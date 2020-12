Ekskluzywna przychodnia w centrum Gdańska. Nowy projekt pracowni ArteDizain!

Wnętrza nowej przychodni specjalistycznej w Gdańsku zaprojektowała pracowania ArteDizain. Miejsce to poza porządkiem i funkcjonalnością zapewnia przyjazny klimat pełen elegancji i blasku charakterystyczny dla stylu glamour. Dla architektów najważniejszy był bowiem człowiek.

REKLAMA

Przychodnie to miejsca, które bardzo często kojarzą nam się z bezdusznymi, sterylnymi i nieprzyjemnymi przestrzeniami. Liczy się w nich przede wszystkim funkcjonalność i zapewnienie materiałów spełniających sanitarne normy. Pracownia ArteDizain postanowiła to zmienić! Projektując wnętrza nowej przychodni specjalistycznej w Gdańsku przy ulicy Tartacznej 2 architekci podeszli do tematu nieco inaczej. Poza porządkiem i funkcjonalnością postawi na przyjazny klimat pełen elegancji i blasku.

– Zależało nam, aby przychodnia cieszyła pięknem, magią luster i dodatków w stylu glamour oraz nawiązywała do miejsca, w którym powstała dzięki wielkoformatowym wydrukom na szkle przedstawiających magiczne zakątki Głównego Miasta – opowiada architekt Agnieszka Hajdas-Obajtek, autorka projektu.

Architekci skupi się więc bardzo mocno na człowieku, na jego potrzebach i zapewnieniu pacjentom przyjemnej, estetycznej przestrzeni, w której będą czuli się bezpiecznie, komfortowo i dobrze.

– Klinika powinna kojarzyć się z profesjonalizmem, czystością, ale powinna też budzić pozytywne emocje, gdyż wnętrza te często towarzyszą pacjentką w bardzo ważnych momentach ich życia – podkreśla projektantka. W myśl tej idei pracownia ArteDizain stworzyła jasne, klasyczne wnętrza w których dominują szlachetne materiały i blask charakterystyczny dla stylu glamour.

Dbałość o detale, można zauważyć od razu po wejściu. Biało-czarna podłoga z płyt imitujących marmur została zrealizowana według indywidualnego projektu, podkreślając geometrię pomieszczeń. W monochromatycznej przestrzeni uwagę przyciąga lada recepcyjna ze złotego onyksu, która odpowiednio podświetlona sprawia wrażenie, jakby płonęła. – Dzięki temu, na pewno po wejściu do kliniki pierwszym punktem, na który zwrócimy uwagę, jest właśnie recepcja – zaznacza Agnieszka Hajdas-Obajtek.

Kontrapunktem dla recepcji jest postarzane, złote lustro, które znajduje się nad poczekalnią. Pozostałe elementy zachowane są w kolorach bieli, czerni oraz neutralnego chromu i szarości. Dodatkowymi kolorystycznymi akcentami są zdjęcia drukowane na szkle, które nadają indywidualny charakter każdego z gabinetów. Klasycznego szyku nadają kompozycje z dekoracyjnych listew sztukateryjnych oraz oryginalna struktura z luster fazowanych i kamieni wykonana na indywidualne zamówienie przez szklarza.