolorów stanowią motyw przewodni wystroju tworząc spójną przestrzeń.

Aranżacja lokalu została zbudowana wokół rozległej lady sprzedażowej, która znajduje się w centrum lodziarni. Monolityczny charakter lady został uzyskany przez wykonanie ze stali nierdzewnej wykończonej miękkim materiałem meblowego linoleum w kolorze ultramaryny. Kolor spływa na posadzkę w postaci obłej plamy koloru. Ściana przy ladzie służy jako ekspozycja menu z sezonowymi smakami. Kolorowe tabliczki rozróżniają smaki lodów na bazie mleka, sorbety czy te bez cukru. Część ze stolikami, wygodnym drewnianym siedziskiem tworzy przytulne miejsce dla klientów.

Wafle Lizać / ul. Książkowa

Projekt: Pigalopus

Właścicielki lodziarni Wafle Lizać zapragnęły stworzyć miejsce, gdzie nie tylko lody, ale i same wafelki mają przyciągać klientów. Dodatkowo stworzyły produkt dla czworonogów, które wraz z właścicielami odwiedzają lokal. Otwierając biznes w siostrzanym duecie miały doświadczenie wyniesione z domu - część ich rodziny już od kilku dekad pracuje w branży. Mając dostęp do wiedzy, świetnych technologów oraz produktów wysokiej jakości, postanowiły stworzyć miejsce z wyjątkowymi lodami, których do tej pory brakowało w okolicy. Miejsce znajduje się w spokojnej okolicy w zabudowie wielkorodzinnej, przy trasie spacerowej niedaleko otwartych obiektów sportowych. Idealne miejsce do odwiedzenia podczas spaceru z rodziną, czy nagroda dla dzieciaków po treningu.

Wnętrze lodziarni jest kompozycją elementów patternu kratki, kół i plam barw uzupełniających. Pracownia Pigalopus wybrała wzory charakteryzujące samą lodziarnię, gdzie oprócz kolorowych lodów, podstawą jest kraciasty wafelek. Mocny wzór podłogi, który tworzą płytki ze wzorem w kropki, podkreślony został kratką kontrastującej fugi. Główne ściany za ladą sprzedażową zostały również wykończone wzorem kratki z kontrastującą fugą, tworząc wyraziste tło. Te wzorzyste powierzchnie przełamane są plamami koloru, które tworzy m.in. monolityczna terrakotowa lada z różowym cienkim blatem łączącym się kolorystycznie ze ścianami zaplecza. Wszystko zmiękczone zostało kulistymi lampami w kilku rozmiarach, tworząc wiele opcji oświetlenia, ale też efektów wizualnych. Ściany służą jako ekspozycja wafli oraz menu z sezonowymi smakami. Dla niezdecydowanych zaproponowano wybór smaku za pomocą koła fortuny.

Good Lood w Galerii Mokotów

Projekt: LSD.Studio

Wnętrze lokalu Good Lood w warszawskiej Galerii Mokotów bazuje na miękkiej, płynnej linii roztapiających się lodów. Widać ją np. w trójwymiarowych falach z różowo-złotych łańcuszków, które delikatnie spływają z sufitu, otulając całe wnętrze słodką polewą tworzącą rodzaj eterycznej jaskini dla spragnionych lodowych uniesień konsumentów.

Płynna jest też forma lady, kojarząca się z miodowym w kolorze wafelkiem, utworzona z wygiętej drewnianej boazerii, na której roztapia się śmietankowa polewa z korianowego fartucha. Całość efektu dopełnia linia posadzki w kolorach firmowego różu i złota, mocne akcenty materiałowe i kolorystyczne oraz elementy wykonane ze zjawiskowych neonów. Wszystko w przesłodkiej stylistyce amerykańskich koktajlbarów z lat 50. i 60.

- Nasz projekt jest śmiały, funkcjonalny i niesie radość! Zawarliśmy w nim wszystko, co przyświeca idei dobrego designu: mamy w nim precyzję, logikę i drobiazgową analizę funkcji - połączoną z radością projektowania i odwagą w szukaniu nowych rozwiązań i nietypowych, często zaskakujących połączeń – mówi Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i założycielka LSD.Studio. Zwraca uwagę, że zaprojektowany przez jej zespół lokal przyciąga także pomysłowymi rozwiązaniami: jednym z nich jest ściana utworzona ze złotego lustra, w którym znajdują się kuwety na lody. W nich właśnie standardowo przechowywane są good-loodowe smaki. Za nimi zobaczyć można ledowe monitory, na których wyświetlana jest animacja, a w górnej części tak utworzonych wizjerów – neonowy logotyp.

Lodziarnia Lukullus w St. Tropez w Warszawie

Projekt: Aleksandra Wasilkowska

Znajdująca się na warszawskim Powiślu lodziarnia Lukullus to pierwszy taki lokal znanej cukierni. Przyciąga jednak nie tylko oryginalnymi smakami lodów, ale także równie oryginalnymi wnętrzami. Stworzona przez Aleksandrę Wasilkowską aranżacja wnętrz zachwyca połączeniem złota i powracającego do łask w ostatnim sezonie lastryko, odwiedzający je mogą odnieść wrażenie, że przenieśli się w czasie do kolorowych lat 80. ubiegłego stulecia. Pełna nazwa lokalu, Lukullus St. Tropez, jest nieprzypadkowa. Lodziarnia ma bowiem kojarzyć się z wakacjami – i w tę koncepcję idealnie wpisują się bajkowe wnętrza lokalu.

Oprócz wszechobecnego koloru złota w przestrzeń lodziarni mieni się również odcieniami różu, zieleni, koloru pistacjowego. Ściany wieńczą duże lustra duplikujące optycznie powiększające i powielające niezwykłą przestrzeń. A jej niezwykły charakter dodatkowo podkreślają również dekoracyjne detale, takie jak złota palma, białe "potwory" stojące na ladzie, czy wreszcie... złota figura w toalecie o anatomicznym kształcie pośladków. Szczególne wrażenie robi jednak ogromne oko unoszące się nad stolikami na jednej ze ścian.

Waff'love Senatorska w Warszawie

Projekt: KDesign Architekci

Lody i gofry serwowane w Waff’love zdobyły uznanie w całej Warszawie. Wystrój wnętrza miejsca, o którym rozpisywały się lokalne media musiałby być adekwatne do renomy, jaką cieszyły się tutejsze słodkości.

Jednym z głównych wyzwań towarzyszącym projektowi okazał się, paradoksalnie, większy metraż lokalu. Inwestorzy i autorzy projektu chcieli zachować klimat przytulnej, małej kawiarenki, czego nie ułatwiały przestronniejsze nowe wnętrza cukiernio-lodziarni. W projekcie wnętrza dominują słodkie, pastelowe kolory zestawione z ciepłym odcieniem drewna oraz cegłą, która z jednej strony równoważy delikatną słodycz jasnych pasteli, wpisując się jednocześnie w przytulny klimat miejsca rustykalnymi konotacjami. Kameralny, niemal domowy klimat podkreślają również detale w postaci wzorzystych kafli na podłodze, blatów ze wzorem poczciwego, a wracającego do łask lastryko czy frezowań na frontach mebli.

Meble w lokalu zasługują zresztą na specjalną uwagę, zwłaszcza drewniane krzesła zainspirowane rewolucyjnym na swoje czasy projektem Michalea Thoneta z lat 30. XIX wieku. Thonet jako pierwszy zastosował bowiem gięte drewno w meblarstwie. – Delikatne, obłe krzesła od lat królują we francuskich piekarniach i cukierniach stąd też od początku nie wyobrażaliśmy sobie, że mogłoby ich zabraknąć w warszawskiej cukiernio-lodziarni – wyjaśniają autorzy projektu.