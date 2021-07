Finaliści konkursu Mazda Design będą projektować przy użyciu korka

Sześcioro finalistów I etapu konkursu Mazda Design Experience 2020/21 wzięło udział w warsztatach projektowych w Kampusie Kreatywnym „Design Nature” w Sobolach. Tutaj, pod okiem mentorów i jurorów konkursu, zdobywali wiedzę i doświadczenia przydatne do wykonania konkursowego zadania i stworzenia projektu, który ma szansę na główną nagrodę – 20 tys. złotych.

W Kampusie Kreatywnym „Design Nature” w Sobolach, stworzonym i prowadzonym przez Gosię i Tomka Rygalików, odbyły się warsztaty kreatywne dla uczestników II etapu konkursu Mazda Design Experience 2020/21. Sześcioro młodych projektantów – Martyna Piątek, Aleksander Rokosz, Wojciech Błaszczyk, Karolina Gardzilewicz, Anna Eliza Gwiazda

i Konstancja Kaźmierczyk – miało możliwość lepiej zapoznać się z korkiem – materiałem, którego będą używać w swoich projektach, wykonać pierwsze prace projektowe pod okiem mentorów oraz poznać wartości istotne dla inżynierów i designerów Mazdy.

Organizacja warsztatów jest konsekwencją przyjęcia przez organizatorów nowej formuły cenionego konkursu – Mazda Design, któremu japońska marka patronuje już od 11 lat.

Postanowiliśmy zmienić koncepcję konkursu w tej edycji, żeby dać możliwość uczestnikom nie tylko pokazania swoich projektów, ale też zdobycia doświadczenia. Doświadczenia od naszych jurorów, którzy potrafią być mentorami, potrafią dzielić się swoją wiedzą, a przy okazji chodzi o to, żeby każdy doświadczył też czegoś nowego, inaczej spojrzał na projektowanie, na to, co robi i co może być efektem tego konkursu. – mówi o nowej formule konkursu Szymon Sołtysik PR Manager Mazda Motor Poland. – Chcieliśmy też, żeby uczestnicy spotkali się, żeby mogli się poznać, bo to też trochę pokazuje z kim mają do czynienia. I to nie chodzi o taką czystą rywalizację, raczej o inspirację, o to, żeby poznali swój sposób patrzenia na projektowanie, bo myślę, że czas pandemii, który – mam nadzieję – jest za nami, i tej naszej izolacji pokazał nam, że jednak musimy działać wspólnie, musimy inspirować się, musimy przekazywać sobie wiedzę, bo człowiek, który działa indywidualnie nie jest w stanie wytworzyć tak inspirującej rzeczy, tak inspirującego projektu jak może to zrobić po tym, jak spotka się z innymi – z jednej strony ze swoimi mentorami, z drugiej strony ze swoimi konkurentami.

Podczas warsztatów z uczestnikami spotkali się członkowie konkursowego jury: Jo Stenuit – dyrektor Centrum Designu Mazda Motor Europe, Anna Grużewska – redaktor naczelna magazynu „Czas na Wnętrze”, oraz wybitni polscy projektanci – Tomek Rygalik, Alicja Patanowska i Agnieszka Bar.

Anna Grużewska, jako specjalistka od lat śledząca najciekawsze projekty i trendy w designie, opowiedziała młodym projektantom o właściwościach korka oraz sposobie jego pozyskiwania i produkcji. Przedstawiła także najciekawsze realizacje z ostatnich lat, którymi będą mogli zainspirować się w swoich pracach.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję spotkać się i porozmawiać – tym razem jeszcze zdalnie –

z Jo Stenuitem. Szef europejskich projektantów japońskiej marki wprowadził ich w świat designu Mazdy oraz filozofię projektowania KODO, opowiadając o wartościach, którym hołduje marka i podejściu jej projektantów do używanych materiałów.