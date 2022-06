Filia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w nowej siedzibie

Filia nr 38 Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oficjalnie przeniosła się do pawilonów przy ul. Świt. W nowym, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lokalu na czytelników czeka wygodna przestrzeń oraz ok. 30 tysięcy książek dla dorosłych i dzieci.

REKLAMA

- Ta filia jest symbolem dobrej współpracy z radą osiedla oraz z radą miasta, dzięki którym przeznaczamy publiczne środki na renowację tego typu obiektów - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Na tym polega rola Miasta: musimy zarówno prowadzić nowe inwestycje, jak i dbać o nasze dziedzictwo. A jest nim nie tylko Stary Rynek czy plac Kolegiacki, ale także miejsca bardzo ważne dla mieszkańców poszczególnych osiedli - takie jak filie Biblioteki Raczyńskich. Zachęcam wszystkich do korzystania z tutejszego bogatego księgozbioru. Jestem przekonany, że każdy może w nim znaleźć coś dla siebie.

Filia 38. powstała już w 1969 roku, a od 1975 r. działała przy ul. Ognik 20b. Wiosną tego roku została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Świt. Dzięki temu biblioteka jest lepiej dostępna dla wszystkich czytelników. Można do niej wjechać windą - dzięki temu opiekunowie z małymi dziećmi, seniorzy, czy osoby z niepełnosprawnością nie będą miały problemu z dostaniem się do środka. W lokalu zastosowano bezprogowe przejścia, znajduje się w nim również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.

- Otwieramy w nowej lokalizacji Filię 38. wiedząc, że to miejsce będzie lepsze i bardziej dostępne dla wszystkich czytelników - zapewnia Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich. - Obejmie ona swoim działaniem nie tylko Grunwald. Mogą z niej korzystać również mieszkańcy Ogrodów i wszyscy poznaniacy z okolic Ławicy, którzy dojeżdżając ulicą Bukowską do centrum miasta będą ją mieli po drodze. Zależało nam na tym, by Filia 38. dostała nowy lokal, bo jej pracownicy - z kierownik Barbarą Myszką na czele - aktywnie i od lat wspierają czytelnictwo. Teraz mogą to robić w lepszych warunkach.

Książki, filmy i audiobooki - każdy znajdzie coś dla siebie

Przestrzeń zaprojektowano tak, by spełniała potrzeby różnych czytelników - jest tu miejsce zarówno na aktywność indywidualną w komfortowych warunkach (np. w strefach komputera czy lektury czasopism), jak i aktywność grupową (np. spotkania, warsztaty).

Biblioteka Raczyńskich kupiła też wyposażenie - dzięki temu w lokalu znalazły się nowe lady i biurka pracownicze, regały biblioteczne i szafy na czasopisma. Na czytelników czekają również wygodne fotele, siedziska, pufy i szafki szatniowe. Sala konferencyjna została wyposażona w mobilne stoły i krzesła, a pracownicy biblioteki zyskali pomieszczenie socjalne i miejsce do pracy indywidualnej.

Filia obejmuje swoim zasięgiem Grunwald, Ogrody, Ławicę oraz część Jeżyc. Jej zbiory liczą prawie 19 tys. książek dla dorosłych i niemal 13 tys. - dla dzieci. W zasobach filii znajduje się też blisko 3 tysiące filmów i ok. tysiąca audiobooków.

Pracownicy Filii nr 38 bardzo aktywnie promują czytanie - zwłaszcza wśród dzieci. Od ponad 20 lat placówka bierze udział w cyklicznych zajęciach: "Akcja Lato z książką" oraz "Akcja Zima z książką". Od 14 lat jesienią zaprasza uczniów na trzymiesięczne warsztaty czytelnicze. Współpracuje też z pobliskimi szkołami oraz przedszkolami, zapraszając uczniów na lekcje biblioteczne. Prowadzi też warsztaty literacko-plastyczne dla osób z niepełnosprawnościami, przy współpracy ze "Stowarzyszeniem na TAK" oraz z Zespołem Szkół Specjalnych nr 103. Organizuje także wiele spotkań autorskich.

Czytelnicy Biblioteki Raczyńskich mają do dyspozycji 39 filii na terenie całego miasta. Są to placówki rozmieszczone we wszystkich dzielnicach. Ich łączny księgozbiór liczy około 1 mln woluminów, w tym ok. 75 tys. zbiorów audiowizualnych. We wszystkich placówkach biblioteka oferuje literaturę piękną, popularnonaukową i naukową, zapewnia też warunki do korzystania z dzienników i czasopism. Zbiory biblioteczne zawierają również filmy na DVD oraz audiobooki. W większości placówek jest bezpłatny dostęp do Internetu.

"Nowy Świt" dla mieszkańców Grunwaldu

W styczniu 2022 r. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył remont pawilonów. "Nowy Świt" został zaprojektowany tak, aby jego architektura oddawała historyczny układ budynków, przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych. Nazwę zaproponowali i wybrali w głosowaniu mieszkańcy osiedla Grunwald Północ.

Na terenie znajduje się 18 lokali użytkowych o wysokim standardzie. Większość z nich jest już wynajętych. Każdy wyposażony jest między innymi w klimatyzację, alarm przeciwwłamaniowy i monitoring obejmujący części wspólne. Ważną zmianą jest również wyższy standard wykończenia budynków w porównaniu z historycznymi pawilonami. Teraz, dzięki zastosowanym technologiom, obniżone są koszty związane z ich eksploatacją.

Pawilony mają zróżnicowaną wielkość. Są tu zarówno małe nieruchomości o powierzchniach ok. 50 metrów kwadratowych, średnie o wielkości ok. 100 mkw, jak i duże lokale powyżej 250 mkw. Dzięki temu potencjalni najemcy mogą dopasować powierzchnię do swojego biznesu.