Ekologiczne nowości do IKEA. Wśród nich projekt Mai Ganszyniec

Czy wygoda może iść w parze z elegancją i ekologią? IKEA udowadnia, że tak. W nowościach na kwiecień znajdziemy wiele artykułów bazujących na naturalnych materiałach, przyjaznych dla nas i planety.

Po raz kolejny IKEA stawia na jasne, neutralne kolory, praktyczne produkty codziennego użytku oraz zrównoważone rozwiązania.

Tym razem czekają na nas projekty spod ręki m.in. Mai Ganszyniec, K.C Maura czy Rangsutra.

Czysty, nowoczesny styl w kuchni? IKEA właśnie wypuściła pierwsze bambusowe fronty IKEA FRÖJERED, zaprojektowane przez Maję Ganszyniec. Doskonale komponują się one z pozostałymi elementami wystroju i tworzą prawdziwie skandynawski design. Zarówno o środowisko jak i naszą wygodę możemy również zadbać dzięki krzesłom VOXLÖV, wykonanym z bambusa oraz sznurka ze skręconego papieru. Połączenie ich ze stołem z tej samej serii pozwoli na stworzenie jednolitego, estetycznego wnętrza. Harmonię w pomieszczeniu możemy dopełnić, dodając szklany wazon PÅDRAG, którego skromna forma pozwoli wyeksponować piękno roślin, bez względu na to czy będzie to obfity bukiet, czy pojedynczy kwiat.

Przy tworzeniu produktów IKEA zawsze stawia dobro ludzi i środowiska na pierwszym miejscu. Tak również było przy produkcji ozdobionych frędzlami, ręcznie wykonanych poszewek HERVOR/HALLVI. Udekorowane są pięknym haftem, ale zachwycają też swoim pochodzeniem. Wyprodukowane zostały przez indyjskie przedsiębiorstwo Rangsutra, które zapewnia stabilną pracę kobietom-rzemieślniczkom, co było szczególnie istotne w czasie wybuchu pandemii COVID-19. IKEA podjęła wtedy decyzję o utrzymaniu współpracy z firmą, dzięki czemu zachowane zostało źródło dochodów dla wielu osób z tego regionu.

Innym wyjątkowym produktem z nowej oferty jest ręcznie tkany na płasko dywan TVINGSTRUP projektu K.C Maura. Ten model ma wzór po dwóch stronach, dzięki czemu można go od czasu do czasu obracać i posłuży nam na dłużej. Ma on nie tylko interesujący wygląd, autorowi przyświecała także idea i przesłanie, że woda w naturze nie zna granic i wszyscy ludzie powinni mieć do niej równy dostęp. Dywan został wykonany w 100% z naturalnej wełny, co jest zgodne z misją IKEA, aby do 2025 roku wykorzystywać wyłącznie wełnę z bardziej zrównoważonych źródeł.

W nowościach znajdziemy także lampę TRUBBNATE, która po raz pierwszy pojawiła się w sklepach IKEA w latach 70-tych. Jej nowa wersja została częściowo wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu, a ciekawa forma klosza z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich gości.