Ewolucja mebli giętych

Historia tego projektu sięga roku 1930, pioniera modernizmu i jednego z twórców wiedeńskiej secesji. A sam pomysł na nową kolekcję zrodził się z potrzeby... szwedzkich architektów, którzy chcieli stworzyć limitowaną serię do wnętrza nowej rodzinnej restauracji w budynku dawnej giełdy norweskiej.

REKLAMA

Jak zachować duszę tradycyjnego projektu, integrując go jednocześnie ze współczesnym stylem skandynawskim? Studio Claesson Koivisto Rune stworzyło nową kolekcję 822 dla TON, opartą na proporcjach krzesła i fotela 811, które to modele powstały na kanwie krzesła A811 zaprojektowanego przez Josefa Hoffmanna w 1930 roku. Ten wiedeński architekt zaprojektował krzesło do kawiarni na świeżym powietrzu, na targach Werkbund Wiedeń. Krzesło zostało wyprodukowane specjalnie w tym celu przez grupę meblową Thonet-Mundus, która oznaczyła je jako A 811. Pionier modernizmu i jeden z twórców wiedeńskiej secesji, podarował krzesłu A 811 perforowane oparcie z 12-stoma okrągłymi otworami. Projekt ten miał kilka wariantów, zarówno z podłokietnikami, jak i bez nich, również w wyplotem rattanowym.

A811 nie jest już produkowany. Szwedzcy twórcy przesunęli projekt w kierunku współczesnego, skandynawskiego minimalizmu, tworząc odrębną wersję charakteryzującą się efektownymi okrągłymi perforacjami w siedzisku i oparciu.

- Oryginalne projekty A 811 i 811 są świetnymi przykładami wczesnego modernizmu. Ale wyraźnie wskazują też na spuściznę XIX-wiecznego romantyzmu. Postanowiliśmy usunąć to uczucie – powiedział jeden z trzech projektantów, Mårten Claesson. - Naturalne jest aktualizowanie czegoś z przeszłości do teraźniejszości. Jako architekci pracujemy nad wieloma projektami, w których mamy do czynienia z renowacją starych budynków i wdrażaniem oryginalnej architektury w nowy sposób, to podobne zadanie – dodaje Eero Koivisto.

Zrodzony z potrzeby

Pomysł na kolekcję 822 zrodził się z potrzeby studia Claesson Koivisto Rune. aby stworzyć limitowaną serię do wnętrza nowej rodzinnej restauracji w budynku dawnej giełdy norweskiej. Ze swoim pomysłem, wariacją na temat klasycznego modelu, zwrócili się do marki TON. Producentowi ten pomysł tak bardzo się spodobał, że postanowili stworzyć rozszerzoną, masowo produkowaną kolekcję.

- Wiele kultowych projektów w przeszłości zostało początkowo wyprodukowanych dla konkretnego projektu architektonicznego. Myślę, że właściwie o wiele lepiej jest zaprojektować produkt pod jakiś konkretny projekt, ponieważ myśli się o tym inaczej. Nie inaczej jest w przypadku krzesła 822. Zaprojektowaliśmy go z myślą o następnych pokoleniach, ponieważ klientem w Norwegii jest rodzina, która prowadzi hotele od czterech pokoleń. Krzesła prawdopodobnie będą w tej przestrzeni za 40, a nawet 60 lat. Kontekst wpływa również na nasze podejście – wyjaśnił Eero Koivisto.

Studio Claesson Koivisto Rune zostało założone w Sztokholmie, w 1995 roku przez trzech przyjaciół i byłych kolegów z klasy, Mårtena Claessona, Eero Koivisto i Olę Rune, w celu stworzenia wszechstronnego atelier łączącego architekturę i design. Od tego czasu zdobyli ponad 60 prestiżowych nagród, zrealizowali dziesiątki projektów architektonicznych na całym świecie, zaprojektowali meble i inne produkty dla ponad 80 międzynarodowych firm.

- Kolekcja 822 łączy w sobie zastosowanie formowanej sklejki i ręcznie giętego, litego drewna. „Projekt krzesła giętego jest ściśle związany z technologią i ograniczeniami gięcia. I podobają nam się te ograniczenia – stwierdził Mårten Claesson. Wyłączne użycie drewna bukowego do ręcznego gięcia jest również jedną ze specyfikacji. Naturalny charakter giętego drewna bukowego można zachować lub pomalować je bejcami lub farbami pigmentowymi. Produkty wykonane są z drewna certyfikowanego przez PEFC, system skupiający się na odpowiedzialnym podejściu do ekosystemów leśnych i ich rozbudowie.

Graficzne kropki znakiem rozpoznawczym

Model 822 zyskuje swój niepowtarzalny charakter dzięki graficznym kropkom wyciętym w siedzisku i oparciu ze sklejki. Nadają krzesłu wyrazisty charakter i tworzą zmienny motyw wizualny, łączący się z wnętrzem kolorami przynoszonymi przez siedzące na nim osoby czy promienie słońca. - Musieliśmy dopasować wzór kropek do konstrukcji krzesła, aby uniknąć niektórych elementów konstrukcyjnych, które są umieszczane pod siedziskiem. Historia giętego drewna to ewolucja, a nie rewolucja i kontynuujemy tę historię. I dlatego nazywamy krzesło 822, ponieważ mamy rok 2022 – wyjaśnił Mårten Claesson. Eero Koivisto dodaje: „Od początku nie wiedzieliśmy, ile powinno być dziur ani jak duże. Poświęciliśmy setki godzin na tworzenie tych otworów. Mieliśmy też do czynienia z wymiarami otworów. Oryginalne krzesło Hoffmanna ma większe otwory, ponieważ nie było wówczas możliwości ich zmniejszenia. Ale teraz mamy maszyny, które na to pozwalają. Podoba mi się, że rozszerzyliśmy tradycyjną, niezmienną od 160 lat technologię giętego drewna w przyszłość, wykorzystując współczesne możliwości.”

W ten sam sposób, w jaki zaprojektowali krzesło i fotel 822, projektanci wymyślili także inne modele z kolekcji, fotel klubowy oraz niski i wysoki taboret barowy. - Najbardziej niezwykłym projektem w tej rodzinie jest fotel klubowy. Nie jest go tak łatwo stworzyć ze zwykłego krzesła, nawet w kontekście procesów produkcyjnych – wspomina Ola Rune. "

Słynne szwedzkie studio należy do światowych liderów we współczesnym wzornictwie od momentu powstania w 1995 roku. Praca z TON była ich pierwszym doświadczeniem w technologii giętego drewna. - Musimy przyznać, że technologia giętego drewna sprawdziła się najlepiej w przypadku mebli do siedzenia w restauracjach i kawiarniach. Jest trwała, jest naturalnie wytrzymała i elastyczna. Poszukiwaliśmy tej technologii od wielu lat. Ale tylko kilka firm potrafi ja wykorzystywać. A TON to jeden z najlepszych producentów w tej kategorii. Dla nas to było sekretne marzenie, aby zrobić coś z giętego drewna – przyznał w imieniu wszystkich Mårten Claesson. -Kiedy widzisz ludzi pracujących w ich fabryce, to jest jak balet. Jeden z najmocniejszych momentów w projektowaniu mebli, jakie można było zobaczyć – dodaje Ola Rune.