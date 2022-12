Estetyka lat 60. i japońska tradycja łączą się w nowej kolekcji Uniqlo i Marni

8 grudnia w Polsce do sprzedaży weszła nowa kolekcja będąca efektem współpracy Uniqlo i Marni. A w niej inspiracje latami 60., psychodeliczne wzory, kolory i nawiązania do japońskiej tradycji owijania prezentów tkaniną furoshiki.

Odzież LifeWear od Uniqlo to technologia i prostota. Marni natomiast, dzięki unikalnemu podejściu do tkanin i kolorów znane jest z artystycznych projektów.

W nowej kolekcji spotkamy psychodeliczne wzory, inspiracje latami 60. i... japońską tradycję pakowania prezentów w furishiki.

Najnowsza współpraca marek – zrodzona z połączenia ich filozofii projektowania mody – przyniesie przytulne ciepło w zimowe dni i ożywi codzienne stylizacje kolorem i zabawą.

Po udanym sezonie wiosna-lato 2022, cieszę się, że mogę zapowiedzieć naszą drugą, zimową kolekcję. W dotychczasowej pracy udało nam się zachować pragmatyzm filozofii designu Uniqlo i przenieść estetykę Marni na nienagannie zaprojektowane ubrania LifeWear. W sezonie zimowym chciałem przyjrzeć się wspomnieniom o stylu lat 60. i poflirtować z estetycznymi kliszami. Wzory nieustannie tworzą podstawę charakteru MARNI – są sercem naszego graficznego języka. Tym razem przenieśliśmy te psychodeliczne motywy na ubrania, które wyraźnie zarysowują sylwetkę. Tworzą enigmatyczną grę printów i kształtów oraz podkreślają ciało – mówi Francesco Risso, dyrektor kreatywny Marni.

Synergia wzorów, kształtów i barw

Kreatywną garderobę według Marni tworzą warstwowe połączenia graficznych wzorów, żywych kolorów i organicznych, trójwymiarowych form. Zimowa klasyka – odzież Uniqlo Heattech – została zinterpretowana za pomocą psychodelicznych motywów w stylu lat 60. i blokowych połączeń kolorów. Puchowe okrycia wierzchnie o obszernych kokonowych fasonach można nakładać na dzianiny w odcieniach neonowej zieleni, pomarańczu czy szafranowej żółci. Otulające ciało ubrania Heattech i – przypominające muszle – kurtki zapewnią ciepło w zimowe dni.

Ekscytująca gama elementów mix and match

Bogaty i różnorodny asortyment produktów z kolekcji daje nieograniczone możliwości codziennych stylizacji. Zimowe niezbędniki – kamizelki, swetry i kominiarki – zostały wykonane z tej samej dzianiny o popcornowej fakturze i zapewniają ciepło od stóp do głów. Oprócz mitenek i czapek do kompletu, w kolekcji znajdziemy również rękawiczki i poncza z kaszmiru i melanżowej dzianiny. Szeroki wybór akcesoriów w różnych kolorach i wzorach sprawia, że znalezienie idealnych świątecznych prezentów to już nie problem.

W sprzedaży jest już druga kolekcja UNIQLO i MARNI, fot. mat. prasowe

Kalejdoskopowe chusty Furoshiki

Kolekcja zawiera również w 100% jedwabne chusty furoshiki z ręcznie malowanymi wzorami, które będą ucztą dla oczu. Oprócz tego, że są gładkie i miękkie w dotyku, charakterystyczny połysk i gładkość jedwabiu sprawiają, że apaszki wspaniale układają się w dowolną formę. Noszone jako stylowy dodatek, mogą wprowadzić akcent koloru wokół szyi lub zostać ozdobą fryzury.

Owijanie przedmiotów za pomocą furoshiki – tradycyjnej tkaniny do pakowania – od niepamiętnych czasów jest ważną częścią japońskiej kultury. Dała ona początek niezliczonym technikom wiązania chust, wykorzystywanym i reinterpretowanym do dziś.

Metoda „arbuza”, oryginalnie wykorzystywana do okrągłych bagaży, tworzy idealną codzienną minitorebkę na drobne przedmioty, portfel i telefon komórkowy. Z innej strony: technika „płatków” tworzy węzeł przypominający kwiat i jest idealna do pakowania prezentów dla najbliższych. Zastosowania chust furoshiki ogranicza jedynie Twoja wyobraźnia.