Fasada hotelu zmieniła się w kryształowy piernik. Oto świąteczna kraina czarów w Nowym Jorku

W tym sezonie świątecznym do Nowego Jorku zawitała cząstka kryształowej magii, ponieważ The Mark Hotel zmienia się w niezwykły pokaz dekoracji Swarovskiego inspirowanych pierniczkami - ulubionymi ciasteczkami sezonu świątecznego.

Zaprojektowana przez dyrektor kreatywną firmy Swarovski, Giovannę Engelbert, fasada The Mark została przeobrażona w formę kryształowego piernika.

Świąteczna instalacja Swarovskiego będzie zdobić The Mark, New York, od 14 listopada 2022 roku do 7 stycznia 2023 roku.

Nowy Jork jest synonimem świąt, co sprawia, że jest to dla nas naturalna współpraca. Firma Swarovski przynosi wszystkim radość poprzez swoje kreacje i jesteśmy zachwyceni, że możemy rozpalić tegoroczne święta naszymi ozdobami i figurkami, które naprawdę pokazują kreatywność i wyjątkowe umiejętności firmy Swarovski. Dzięki hipnotyzującym doświadczeniom - takim jak nasz domek z piernika w The Mark - zapraszamy wszystkich do wspólnego odkrywania cudów - mówił Alexis Nasard, prezes firmy Swarovski.

Piernik z kryształów

Zaprojektowana przez dyrektor kreatywną firmy Swarovski, Giovannę Engelbert, fasada The Mark została przeobrażona w formę kryształowego piernika, a przy wejściu stoją dwa pasujące do siebie wózki ze słodyczami, w których można kupić gorącą czekoladę i jadalne kryształowe lizaki.

The Mark jest ikoną Nowego Jorku i bardzo się cieszymy, że możemy przenieść wizję świątecznej radości i cudowności firmy Swarovski do tego prestiżowego hotelu. Dla mnie pierniki wywołują dziecięcy zachwyt, inspirując nas do marzeń, więc wielką przyjemnością było zaprojektowanie doświadczenia, które rozbudzi wyobraźnię ludzi w tym magicznym okresie roku - mówiła Giovanna Engelbert.

Zaprojektowana przez dyrektor kreatywną firmy Swarovski, Giovannę Engelbert, fasada The Mark została przeobrażona w formę kryształowego piernika, fot. Thomas Loof

Dzięki tegorocznej niezwykłej świątecznej ekspozycji, wykonanej we współpracy z firmą Swarovski, jesteśmy podekscytowani, że możemy kontynuować naszą tradycję tworzenia magicznych chwil w The Mark Hotel. Ta błyszcząca zimowa kraina czarów przyniesie radość i miłość do naszego ukochanego Nowego Jorku w najwspanialszym okresie roku - powiedział Izak Senbahar, prezes Alexico Group i właściciel The Mark Hotel.

Wewnątrz lobby, motyw piernika jest kontynuowany przez wspaniałą choinkę i gabloty z biżuterią, które oferują inspirację na zbliżający się sezon kupowania prezentów.

Fasada z piernika

Spektakularna fasada z piernika wykonana jest z milionów kryształów Swarovskiego w kolorze toffi, a dach z lukru i bitej śmietany wykonany jest z ręcznie rzeźbionego i oprószonego kryształami włókna szklanego. Ogromne laski cukrowe i zdumiewająca kokarda w kolorze szmaragdowym obramowują cudowne wejście, a gigantyczne, umundurowane dziadki do orzechów stoją na straży.

Dwa cukierkowe wózki przy wejściu to punkty sprzedaży gorącej czekolady i jadalnych mega lizaków. Te ponadwymiarowe, wysokie na 9 centymetrów cukierki mają kształt świecących kryształów Swarovskiego w różnych świątecznych kolorach.

Ogromne laski cukrowe i zdumiewająca kokarda w kolorze szmaragdowym obramowują cudowne wejście, a gigantyczne, umundurowane dziadki do orzechów stoją na straży, fot. Thomas Loof

Błyszcząca choinka w lobby jest ozdobiona kryształowymi ornamentami, w tym piernikowymi ludzikami, konikami na biegunach, dziadkami do orzechów, gwiazdami i laskami cukrowymi, a także fasadą hotelu The Mark, którą przerobiono na piernikowy domek. Wokół podstawy, stos pudełek Swarovskiego w świątecznej zieleni zachęcające gości do snucia marzeń o prezentach, które mogliby otrzymać w tym roku.