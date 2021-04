Elastyczne przestrzenie biurowe myhive w nowej odsłonie. Oto mycowork i myoffice

Immofinanz oficjalnie wdraża w swoich nieruchomościach pod marką myhive, nowe elastyczne produkty typu premium: mycowork oraz myoffice. Zajrzeliśmy do nich!

Powierzchnie co-workingowe myhive zwane mycowork są aktualnie już obecne w myhive Park Postępu i myhive Warsaw Spire .

i . Za kilka tygodni do tego grona dołączy myhive Nimbus. Natomiast prywatne serwisowane biura z pełną infrastrukturą i usługami zwane myoffice, są aktualnie wdrażane w ramach całego stołecznego portfela myhive.

- Z radością informujemy, że odpowiadając na obecne i przyszłe potrzeby naszych klientów na rynku nieruchomości biurowych, wchodzimy z naszą marką myhive w nowy rozdział, stawiając na maksymalną elastyczność, usługi w wersji all-inclusive, ale też zachowując wcześniejsze wyróżniki marki, jak chociażby nieprzerwanie budowaną, tętniącą życiem społeczność biurową, czy atmosferę i design jak w hotelu butikowym. Innymi słowy, opracowaliśmy produkty biurowe na miarę aktualnych czasów. W ramach naszego portfela klienci będą mogli nie tylko tak jak dotychczas podpisać umowę na zasadzie tradycyjnego najmu, ale również wynająć powierzchnię coworkingową, a także od jednego miesiąca prywatne serwisowane biuro na elastycznych warunkach z osobną recepcją, salkami konferencyjnymi kuchnią, jednocześnie mając dostęp do społeczności myhive - mówi Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz.

Aspekt elastyczności marki myhive realizowany jest na dwa sposoby. Pierwszy to przestrzenie coworkingowe zwane mycowork, oferujące możliwość „spontanicznej” rezerwacji biurka – mydesk, pokoju dla zespołów projektowych – myroom, czy też myflex – obejmującego dostęp do poszczególnych lokalizacji mycowork, dla wszystkich tych, którzy lubią pracować w zmiennym środowisku i nie potrzebują stałego miejsca pracy.

Powierzchnie mycowork są obecnie dostępne na 38 piętrze myhive Warsaw Spire, myhive Park Postępu (trzecie piętro budynku B) a za kilka tygodni - myhive Nimbus (parter budynku). Kolejne lokalizacje są już w trakcie przygotowywania.

Druga z elastycznych propozycji Immofinanz, to oferta, której do tej pory nie było na polskim rynku, zwana myoffice – czyli gotowe pod wynajem, prywatne biura serwisowane, dostępne już od jednego miesiąca od 250 m kw., z pełną infrastrukturą, z własną recepcją, salkami konferencyjnymi, focus room-ami, lounge, kuchnią, serwerownią, toaletą, przygotowane w design myhive. W tym przypadku w cenie najemcy otrzymują także możliwość uwzględnienia wszelkich usług, płacąc jedną fakturę all-inclusive. Produkt ten rozwijany będzie w ramach całego portfela budynków myhive w Polsce. Pierwszą powierzchnią zrealizowaną w tym formacie jest nowa siedziba samego Immofinanz, który przeniósł się do myhive Warsaw Spire. Najbliższe kolejne lokalizacje są w przygotowaniu w myhive IO-1 oraz myhive Crown Point.