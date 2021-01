Eklektyczny projekt z klasykami designu: wnętrze spod kreski Dembowska Studio

Architekt wnętrz Maja Dembowska skomponowała niejednorodną stylistycznie aranżację, która jednocześnie zwraca uwagę spójnością i harmonią. Dzięki starannemu planowaniu i umiejętności zachowania balansu między funkcjonalnością a umiarem, wnętrze o powierzchni 88 m2 sprawia wyjątkowo przestronne wrażenie.

Na strefę dzienną składa się salon połączony z aneksem kuchennym. Naturalne przedłużenie tej części mieszkania stanowi duży zielony taras, który zachwyca wielobarwną roślinną aranżacją i zaprasza do odpoczynku przy drewnianym stole. To miejsce to prawdziwa oaza w wielkim mieście. Dzięki połączeniu z tarasem wnętrze wydaje się przestronne, a bliskość natury skłania do relaksu. Meblem, który od razu zwraca uwagę jest bordowa szafka RTV na nóżkach. To autorski projekt architektki wykonany przez stolarza. Narożniki są zaokrąglone i ryflowane, a na blacie wykorzystano marmur Dark Emperador.

Pod sufitem wisi minimalistyczny plafon Veroca firmy B.Lux. Naprzeciw szafki stoi minimalistyczna kremowa sofa, której towarzyszy jasny dywan o subtelnym wzorze i stolik kawowy Solapa hiszpańskiej firmy STUA. Nad długim czarnym regałem na książki wiszą grafiki z duńskich galerii Atelier CPH oraz HEIN Studio oraz autorskie prace Mai Dembowskiej. Aranżacji wnętrza dopełniają rośliny. W strefie jadalnianej wzrok przykuwa oryginalna ikonografia Olbińskiego. Orzechowy stół został zaprojektowany przez architektkę. Świetnie harmonizują z nim błękitne krzesła Ton z ażurowymi oparciami i czarna lampa BS4 Mantis Schottlander. Z kolei w przedpokoju pięknie prezentuje się orzechowa konsola na nogach od maszyny do szycia oraz stare lustro w posrebrzanej ramie.

Kuchnię architektka zdecydowała się podzielić na dwie strefy. Części kuchni widocznej z salonu nadała elegancki charakter dzięki zamontowaniu stylowych kinkietów Tolomeo Artemide oraz zastosowaniu na podłodze jodełki francuskiej. Ściana pomalowana jest ścieralną i zmywalną farbą w kolorze przygaszonego niebieskiego – Mt. Rainier Gray od Benjamin Moore. Autorska minimalistyczna zabudowa kuchenna doskonale komponuje się z jasnymi blatami z konglomeratu.

W ukrytej części kuchni skrywają się klasyczne szafki o frezowanych frontach, a na posadzce rzadko spotykane płytki Fossil, zaprojektowane przez polską projektantkę Kasię Zarembę dla włoskiej marki Refin. Ten sam wzór pojawia się również w przedpokoju i łazience, a charakterystyczne kreski i paski stanowią jeden z motywów przewodnich aranżacji mieszkania.

Realizacja: Maja Dembowska/ Dembowska Studio

Zdjęcia: Hanna Połczyńska/ KRONIKI Studio