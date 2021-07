Ekskluzywne piękno według marki Tubądzin

Dla wielu marmur uchodzi za najbardziej drogocenny kruszec. Niezaprzeczalnie kojarzy się z doskonałością, luksusem i elegancją. To materiał wyjątkowy i popularny jednocześnie, ceniony w starożytności, a obecnie będący inspiracją dla współczesnych architektów. I nic nie wskazuje na to, żeby miało się to szybko zmienić.

REKLAMA

Jego fenomen kryje się w niesamowitych wzorach, które zachwycają niepowtarzalnością i nieregularnym rysunkiem, dając poczucie wyjątkowości i unikatowego designu. Już w czasach antycznych doceniono piękno i szlachetną materię tego kruszcu, a szczególnie upodobali go sobie ówcześni architekci i konstruktorzy monumentalnych budowli. Prawdziwy rozkwit marmuru przyszedł wraz z epoką renesansu. To wtedy powstały najsłynniejsze budowle i rzeźby, w tym te wyjątkowo cenne dla sztuki, dłuta Michała Anioła. Współcześnie jest nieodłącznym elementem eleganckich, ekskluzywnych przestrzeni, oferując szeroki wachlarz możliwości dekoracyjnych.



- Marmur zachwyca ponadczasową estetyką. Kiedyś wykorzystywano go do budowy i wykończenia domów, świątyń czy pałaców, dziś służy głównie do ozdabiania wnętrz - nie tylko ścian i podłóg, ale również blatów, parapetów czy schodów. Charakterystyczny wzór marmuru, zwłaszcza jego białej odmiany, jest sposobem na uszlachetnienie wnętrza i dodania mu prestiżu. Z tego względu często można go spotkać w najlepszych hotelach świata czy reprezentacyjnych gabinetach. Jednak wrażenie luksusu nie musi być równoznaczne z wielkimi przestrzeniami. Poczucie wyjątkowości możemy przenieść także do naszych domów i mieszkań, nawet tych o niewielkiej kubaturze. Płytki ceramiczne o rysunku marmuru to gwarancja uniwersalnego stylu i jakości na długie lata, szczególnie że odznaczają się one większą trwałością i funkcjonalnością w porównaniu do naturalnego marmuru. Warto również podkreślić, że płytki są plamoodporne, łatwo utrzymać je w czystości i dają nam gwarancję pięknego wzoru na całej swojej powierzchni, kiedy finalny efekt obróbki naturalnego marmuru może się znacznie różnić od oczekiwanego. Dodatkowo, sam proces powstawania płytek odbywa się w poszanowaniu środowiska i nie narusza cennych naturalnych złóż Carrary – mówi Tomek Smus, architekt marki MONOLITH i TU_Kolektyw.

Szlachetność i elegancja marmuru po dziś dzień inspirują artystów, projektantów i osoby związane ze światem sztuki. Maciej Zień, którego współpraca z Grupą Tubądzin trwa już 12 lat, po wzór marmuru sięga wielokrotnie. W jego kolekcjach jest on traktowany wyjątkowo, czasem w sposób delikatny i subtelny, innym razem w pełnym przepychu i elegancji anturażu, zawsze jednak z najwyższą dbałością o jakość i doskonałą formę.