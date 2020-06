Eksperyment uczy - jak radzimy sobie z pracą zdalną?

Pierwsze doświadczenia w pracy zdalnej to wyzwanie, ale jednocześnie źródło cennej wiedzy - zarówno dla pracowników, jak i firm wdrażających nowe narzędzia. Jak wykorzystać tę lekcję w codziennej współpracy, także po zakończeniu epidemii?

W ostatnich latach firmy, chcąc zatrzymać cennych i zdolnych pracowników, prześcigają się w proponowanych im benefitach, a jednym z nich jest możliwość okazjonalnej pracy zdalnej. Z badania przeprowadzonego przez dr Annę Dolot z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wynika, że dla 43 proc. respondentów, którzy w trakcie pandemii pracują z domu, tzw. home office był dotychczas doświadczeniem sporadycznym.

Praca domowa w biznesowym wydaniu

Obecna sytuacja spowodowała konieczność przeorganizowania funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i instytucji. To, co do tej pory było dodatkową korzyścią, stało się koniecznością. Realizacja obowiązków na stanowiskach, które na to pozwalają, przeniosła się do prywatnych domów i mieszkań. Podczas pandemii koronawirusa blisko 86 proc. uczestników badania pracowało zdalnie 5 dni w tygodniu. Z dnia na dzień ich salon czy kuchnia na kilka miesięcy zmieniły się w biuro, a w wielu przypadkach jednocześnie także w szkołę. Praca zdalna stała się ogromnym wyzwaniem, dlatego warto wsłuchać się w feedback płynący od pracowników zmagających się z nową rzeczywistością. – Informacje zwrotne docierające do nas każdorazowo po „przetestowaniu” teorii w praktyce są dla nas bezcenną nauką i drogowskazem. To właśnie wiedza, która przychodzi wraz z nowymi doświadczeniami, ma największą wartość i znaczenie w podejmowaniu kolejnych wyzwań i szukaniu rozwiązań, które dobrze sprawdzą się nie tylko w codziennej praktyce, ale również w wyjątkowych sytuacjach, takich jak ta, z którą mierzymy się obecnie - mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Praca zdalna wymaga doskonałej organizacji. Dla pracownika wyzwaniem jest płynna granica pomiędzy życiem zawodowym a czasem prywatnym (zacieranie się tego podziału, jako negatywny skutek epidemii, wymieniło aż 54 proc. badanych), a także konieczność pogodzenia kilku ról – członka zespołu w firmie, partnera, rodzica. – Ogromną rolę w procesie organizacji pracy firmy w trybie zdalnym odgrywają pracodawcy i bezpośredni przełożeni. To ich zadaniem jest zapewnienie pracownikom możliwie najbardziej komfortowych warunków pracy i narzędzi, które pozwolą na realizowanie obowiązków poza siedzibą firmy. Istotna jest także codzienna komunikacja z pracownikami, która oprócz priorytetyzacji zadań, buduje poczucie przynależności do zespołu oraz motywuje do efektywnej pracy – podkreśla Stephane Tikhomiroff.