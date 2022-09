Elastyczna, komfortowa i odważna. Taka jest nowa siedziba 3Soft projektu DNA Architekci

Nowa siedziba 3Soft w Katowicach to blisko 1 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni skrojonej na miarę potrzeb pracowników. Są tradycyjne pokoje, coworking, sale spotkań, dwie kuchnie i strefa chillout. DNA Architekci mogli pozwolić sobie na stworzenie odważnej koncepcji.

Katowicki dostawca rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, zarządzania danymi oraz automatyzacji biznesu – 3Soft S.A. – działa w nowej siedzibie.

Biuro firmy znajduje się obecnie w Katowicach przy ulicy Gawronów 6.

Przestrzenie zaprojektowane przez pracownię DNA Architekci to odpowiedź na potrzeby związane z hybrydowym modelem pracy oraz ciągłym rozwojem spółki.

Nowa siedziba 3Soft zajmuje dwa piętra w budynku biurowo-usługowym należącym do Holdimexu. Na blisko 1000 mkw. powierzchni znajdują się zarówno tradycyjne pokoje biurowe, jak i sale konferencyjne, strefy co-workingowe, pokój do pracy w ciszy, sala spotkań one-2-one, pokój relaksu, dwie kuchnie oraz recepcja i pomieszczenia techniczne. Do biura przynależy również taras. Aranżacja przestrzeni biurowych według DNA Architekci uwzględnia różne style pracy i potrzeby pracowników.

Z myślą o community building

Przy projektowaniu wnętrz uwzględniona została specyfika hybrydowego modelu pracy. Duży nacisk położono na elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni. Jednocześnie pod uwagę zostały wzięte opinie i dane z rynku, które wskazują, że mimo wielu zalet pracy zdalnej zauważalna część osób wykonujących swoje obowiązki w tym systemie, skarży się na znaczne osłabienie więzi ze współpracownikami. Ważnym celem stało się zatem, aby nowe przestrzenie, oprócz zapewnienia odpowiedniej liczby stanowisk pracy i komfortowych warunków do wykonywania obowiązków zawodowych, służyły też budowaniu relacji pomiędzy pracownikami.

Duży nacisk położono na elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni, fot. mat. prasowe

Monika Wawoczny, Head of Human Resources w 3Soft, nie ukrywa, że praca stacjonarna często pozwala budować lepsze relacje i sprzyja tworzeniu kultury organizacyjnej.

– Istotnym czynnikiem, który skłania część naszej załogi do pracy w biurze są ludzie. W czasie pracy zdalnej brakuje im atmosfery, jaka tu panuje, wspólnych posiłków, czy spotkań przy kawie. Często w kuchni dzięki pozornie przypadkowym rozmowom lub dodatkowym pytaniom osoby dołączającej do dyskusji - dochodziło do pojawienia się ciekawych rozwiązań projektowych - wspomina Monika Wawoczny.

Jak zauważa, praca z biura sprzyja oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego. Wychodząc z budynku firmy łatwiej mentalnie "przełączyć się" w tryb odpoczynku.

W nowym biurze przygotowaliśmy miejsca zachęcające do integracji. Kuchnia z dużym stołem zaprasza do wspólnych posiłków, profesjonalny ekspres do kawy do spotkania i rozmowy. Mamy strefę chillout z konsolą do gier, rzutkami, piłkarzykami. Przyjemny kąt znajdują tu też fani planszówek i szachów – wymienia Monika Wawoczny.

– Te miejsca, podobnie jak przestronny taras, można wykorzystać do relaksu, ale świetnie sprawdzają się też do pracy zespołowej, np. burzy mózgów w luźniejszej atmosferze oraz budowania relacji – dodaje.

Elastyczne rozwiązania biurowe

Dla pracowników preferujących pracę w domu i okazjonalnie pojawiających się w biurze, przygotowane zostały strefy co-workingowe. Znajdują się w nich współdzielone stanowiska pracy – każdy dowolnie wybiera, które z dostępnych miejsc ma ochotę zająć. Do dyspozycji są także biurka w pokojach pracy cichej, zapewniających doskonałe warunki do skupienia. Każdy pracownik posiada osobistą szafkę, w której może pozostawić swoje rzeczy, aż do kolejnej wizyty w biurze.

Biuro dostosowano do modelu hybrydowego, fot. mat. prasowe

W 3Soft wdrożyliśmy już jakiś czas temu model pracy hybrydowej. Pozostawiamy pracownikom dużą elastyczność w wyborze preferowanego miejsca pracy. Jednocześnie w nowym biurze staraliśmy się stworzyć takie warunki, aby pracownik który pojawi się tu w dowolnym momencie, czuł się komfortowo. Zachęcamy do jak najczęstszych wizyt w biurze, bo dostrzegamy wiele korzyści z tego wynikających – podsumowuje Monika Wawoczny.

Nowocześnie, funkcjonalnie i… malinowo

W projekcie biura 3Soft postawiono na nowoczesny styl. Aranżacja jest spójna z identyfikacją wizualną marki. Dominują biele, szarości i czerń. Mocnym akcentem dynamizującym całość jest charakterystyczna malinowa czerwień, pojawiająca się na sufitach.

- Analizując specyfikę firmy 3Soft zwróciliśmy uwagę na nowoczesność w nowym wymiarze, innowacyjne rozwiązania, techniczny, przejrzysty sznyt, otwartość na nowości i technologię oraz lokalizację na Śląsku. Nawiązując do koloru identyfikującego firmę zaproponowaliśmy pomalowanie sufitów wraz z instalacjami na malinowo. Zyskaliśmy w ten sposób dominantę, zachowując jednocześnie zasadę spójnego brandingu wnętrza z logotypem. To odważne rozwiązanie pokazuje, że 3Soft ma charakter, energię do działania i nie boi się niekonwencjonalnych rozwiązań - tłumaczy Dominika Skałuba, CEO gliwickiej pracowni DNA Architekci, która odpowiada za projekt wnętrza.

Jedna z sal konferencyjnych w siedzibie 3Soft, fot. mat. prasowe

Sale konferencyjne dzięki obszernym przeszkleniom są dobrze doświetlone. W tych pomieszczeniach sufity są czarne i akustyczne. Zapewniają dobre wytłumienie, a jednocześnie tworzą warunki sprzyjające koncentracji. Wielkość sal jest dostosowana do różnego typu spotkań – sprawdzają się zarówno w przypadku kilkuosobowych spotkań, wideokonferencji, jak i zebrań w większym gronie.

Sale konferencyjne swoją monochromatyczną czernią nawiązują poniekąd do Śląska, ale przede wszystkim wyróżniają się w przestrzeni i mają na celu zwiększenie koncentracji osób uczestniczących w spotkaniach poprzez swój minimalizm – dodaje Dominika Skałuba.

To było prawdziwe wyzwanie

Jak wspomina architekta, największym wyzwaniem było stworzenie otwartej dla wszystkich przestrzeni z uwzględnieniem cichych miejsc do pracy. - W biurze, w którym pracuje 100-osobowy zespół jest to prawdziwe wyzwanie. Część pomieszczeń jest wydzielona na pokoje jedno i wieloosobowe, ale pojawiają się również strefy coworkingowe, gdzie biurko nie ma stałego użytkownika. To tu zlokalizowano szereg szafek na rzeczy prywatne i przewidziano wyposażenie w materiały pochłaniające dźwięki, tak by zapewnić komfort pracy. Również sale konferencyjne, które na co dzień są widoczne dla wszystkich, podczas prowadzenia ważnych rozmów stają się niewidoczne, bowiem szklane ściany można przysłonić zasłonami dając tym samym uczucie prywatności. Tkaniny, wykładziny i sufity zapewniają komfort akustyczny podczas spotkań – opowiada Dominika Skałuba.

Najciekawszym miejscem do zaprojektowania dla DNA Architekci były strefy chilloutu, których zadaniem jest integracja i odpoczynek pracowników. Tu znajdziemy miejsce do grania w planszówki, piłkarzyki czy gry komputerowe, a jednocześnie można skonsumować drugie śniadanie. To kreatywna przestrzeń dla odpoczynku ciała i głowy.

Dzięki zaufaniu 3Softu mogliśmy pozwolić sobie na stworzenie odważnej koncepcji uwzględniającej potrzeby użytkowników. Wnętrze biura na tle innych firm wyróżnia kolor malinowy w nieoczywistym zastosowaniu na suficie oraz charakterystyczne oświetlenie. Pomieszczenia podkreślają niesztampowe podejście do każdego zadania, nawet do urządzenia swojej własnej siedziby - podsumowuje CEO DNA Architekci.

W nowym biurze 3Soft zadbano o rozwiązania przyjazne dla środowiska. Systemy czujników ruchu pozwalają zaoszczędzić energię. W kuchniach znajdują się pojemniki do segregacji śmieci. Pracownicy gromadzą też plastikowe nakrętki, które później są przeznaczane na zbiórkę prowadzoną przez schronisko zwierząt. Popularne dystrybutory z wodą zastąpiono specjalnymi urządzeniami filtrującymi do kranówki, co ogranicza zużycie plastiku.