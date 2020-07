"Epidemia? Cięcie! Nie rób scen. Zdezynfekuj ręce". We Wrocławiu ruszyła akcja "Wolna ręka"

We wrocławskich instytucjach kultury, centrach biznesu oraz kawiarniach pojawiły spersonalizowane automaty do dezynfekcji rąk. To efekt akcji „Wolna ręka”, która ułatwia bezpieczny powrót do życia w mieście podczas epidemii. Automaty stanęły m.in. w kinie DCF, Imparcie, Centrum Historii Zajezdnia, a także w Concordia Design Wrocław, kawiarniach Etno Cafe i lodziarniach Krasnolód.

„Epidemia? Cięcie! Nie rób scen. Zdezynfekuj ręce” czy „Inkubuj pomysły – nie wirusa! Zdezynfekuj ręce” to tylko niektóre hasła, jakie pojawiły się na automatach do dezynfekcji dłoni. W ramach akcji „Wolna ręka” instytucje kultury, jednostki biznesowe, wybrane kawiarnie oraz lodziarnie otrzymały maszyny odkażające. – Dajemy wrocławianom wolną (od koronawirusa) rękę w ich miejskiej przestrzeni, by mogli w bezpieczny sposób korzystać z ulubionych miejsc spotkań w otwartej przestrzeni publicznej, ale też z ukochanych restauracji, kafejek czy instytucji kultury, bo wszystkie te miejsca budują niepowtarzalną atmosferę Wrocławia – mówi Magdalena Piksa z Mobile Vikings, inicjatora akcji.

Korzystanie z automatów jest intuicyjne i wygodne. W momencie wsunięcia rąk do wnęki dezynfekcyjnej następuje podświetlenie jej wnętrza za pomocą oświetlenia LED. Standardowa dawka to 1.2 ml, co daje łącznie około 8 000 dawek. Duża wnęka pozwala na bezdotykową dezynfekcję obu rąk. Z automatów korzystają już instytucje kultury takie jak Strefa Kultury Wrocław, w tym Impart i Recepcja, Centrum Historii Zajezdnia oraz DCF. – Jeśli możemy włączyć się do ciekawego projektu, a jednocześnie zadbać o zdrowie widzów, to wspaniale! Dystrybutory z płynami do dezynfekcji rąk powoli wrastają w nasz krajobraz i miło, jeśli za profilaktyką idzie ciekawa stylistyka i dowcip. Bezpieczeństwo widzów jest dla nas najważniejsze, a przy okazji możemy ich zaskoczyć – mówi Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Do akcji dołączyły także m.in. sieć kawiarni Etno Cafe i Bema Cafe oraz lodziarnie Krasnolód. Automaty w punktach gastronomicznych zachęcają chwytliwymi hasłami: „Jak kawa to czarna, jak ręce to czyste. Dezynfekuj dłonie!” oraz „Nim wybierzesz smak, na jaki masz chrapkę, zdezynfekuj łapkę!”. Bezpieczeństwo użytkowania swojej przestrzeni chcą zapewnić także gospodarze Concordia Design Wrocław. – Poprzez automaty Mobile Vikings znalazło dobry sposób na to, jak połączyć technologię, bezpieczeństwo, ale też trochę dobrego humoru. Przy pandemii COVID-19 wszystkie te elementy są bardzo potrzebne – mówi Michał Karbowiak, Community Manager w Concordia Design Wrocław. – W naszej przestrzeni prowadzimy autorski program inkubacyjny, więc motto „Inkubuj pomysły, a nie wirusa” właściwie idealnie do nas pasuje – dodaje Karbowiak.

Do akcji „Wolna ręka” wciąż można się przyłączyć. Wystarczy skontaktować się z organizatorem – Mobile Vikings, wrocławskim operatorem społecznościowym.