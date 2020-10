Fascynacja organicznymi powierzchniami i rękodziełem w nowej kolekcji płytek dywanowych

Odeszliśmy od ekonomii produktowej, opartej na zaspokajaniu prostych potrzeb. Teraz tworzymy skomplikowane i konsekwentne konstrukcje światopoglądowe, w których najistotniejsze są wartości - poddane drobiazgowej analizie i priorytetyzacji. Wzory, które projektują artyści na różnych polach sztuki, są przełożeniem tego świadomego, zrównoważonego podejścia na język wizualny. Dlatego zarówno w projektowaniu tkanin, jak i wszelkiego rodzaju tekstyliów czy wyposażenia wnętrz widzimy coraz większą fascynację organicznymi powierzchniami lub rękodziełem.

Wzornictwo jest uniwersalne. Ponad-przestrzenne. Odzwierciedla kierunek spojrzenia, a nie obszar, na którym jest uprawiane. Dlatego w każdej dziedzinie, którą dotyka ludzka kreatywność, spotykamy efekty podobnego procesu myślowego. Wnętrza, moda, urbanistyka, krajobraz czy nawet literatura: wszystko to odzwierciedla pewien trend, ewolucję sposobu myślenia i postrzegania świata.

Moda czy kierunek na lata?

Trend bazujący na naturalnych materiałach nie jest krótkotrwałą modą. To odzwierciedlenie pogłębiającego się szacunku dla środowiska i planety, na której żyjemy; budzącej się (ponownie) świadomości, że jest ona w istocie źródłem i podwaliną wszystkich naszych życiowych procesów. To podejście widoczne nie tylko w architekturze wnętrz, ale także w modzie. Krok w tył i refleksja nad tym, czy procesy, które wspieramy, są zrównoważone (powtarzalne – ang. „sustainable”), czy rabunkowe prowadzi często do wyboru innych metody produkcji lub alternatywnych źródeł surowców. Zarówno producent, jak i konsument, to w dotychczasowej ekonomii przedmiotowe pojęcia, używane swobodnie i w sposób odhumanizowany. Jesteśmy jednak ludźmi, istotami o głębokiej emocjonalności i tego typu podejście musiało w końcu zderzyć się z potrzebą bycia traktowanym i postrzeganym nie jako aplikacje, ale jako czujące istoty.

Przykładem niech tu będzie ubiór, którego rękodzielnicza geneza jest od kilku lat coraz bardziej doceniana, a ruch odwrotu od masowego przemysłu, przedmiotowo traktującego zaangażowanych w proces ludzi, coraz bardziej dostrzegalny. Od czasu wypadku w Rana Plaza coraz więcej osób rezygnuje z „Fast fashion” na rzecz bardziej lokalnych wytwórców stroju, którego jakość, trwałość i unikatowość jest nieporównywalna do szybko zużywających się produktów z sieciówek.

Hołd dla natury

Natura nie znosi prostych linii, nie zna systemów mierniczych, co nie oznacza, że jest chaotyczna i pozbawiona rytmu. Struktura kamienia, choć regularna i w klasyczny sposób powtarzalna, nie jest nigdy kalką wektorowej grafiki. Linie, choć proste, są rysunkiem pewnej ręki, a nie odrysem stalowej linijki. Natura działa jak wzór i schemat, nie jak proste wynikanie. Dlatego w projektowaniu coraz więcej miejsca zajmuje nie idealny rezultat, ale proces powstania i warianty interpretacji.