Ekologiczne rozwiązania w warszawskim drapaczu chmur

Ekologia i kwestie ochrony środowiska do niedawna jeszcze były traktowane jako trend, dziś stają się już koniecznością. Prawdziwie innowacyjne i luksusowe obiekty na całym świecie łączą w sobie dbałość o designerskie detale, wygodę oraz komfort życia, z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań.

Dzięki holistycznemu podejściu do projektowania, każdy z apartamentów pod adresem Złota 44 został zaaranżowany z myślą o stworzeniu dla mieszkańców prywatnej oazy spokoju, komfortowej przestrzeni do pracy i wypoczynku. Zastosowanie ekologicznych technologii w znacznej mierze przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, równocześnie dbając o środowisko.

Elewacja Złotej stworzona z przeszkolonych elementów daje poczucie nieograniczonej przestrzeni. Już na etapie projektowania apartamentowca jego architekt, Daniel Libeskind, podkreślał, że wizje architektoniczne nie mogą pozostawać obojętnymi na zanieczyszczenie środowiska. Dlatego fasada apartamentowca składa się z blisko 3,5 tys. elementów, które zostały wcześniej przygotowane przez specjalistów. Ta nietypowa dla budownictwa mieszkaniowego technika produkcji i montażu, gwarantuje trwałość, odporność elewacji na działanie czynników zewnętrznych oraz izolację akustyczną.

– Elewacja budynku sprawia, że mieszkańcy czują się częścią miasta, jednocześnie spędzając czas w komfortowym i cichym otoczeniu. Nasz budynek pokrywa fasada wykonana w technologii trójszybowej – Triple Glass Unit. Dzięki tej technologii zapobiegamy utracie ciepła z wnętrza budynku, a dodatkowa, specjalna powłoka kontroli słonecznej, ogranicza nadmierną ilość promieni słonecznych przedostających się do pomieszczeń. Pozwala to obniżyć koszty i zużycie energii, aż o 20 proc., co z kolei przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery – podkreśla Christopher Zeuner, prezes funduszu Amstar Europe, większościowego udziałowca Złotej 44.

Mieszkańcy apartamentowca mają do dyspozycji własną stację uzdatniania wody wyposażoną w specjalne filtry. Korzystając z zasobów zlokalizowanych na terenie budynku wyeliminowano zużycie plastikowych butelek. W apartamentach powietrze jest filtrowane dzięki zastosowaniu światowej jakości systemu HVAC. Centrale zasilające system klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji są wyposażone w filtry przeciwpyłowe, a bardziej zaawansowane rozwiązania znajdziemy jedynie w laboratoriach i salach operacyjnych szpitali. Po procesie filtracji i wstępnej obróbce, nawiew powietrza rozprowadzany jest siecią kanałów wentylacyjnych i pionów do poszczególnych mieszkań. Mieszkańcy mogą być pewni, że powietrze z innych przestrzeni wspólnych nie przedostanie się do ich apartamentu. Nawiew świeżego powietrza oraz wyciąg powietrza po filtracji, zapewniają dedykowane dla każdego z mieszkań kanały nawiewne oraz kanały wyciągowe.

Architekci i projektanci na całym świecie zaczynają przywiązywać coraz większą uwagę do rozwiązań czerpiących z natury, stąd też w luksusowych wnętrzach wykorzystuje się najwyższej jakości naturalne materiały. We wnętrzach apartamentów znajdziemy światowej klasy design inspirowany naturą z wykorzystaniem palety barw ziemi, najwyższej jakości drewna, czy marmuru. Zastosowanie nowoczesnych technologii, ergonomicznych rozwiązań oraz ponadczasowych materiałów, gwarantuje, że mieszkańcy czują się tutaj bezpiecznie i komfortowo.

Przyczyniając się do ograniczania problemu zanieczyszczenia powietrza, do użytku mieszkańców apartamentowca został przeznaczony m.in. parking rowerowy oraz wolnostojąca stacja z modułem ładowania samochodów elektrycznych. Umożliwia ona ładowanie dwóch samochodów jednocześnie. Każdy apartament Złotej 44 wyposażony jest w system HMS, dzięki któremu w prosty, zdalny i intuicyjny sposób można sterować ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami okiennymi czy oświetleniem. HMS umożliwia łatwiejsze kontrolowanie poziomu zużycia energii elektrycznej.