Elastyczne biuro z magazynem w miejskiej przestrzeni. Trend nabiera na sile

Na warszawskiej Białołęce powstał nowoczesny budynek multifunkcyjny Nordkapp Flexi Space. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują przestrzeni w miejskiej lokalizacji z możliwością utworzenia biura, showroomu i magazynu w jednym miejscu. To jeden z nielicznych jeszcze budynków typu flexi w Warszawie.

REKLAMA

Według raportu Interaktywnie.com "E-commerce 2020" wartość polskiego rynku e-commerce w 2019 roku wyniosła 50 mld złotych, a w 2020 sięgnie 70 mld. Nie dziwi więc fakt, że motorem napędowym zmian, jakie dziś zachodzą na rynku nieruchomości, w tym lokali biurowych i magazynowych, pozostaje branża e-commerce. Rosnące oczekiwania konsumentów wymagają transformacji łańcucha dostaw, skrócenia czasu dotarcia do klienta oraz optymalizacji pracy. Efektem jest zwiększone zapotrzebowanie na magazyny miejskie, umożliwiające realizację usług związanych z dostawą następnego lub nawet tego samego dnia. Projekt Nordkapp Flexi Space realizowany przez Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. odpowiada na trendy rynkowe i oferuje w dogodnej lokalizacji przestrzeń łączącą funkcje usługowe z biurowymi, magazynowymi, wystawowymi i serwisowymi w ramach jednego budynku.

- Oferujemy przestrzeń typu SBU (small business unit) położoną na terenie miasta, skrojoną na miarę potrzeb przyszłego najemcy, zarówno przedsiębiorstwa stawiającego na e-commerce, jak i tradycyjnych usług typu drukarnia, czy salon motoryzacyjny. W jednym miejscu można mieć nowoczesne biuro, bardzo dobrze doświetlony salon wystawowy, warsztat czy miejsce produkcji, jak również funkcjonalny magazyn. Nasz zespół architektów doradzi i zaaranżuje przestrzeń dostosowaną do specyfiki działalności danej firmy. – mówi Karolina Jarkowska, kierownik ds. komercjalizacji z Europejskiego Centrum Inwestycyjne ECI S.A. Inwestycja podzielona jest na cztery moduły, z których każdy posiada część biurową i zaplecze magazynowe. Modułowy układ hal daje pełną swobodę podziału na kilku najemców, ale istnieje też możliwość wynajmu kilku części, które zostaną dopasowane do konkretnego, jednego przedsiębiorstwa. Budynek przygotowany jest do możliwości mniejszego biznesu, ale tak jak duże parki biznesowe spełnia wszelkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. Najemcy mogą liczyć na wiele udogodnień takich jak energooszczędne systemy i instalacje, czy parking dla rowerów. Dodatkową opcją mogą być panele fotowoltaiczne, które można umieścić na budynku.

Inwestycja Nordkapp Flexi Space stanowi część NordKapp Business Complex nowoczesnego kompleksu biurowego i magazynowego w północnej części Warszawy. Oprócz istniejącego już budynku Nordkapp oferującego przestrzeń biurową oraz Nardkapp Flexi Space, którego budowa właśnie się zakończyła, inwestor planuje kolejny multifunkcyjny budynek. Prace rozpoczną się już w najbliższych dniach. Łączna planowana powierzchnia użytkowa najmu wyniesie ponad 12 000 mkw.