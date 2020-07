Eko-prom powstaje w Gdyni

Kolejny innowacyjny projekt wystartował w gdyńskiej stoczni Crist. Za nami symboliczne cięcie stali pod hybrydowy prom dla fińskiego Finferries. Jednostka będzie podobna do wielokrotnie nagradzanego promu „Elektra”, który wypłynął z Gdyni w połowie 2017 roku.

Są już doświadczeni w budowie jednostek, które są innowacyjne i zyskują uznanie na całym świecie – stocznia Crist rozpoczęła realizację kolejnego zagranicznego zamówienia. Tym razem w Gdyni powstanie ekologiczny, hybrydowy prom zasilany bateriami i – zapasowo – spalinowymi agregatami prądotwórczymi.

P315 to zamówienie fińskiego operatora Finferries, który wcześniej w stoczni Crist zrealizował jeden ze swoich najbardziej udanych projektów, prom „Elektra” - niemal bliźniaczy dla nowej jednostki.

Ta będzie mieć ponad 100 metrów długości i 17 metrów szerokości. Na swoim pokładzie pomieści jednocześnie ponad 370 pasażerów i 90 samochodów osobowych, a do jej obsługi wystarczy 3-osobowa załoga. Gotowy prom będzie pływał na obsługiwanej przez Finferries linii Åland Föglö w rejonie archipelagu Wysp Alandzkich.

- Prom, podobnie jak „Elektra”, będzie pokonywać swoją trasę korzystając z własnych baterii, które będą zasilane bezpośrednio z lądu podczas ładunku i rozładunku jednostki. Nasi klienci dostaną więc przyjazny dla środowiska statek, który idealnie sprawdzi się w codziennej pracy – mówi Tomasz Wrzask ze stoczni Crist. - Ten kontrakt jest efektem naszej ciężkiej pracy oraz doświadczenia w budowie nowoczesnych promów hybrydowych, które zdobyliśmy m.in. przy „Elektrze” czy promie „Herjólfur”– dodaje.

Gdyńska stocznia ma już za sobą symboliczne pierwsze cięcie stali na potrzeby nowej budowy. Główną zaletą jednostki będzie silne nastawienie dla ekologię – spalinowe agregaty będą tylko rezerwowym źródłem zasilania, które przyda się przy złej pogodzie czy silnym oblodzeniu.

Zbudowany wcześniej w stoczni Crist i zaprojektowany przez biuro projektowe StoGda hybrydowy prom dwustronny „Elektra”, okazał się wielkim sukcesem na skalę międzynarodową. Został wyróżniony m.in. międzynarodową nagrodą „Ship of the Year” w konkursie Marine Propulsion Awards 2018 oraz nagrodą CEMT 2018 przyznaną za wybitny wkład na rzecz sukcesu europejskiego przemysłu morskiego. Na co dzień funkcjonuje na najbardziej ruchliwej trasie promowej w Finlandii, z Parainen do Nauvo.