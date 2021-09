Eksperci Strefy Design by Empik o najnowszych trendach aranżacji wnętrz

Eksperci Strefy Design by Empik przygotowali w formie interaktywnego Trendbooka przegląd najważniejszych dekoratorskich trendów 2021/2022, takich jak styl japandi, maksymalizm, ceramika hand made czy barwy ziemi. Trendbook może posłużyć nie tylko jako inspiracja do jesiennej metamorfozy wnętrza, ale także jako przewodnik po najmodniejszych prezentach tego sezonu.

Trendbook Strefy Design by Empik jest kopalnią pomysłów, jak w piękny i niebanalny sposób urządzić wnętrze. Zawiera artykuły poradnikowe oraz selekcje produktowe, które odpowiadają 25 obecnym i nadchodzącym dekoratorskim trendom. Szczególnie teraz, w okresie jesienno-zimowym, gdy spędzamy więcej czasu w domu, warto zastanowić się nad odświeżeniem wnętrza. Przy tworzeniu aranżacji nie należy jednak zapominać, aby w każdej modnej estetyce poszukiwać tego, co odpowiada indywidualnym upodobaniom.

– Otaczającą nas przestrzeń urządzajmy tak, by była przede wszystkim odzwierciedleniem nas samych, by oddawała naszą osobowość, zainteresowania i to, co nas inspiruje – niezależnie od obowiązującej mody. Czerpanie z trendów powinno być spersonalizowane, nie istnieje zbiór sztywnych reguł, jak z nich korzystać. Trendbook jedynie porządkuje trendy i pomaga w znalezieniu tego, co najbardziej nam odpowiada – komentuje Agnieszka Strzałkowska, Project Manager Strefy Design by Empik.

Trendbook dostępny jest pod adresem Empik.com/design/trendbook-2021. Przybrał nowoczesną formę, która pozwala wygodnie przeglądać treści, również na urządzeniach mobilnych, bez konieczności ich pobierania. Po przeczytaniu artykułu, jednym kliknięciem można przenieść się na stronę z szeroką selekcją produktów wpisujących się w dany trend.

Trend alert: japandi i maksymalizm

Od lat nie słabnie popularność stylu skandynawskiego, jednak w tym roku zaobserwować można jego nową odsłonę – z silnymi wpływami japońskiego zen. Oba te nurty przenikają się i dopełniają, tworząc nową estetyczną jakość. Efekt? Eklektyczne i relaksujące wnętrza w stylu japandi. Charakteryzują się naturalnością i minimalizmem w formie, a jednocześnie wysoką funkcjonalnością. Takie przestrzenie przesycone są spokojem i pozwalają się wyciszyć, co jest w obecnych czasach bardzo potrzebne i pożądane.

– Styl japoński to powrót do natury. Ten zwrot widać również w japandi. Ręcznie wytwarzana ceramika oraz dodatki i meble z drewna i naturalnego kamienia stanowią podstawę wykończenia wnętrz. Dominują stonowane kolory jak zielenie, ochra, brązy i biele, uzupełniane o czerń marmuru czy barwy słoi drewna. Tekstylia wykonane są głównie z lnu, lecz w japandi odnajdzie się każda naturalna tkanina – najlepiej jednak niefarbowana lub farbowana w jak najmniejszym stopniu. Spodziewamy się dużego wzrostu popularności tego stylu. Wprowadza on więcej naturalności do uwielbianej przez Polaków estetyki skandynawskiej – tłumaczy Agnieszka Strzałkowska. I dodaje: – Obserwujemy także rosnące zainteresowanie ceramiką wytwarzaną ręcznie w polskich pracowniach, których otwiera się coraz więcej.