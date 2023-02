Enklawa w sercu miasta. AC Hotel by Marriott Krakow doceniony nie tylko w Polsce

Dynamiczna bryła usytuowana w sąsiedztwie krakowskich Błoń kryje przytulne wnętrza o kojącym wystroju. Oprócz 300 komfortowych pokoi dla gości mieści także urzekające przestrzenie wspólne, m.in. gościnne lobby, SPA oferujące wspaniały relaks, świetny bar i znakomitą restaurację. A wszystko to w odległości zaledwie dwóch przystanków tramwajowych od Rynku Głównego, ale blisko Lasu Wolskiego oraz Kopca Kościuszki. Ten wyjątkowy resort miejski został dostrzeżony także za granicą. Harmonijna współpraca inwestora i projektantów zaowocowała nagrodą w kolejnym konkursie.

AC Hotel Krakow by Marriott zdobywa kolejne nagrody w konkursach.

Bryła to dzieło B2 Studio, zaś wnętrza studia Tremend.

Klaudyna Czechowska z Tremend: "Projektując wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott w Krakowie, dążyliśmy do tego, by goście czuli się swobodnie i mieli miłe wspomnienia z pobytu, również te wizualne"

Zjawiskowy i unikalny AC Hotel Krakow by Marriott mieszczący się w zielonych płucach Krakowa przy tamtejszych Błoniach. Ten jedyny tego typu obiekt pełniący funkcje City Hotelu i Resortu w jednym. Zaprojektowany został przez B2 Studio. Założony na planie litery H, wtapia się w okoliczną zieleń, a jednocześnie tworzy kameralny, zaciszny dziedziniec. Spośród wielu realizacji o podobnym przeznaczeniu wyróżnia się mocno przestrzennymi elewacjami – grą z geometrią. Z kolei wnętrza, których aż nie chce się opuszczać, są dziełem studia Tremend.

Ich styl powiązany z komfortem realizuje maksymę Antonio Catalana, twórcy marki AC: Jeśli mamy czas coś robić, mamy też czas, by zrobić to pięknie – zwraca uwagę Agnieszka Dąbrowska, Prezes Zarządu PI Apartamenty&Hotele.

Obiekt fantastycznie przyjął się na lokalnym rynku, a w opiniach gości uczestniczących w programie lojalnościowym Bonvoy uplasował się na 1. miejscu za 2022 r. Za zarządzanie hotelem odpowiada operator hotelowy PI Apartamenty&Hotele.

Przytulna odsłona elegancji

O tym, że słowom Catalana stało się zadość, już od wejścia przekonuje nas hotelowe lobby. Oprócz sympatycznej obsługi wita tu gości wyjątkowo szlachetna prostota form, czyli clou prawdziwego szyku.

Zależało nam na stworzeniu wnętrz, w których przyjemnie będzie przebywać i wypoczywać. Chcieliśmy, by były eleganckie, luksusowe, ale również przytulnie domowe. Sami nie lubimy bezosobowych, zimnych pokoi hotelowych. Projektując wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott w Krakowie, dążyliśmy do tego, by goście czuli się swobodnie i mieli miłe wspomnienia z pobytu, również te wizualne – opowiadała Klaudyna Czechowska, architekt Tremend, kierownik projektu.

Lobby w AC Hotel by Marriott Krakow, fot. Miguel Merino

Autorzy wnętrz bazowali na kolorach ziemi – delikatnych beżach i ciepłych brązach z akcentami złota, szlachetnymi szarościami oraz naturalnymi odcieniami drewna. Wykonaną z tego materiału okładzinę ma m.in. bryła lady recepcyjnej. Zdobiące je ryflowania powtarzają się konsekwentnie jako dyskretna dekoracja wielu pomieszczeń. Istotną rolę w kreowaniu przytulnego charakteru odgrywają w hotelu także tkaniny, m.in. w postaci zasłon, dywanów, tapicerki mebli. Na atmosferę miejsca wpływa ponadto żywa zieleń, która nie tylko zagląda przez szyby, ale również zajmuje ważne miejsce we wnętrzach. To liczne rośliny doniczkowe czy zachwycające ogrody wertykalne.

Sztuka czysta, sztuka użytkowa

Marka Marriott znana jest m.in. z tego, że kładzie duży nacisk na obecność w swych hotelach dzieł sztuki. W nowym krakowskim obiekcie jest jej naprawdę wiele. Nie tylko w każdym z 300 pokoi można znaleźć namalowany na zamówienie obraz autorstwa Alicji Domańskiej, ale także wręcz na każdym kroku trafia się na taką lub inną kompozycję artystyczną. Szczególne miejsce w projekcie wnętrz zajęły dostarczone przez MAG Gallery naturalne w odbiorze rzeźby wykonane z konarów, w wielu miejscach wkomponowane w specjalnie wykonane nisze w ścianach.

Szczególne miejsce w projekcie wnętrz zajęły dostarczone przez MAG Gallery naturalne w odbiorze rzeźby wykonane z konarów, w wielu miejscach wkomponowane w specjalnie wykonane nisze w ścianach, fot. Miguel Merino

Ale wnętrza AC Hotel by Marriott Krakow to także sztuka użytkowa, czyli meble, lampy, tkaniny i dodatki od najsłynniejszych designerów. Znakomitym przykładem są ustawione w prawdziwie salonowym lobby sofy Vis-a-vis włoskiej marki Moroso, projekt samej Patricii Urquioli. Na tych wyjątkowych kanapach można swobodnie siadać z dwóch stron, np. po to, by w komfortowy sposób z kimś porozmawiać. A pomiędzy nimi, nad złotym stolikiem, studio Tremend zdecydowało się wyeksponować imponującą, sięgającą drugiego piętra hotelu instalację świetlną, która przywodzi na myśl spadające z drzew złote i srebrne liście.

Work-life balance – biblioteka, restauracja, SPA

Obszerny hol z atmosferą zacisznego salonu sąsiaduje z kolejnymi przestrzeniami wspólnymi o równie starannie opracowanym wystroju. Na osoby przebywające w Krakowie w celach biznesowych czeka nastrojowa, choć nowoczesna biblioteka z dostępem do drukarki i komputera. Do ich dyspozycji jest też 7 sal konferencyjnych z możliwością podziału do 10 niezależnych pomieszczeń. A wszystkich gości zaprasza Coffee Point, gdzie przy aromatycznym zapachu kawy można popracować lub odbyć mniej formalne spotkanie.

Na osoby przebywające w Krakowie w celach biznesowych czeka nastrojowa, choć nowoczesna biblioteka z dostępem do drukarki i komputera. Do ich dyspozycji jest też 7 sal konferencyjnych z możliwością podziału do 10 niezależnych pomieszczeń, fot. Miguel Merino

Tuż obok lobby znajduje się bar AC Lounge. Tradycyjnym kontuar otoczony hokerami zaprasza na małą czarną albo na coś mocniejszego, a przy rozstawionych wokół stolikach można usiąść do szybkiej przekąski. Dalej rozciąga się strefa restauracji Sobre Mesa, oferującej kuchnię europejska z nutą hiszpańską. Dla architektów – jak sami mówią – jej sala była niemałym wyzwaniem.

– Mieliśmy do zaplanowania pomieszczenie o powierzchni ponad 500 mkw. – zaznacza Magdalena Federowicz-Boule, architekt i założyciel pracowni Tremend. – Mogła to być otwarta przestrzeń, ale wtedy przytłaczałaby swoją wielkością. Dokonaliśmy więc podziału na dwie części: śniadaniową, ze strefą bufetów, oraz lounge'ową, z kolejnym barem i otwartą kuchnią. Wprowadziliśmy pionowe przegrody i ściany przesuwne, dzięki czemu udało się stworzyć przestrzeń przytulną, a nawet intymną. Wypełniliśmy ją tapicerowanymi meblami. Pojawiły się też poduszki na kanapach i zasłony w oknach, tworzące przyjazny, domowy klimat.

Jak wszystkie luksusowe hotele, także AC Hotel by Marriott Krakow ma komfortową strefę SPA. Składają się na nią gabinety masażu, siłownia, basen z jacuzzi i brodzikiem dla dzieci oraz sauna. To idealne miejsce na błogi wieczorny relaks.

Luksus prawdziwego komfortu

W hotelu znajduje się aż 300 pokoi. Dwanaście z tych pokoi zostało zaprojektowanych z myślą o goszczeniu drużyn sportowych; stanęły tam łóżka o wymiarach 220x200 cm. W ofercie znajdują się również apartamenty typu Junior Suite z oddzielną sypialnią i salonem, apartamenty typu Suite z osobnym obszernym salonem i tarasem, apartamenty typu Premium Suite z tarasem widokowym wychodzącym na krakowskie Błonia, a także dwa apartamenty typu Presidential Suite o powierzchni 110 mkw. każdy, z dwiema sypialniami oraz obszernym tarasem i dodatkowym balkonem z widokiem na Kopiec Kościuszki, Wawel oraz Błonia.

Ciepłą i przytulną atmosferę zapewniają w pokojach starannie dobrane elementy wystroju. W projekcie wykorzystano m.in. dekoracyjne okładziny drewniane, które – oprócz znakomitego efektu wizualnego – oferują dodatkowe wyciszenie wnętrza. Nie zabrakło tu też miękkich, emanujących przytulnością tkanin. Atmosferę wnętrz buduje starannie opracowane światło.

Atmosferę wnętrz w krakowskim hotelu buduje starannie opracowane światło, fot. Miguel Merino

Pod względem estetyki z pokojami harmonizują towarzyszące im łazienki. Warto zwrócić uwagę, że w pomieszczenia te otrzymały te same podłogi. Przede wszystkim jednak aranżacja łazienek bazuje na ponadczasowym połączeniu kamienia w odcieniu złotego piasku, bieli oraz drewna. Wizualne przełamanie wprowadzają graficzne akcenty czerni. Ceramikę zgodną z wyśrubowanymi standardami jakościowymi inwestora dostarczyła firma Roca

Do lekkich, jasnych, kojących wnętrz łazienek zarówno prywatnych (towarzyszących pokojom), jak i ogólnodostępnych (w strefie rekreacyjnej oraz restauracyjnej) architekci z pracowni Tremend wybrali m.in. umywalki Victoria (z półpostumentem), Diverta (blatowa) i Debba, miski WC GAP Rimless oraz pisuary Hall. – Wszystkie te modele są dostępne w regularnej ofercie. To nasze bestsellery. Każdy gość hotelu AC Hotel by Marriott Krakow odrobinę zaznanego tam komfortu może więc w prosty sposób przenieść pod swój dach – mówi Klauda Bączek z firmy Roca.

Harmonijna kooperacja trzech stron – inwestora, projektantów oraz dostawców wykorzystanego w realizacji wyposażenia przyniosła doskonałe rezultaty. Dostrzegło je eksperckie grono jurorów międzynarodowego konkursu European Property Awards za rok 2022, w którym krakowski hotel zwyciężył.