Dziki design Bold Monkey. Markę wyróżnia odważne wzornictwo

Bold Monkey to marka ekscentrycznych projektów, w tym takich, które inspirowane są światem zwierząt. W ofercie holenderskiej firmy znajdziemy dzikie tygrysy, różowe pantery, czarne kocury, papugi i chude nogi ptactwa brodzącego.

Bold Monkey to marka odważnych, ekscentrycznych projektów, w tym takich, które inspirowane są światem zwierząt.

Projektanci holenderskiej marki nie boją się kolorów, łączenia wzorów i przepychu.

Chcemy, by nasz design był pretekstem do ożywionej rozmowy, dyskusji o gustach – mówi Richard Halberstadt, dyrektor artystyczny marki.

Pod jego opiekuńczymi skrzydłami poznają granice wyobraźni młodzi projektanci, dla których punktem wyjścia do stworzenia czegoś nowego może być dosłownie wszystko: skrawek tkaniny, siedzenia w pociągu, alkowa Marii Teresy. Przyznają, że ich celem jest rzucanie wyzwań ogólnie przyjętym gustom, balansowanie pomiędzy dowcipem a kiczem i przekraczanie granic w dekorowaniu wnętrz. Wychodzą z założenia, że we współczesnym świecie meble kupuje się jak ubrania – spontanicznie, w różnych miejscach: na targach, w second-handach, w ekskluzywnych showroomach. Bo wnętrze ma odzwierciedlać charakter i osobowość właściciela. Młodzi ludzie rezygnują z mundurków – chcą na każdym kroku wyrażać siebie. Nie tylko poprzez ubiór, lecz także i wnętrza.

To bajka dla dorosłych

Świat Bold Monkey to bajka dla dorosłych. Aranżacje ich wnętrz mogą wydawać się zwariowane, chwilami szalone. Tu nikt nie boi się kolorów, łączenia wzorów, przepychu, frędzelków. Projektanci zakładają, że ten, kto decyduje się na wejście do ich świata ma wyobraźnię i poczucie humoru. I słusznie. Tu sztywniacy raczej nie mają zbyt wiele do roboty.

Dziki design Bold Monkey: stolik kawowy, gdzie szklany blat leży na grzbiecie dzikiego kota, fot. mat. prasowe

Popularnością z oferty holenderskiej firmy cieszą się stoliki kawowe, których szklany blat leży na grzbiecie dzikiego kota. Może być realistycznie wyglądający, ręcznie malowany(edycja limitowana – tylko 1000 egzemplarzy) Dope As Hell albo różowy, dla fanów Różowej Pantery i Petera Sellersa. Potrzebujecie czegoś mniej kontrowersyjnego? To może niewielki stoliczek-pomocnik wykuty z brązu? Okrągły blat The Golden Heron podtrzymują nogi czapli. Uwaga, kociarze, jest też coś dla was. No Girlfriend No Problem – stoliczek z wdrapującym się na niego czarnym kocurem (marka proponuje ten model do kawalerskiego mieszkania). W katalogu jest także kocia podłogowa lampa, idealna do ustawienia przy fotelu, w którym zwykliśmy czytać i palić cygara.