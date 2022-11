Elastyczne przestrzenie biurowe: postaw na nową mobilną przegrodę

Na targach Orgatec 2022, które miały miejsce pod koniec października w Kolonii, firma Hushoffice zaprezentowała nowość do elastycznych przestrzeni biurowych, przegrodę hushWall 2.0.

HushWall 2.0 to nowa przegroda biurowa z kolekcji Hushoffice, dostosowana do aktualnych, zmieniających się potrzeb pracowników, dająca większą swobodę w aranżacji ostatecznego wyglądu i przeznaczenia produktu.

HushWall 2.0 pozwala na konfigurację w kilku głównych opcjach, dzięki czemu zapewnia różne dodatkowe funkcjonalności. W elastycznym biurze możesz wybrać, których z nich potrzebujesz dla pracowników.

Pierwsza prezentacja hushWall 2.0 odbyła się na targach Orgatec 2022.

Dostosowana do pracowników i warunków pracy

HushWall 2.0 to mobilna przegroda biurowa do elastycznego dzielenia przestrzeni biurowych na podstrefy, jednocześnie może zapewnić pionową przestrzeń do pracy czy stanowić biurowy „punkt zieleni” z otwartymi półkami, jako elementami dekoracyjnymi. Daje możliwość tworzenia nowych aranżacji powierzchni biurowej i szybkiego dostosowania jej do zmieniających się warunków pracy – bez konieczności angażowania instalatorów i wykonywania prac remontowych w biurze.

„Możliwość przearanżowania przestrzeni do pracy to jeden z obecnych fundamentów dobrze zaprojektowanego i funkcjonalnego biura. Musi być szybkie i skuteczne. W związku z tym tworzymy portfolio Hushoffice z myślą o tych potrzebach, również w przypadku hushWall 2.0." – mówi Eliza Donek, Product Manager w Hushoffice.

Mobilna przegroda biurowa do elastycznego dzielenia przestrzeni biurowych hushWall 2.0. fot. mat. Hushoffice

Produkt jest w pełni mobilny, można go obracać o 360 stopni i swobodnie przemieszczać po powierzchni biurowej. Nowa wersja hushWall bazuje na zmodyfikowanej ramie, co daje możliwość większej ilości opcji konfiguracyjnych. HushWall 2.0 możesz zaaranżować w następujących opcjach:

z osłonkami na doniczki, dzięki którym ścianka mobilna staje się zieloną ścianą (osłonki mieszczą doniczki o średnicy do 12 cm);

z półkami na książki, na których można umieścić dowolne przedmioty potrzebne w przestrzeni biurowej.

Rozwiązanie można także „mieszać” wedle uznania i potrzeb – np. z lewej strony z doniczkami, z prawej z półkami, a nawet ulokować je naprzemiennie!

Można także wybrać wszystkie opcje do tej pory dostępne w pierwszym hushWall, zagospodarowując niezależnie każdą ze stron:

tablicą suchościeralną;

estetycznym panelem filcowym;

panelem filcowym z miejscem na uchwyt TV.

Dzięki zmodyfikowanej ramie produkt jest znacznie lżejszy, przy zachowaniu tych samych wymiarów zmontowanego produktu, tj. wysokość 1975 mm, szerokość 1600 mm, głębokość 320 mm (głębokość 630 mm z podstawą). Możesz również wybrać opcjonalną szafkę zamykaną roletą, jako dodatkowy schowek na wszystko, czego potrzebujesz. Produkt posiada kółka z hamulcami, które umożliwiają łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie.

Elastyczne meble w myśl agile office

„Dzisiejsze środowisko biurowe jest bez wątpienia hybrydowe i wymaga elastycznych rozwiązań” – komentuje Eliza Donek, Product Manager w Hushoffice. „Możliwość przearanżowania przestrzeni do pracy to jeden z obecnych fundamentów dobrze zaprojektowanego i funkcjonalnego biura. Musi być szybkie i skuteczne. W związku z tym tworzymy portfolio Hushoffice z myślą o tych potrzebach, również w przypadku hushWall 2.0. A jego »zwinna dusza« ukazuje się na dwóch polach. Po pierwsze, podstawowa funkcja tego produktu – dzielenie przestrzeni. Dzięki szybkiemu i łatwemu ruchowi oraz wbudowanym kółkom, hushWall 2.0 można błyskawicznie przestawić i ulokować w dowolnym miejscu. Po drugie, hushWall 2.0 jest elastyczny dzięki swoim opcjom konfiguracyjnym. To genialny pomysł, bo jednym produktem można dodać do biurowej przestrzeni mobilną zieloną ścianę; stworzyć wygodne ruchome miejsce do przechowywania lżejszych, codziennych przedmiotów biurowych lub dekoracji; udostępnić swoim pracownikom elastyczną, gotową do użycia tablicę; lub po prostu dać im dobrze zaprojektowaną, estetyczną przegrodę do tworzenia stref, umożliwiających prywatne rozmowy i potrzebne w pracy skupienie. Wielofunkcyjny charakter hushWall 2.0 zdecydowanie pokazuje, jak ewoluował styl pracy biurowej na przestrzeni ostatnich lat. Nowa wizja pracy zależy od Twojej wizji miejsca pracy – dostosuj ją więc do potrzeb pracowników, jak to tylko możliwe” – dodaje.

Produkt będzie dostępny do zamówień w I kwartale 2023 roku.