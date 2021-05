Dżungla w sercu biurowca. Olivia Business Centre otwiera całoroczny ogród

Na terenie gdańskiego kompleksu Olivia Business Centre powstał całoroczny ogród pod nazwą Olivia Garden. To starannie zaprojektowana przestrzeń o powierzchni blisko 800 mkw., wypełniona tysiącami tropikalnych roślin. Za projekt ogrodu odpowiadała pracownia Malinowski Design Urban & Landscape, a w realizację włączona była również pracownia projektowa Design Anatomy.

- Olivia Garden jest efektem nowatorskiego myślenia o charakterze miejsca pracy, w którym bliskość natury pozytywnie wpływa na samopoczucie i efektywność. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rezydentów centrum biznesowego oraz z myślą o mieszkańcach Trójmiasta, którym zaoferowane zostanie nowe miejsce na gastronomicznej i eventowej mapie Trójmiasta. Olivia Business Centre jest największym centrum biznesowym w Polsce północnej, w którym od początku przyświeca nam hasło „więcej niż budynek – mówi Monika Matysiak, dyrektor działu Resident Relations Olivii Business Centre.

- Wiele inicjatyw, które realizujemy, wprowadzamy z myślą o komforcie naszych rezydentów, ich pracowników oraz gości. Wpisujemy je w koncepcję well being, dbałości o szeroko rozumiany dobrostan pracowników Olivii. Naturalnie wpisuje się w to koncepcja tworzenia miejsc, gdzie Rezydenci mogliby „łapać oddech”, otoczeni naturą np. na patio, w sąsiedztwie zielonej alei czy ogrodu kieszonkowego. To od nich pochodzi oczekiwanie, aby stworzyć miejsce wytchnienia w codziennej pracy, z którego będą dumni i które będą mogli systematycznie odwiedzać. Podczas wielu spotkań z naszymi najemcami oraz przeprowadzonych z nimi warsztatów wsłuchaliśmy się w głosy Rezydentów i dowiedzieliśmy, czego najbardziej potrzebują. Dzięki temu projekt nabrał ostatecznego kształtu. Każdy z pracowników Rezydentów już od tygodnia może bezpłatnie pobrać bilet na stronie internetowej Olivia Garden i skorzystać z tego miejsca – przed pracą, żeby nabrać energii; w trakcie pracy, żeby zorganizować spotkanie albo popracować w cieniu drzew, nawet jak pada deszcz; czy po pracy, żeby się zrelaksować po całym dniu – dodaje Monika Matysiak.

Olivia Garden zapewnia możliwość pracy oraz spędzania czasu wolnego w bezpośredniej bliskości z naturą, niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. Przeszklona bryła pawilonu ma kształt graniastosłupa z charakterystycznie pochyłym dachem, nawiązującym do architektury szczytu budynku Olivia Star i ikony architektury – Hali Olivia. Za projekt ogrodu odpowiadała pracownia Malinowski Design Urban & Landscape, a w realizację włączona była również pracownia projektowa Design Anatomy. Prace nad końcową koncepcją trwały wiele miesięcy i angażowały nie tylko architektów, ale także interdyscyplinarny zespół specjalistów, konsultujący rozwiązania z rezydentami Olivia Business Centre.

- Z myślą o różnych rodzajach aktywności, Olivia Garden został podzielony na 4 strefy – mówi Marta Kłos z Olivii Star Top. - Jedną z nich stanowi bar w stylu Tiki, serwujący świeże koktajle i lekkie dania kuchni orientalnej. Olivia Garden doskonale sprawdzi się jako przestrzeń do spotkań towarzyskich i biznesowych, samodzielnej pracy i odpoczynku oraz organizacji wykładów, warsztatów czy kameralnych koncertów - dadaje.