Fiński koncept hotelowy zadebiutował w Polsce. Oto Noli Studios

Przy ulicy Postępu 24 na Mokotowie pojawiło się Noli Studios. Obiekt na pograniczy wynajmu i noclegu hotelowego to pierwsza placówka fińskiego konceptu w Polsce.

Powstanie pierwszego w Polsce budynku Noli Studios oznacza koniec kompromisów pomiędzy sztywnymi regułami tradycyjnego wynajmu i życiem, które często zmienia się z dnia na dzień. Pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie zyskać cenne doświadczenia i nowe znajomości.

- To zupełnie nowa jakość w obszarze krótko- i długoterminowego zakwaterowania. Goście, którzy zdecydują się na pobyt w Noli Studios, będą mogli liczyć także na szereg usług towarzyszących. Do wyboru będą mieli studia w 3 wielkościach: Standard, Medium i Large, które odpowiedzą na potrzeby różnych osób. Także tych, którzy chcieliby dzielić studio z drugą osobą. Zakwaterowanie w Noli Studios będzie niezwykle wygodne i szybkie. Natomiast niedostępna nigdzie indziej elastyczność w tym zakresie umożliwi dostosowanie go do indywidualnych potrzeb każdego klienta - mówi Marta Karteczka, Head of Operations, Serviced Living in Poland.