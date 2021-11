Fala nowych konceptów w Atrium Promenada

Warszawskie centrum handlowe Atrium Promenada intensywnie rozwija swoje portfolio. W listopadzie grono najemców jednego z flagowych centrów Atrium wzmocnił pierwszy w Polsce Guess Kids z ofertą dedykowaną wyłącznie najmłodszym. Drogerię przyszłości opartą o nowoczesne rozwiązania technologiczne, wspierające ścieżkę zakupową klienta, oraz niepowtarzalny design otworzył w galerii Rossmann. Nowy koncept handlowy zyskał także iSpot.

Nowy, znacznie większy Rossmann, o powierzchni 620 mkw., i w nowej lokalizacji to trzecia tak nowoczesna i z tak bogatym asortymentem drogeria tej sieci w Polsce. W lokalu znajdują się 3 specjalne strefy tematyczne: Strefa Zdrowia, Strefa Beauty oraz Strefa Grab&go zróżnicowane pod względem wizualnym i produktowym. Wyróżnikiem Strefy Zdrowia jest designerska ściana zieleni, pokryta mchem. Wielbiciele zdrowego odżywiania znajdą tu szereg produktów dla siebie, w tym również szeroki wybór wyrobów marek własnych Rossmanna – takich jak enerBiO czy Manufaktura Piękna – z kosmetykami do kąpieli, pielęgnacji twarzy, ciała i włosów dla dzieci, jak i dorosłych. Strefę Beauty wyróżnia bogata propozycja perfumeryjna. Zaś dla klientów, odwiedzających drogerię „w biegu”, powstała specjalna Strefa Grab&go – dzięki niej mogą wpaść do Rossmanna na szybkie zakupy, a wszystkie najważniejsze produkty znajdą w jednym miejscu.

W nowej odsłonie i lokalizacji otwarto również salon iSpot. Lokal podwoił swoją dotychczasową powierzchnię handlową. Obecnie znajduje się na poziomie 0, na przeciwko salonu Sephora.

- Atrium Promenada jest lokalizacją chętnie wybieraną przez najemców do wdrażania ich pionierskich pomysłów. To właśnie w naszym centrum powstał pierwszy najbardziej interaktywny sklep sieci Carrefour – Carrefour Pro – ze zdygitalizowaną ścieżkę zakupową oraz innowacyjną strefą gastronomiczną, w której przygotowanie potraw odbywa się na zasadach live cooking. W Promenadzie swój pierwszy sklep onlinowy w Warszawie otwierało także e-obuwie. Tym bardziej miło nam, że również sieć Rossmann zdecydowała się uruchomić w naszej galerii swoją drogerię przyszłości - w nowym koncepcie handlowym i z niepowtarzalnym designem. Już wkrótce do tego grona dołączy kolejny znany Polakom brand z zupełnie nowym formatem sprzedaży, niedostępnym dotąd w Polsce – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.

W listopadzie Atrium Promenada wzbogaciło również swoją ofertę odzieżową premium dla dzieci. W galerii otwarto Guess Kids. To pierwszy tego typu sklep w Polsce. Dziecięca kolekcja Guess jest pełna niespodzianek. Wysokiej jakości odzież, pełna starannie zaprojektowanych detali i praktycznego, ale zabawnego stylu to kolekcja idealna dla dziewczynek i chłopców, którzy każdy dzień rozpoczynają w dobrym stylu. To już trzeci lokal Guess w Atrium Promenada. W sierpniu marka uruchomiła w galerii pierwszy w Warszawie pop up z ofertą kolekcji Activewear. W centrum działa także regularny salon Guess oferujący odzież codzienną, denim, torebki, zegarki oraz obuwie.