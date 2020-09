Firmy w Europie zmieniają podejście do pracy zdalnej

Nowa rzeczywistość epidemiczna wymusiła na firmach długofalową zmianę podejścia do pracy i biura. Trzy czwarte najemców w Europie Środkowo-Wschodniej zwiększyło udział pracy zdalnej i wdrożyło technologie, które ją ułatwiają – wskazuje raport CBRE „CEE Occupier Survey”. Zmniejszenie zagęszczenia osób w biurze długofalowo planuje 45 proc. zapytanych, co zdaniem ekspertów CBRE oznacza konieczność inwestycji w większe biura. Polskie przedsiębiorstwa planują przede wszystkim wprowadzanie technologii, które usprawnią działanie spoza siedziby firmy – zadeklarowało tak 76 proc. zapytanych.

- Najbardziej powszechnym sposobem radzenia sobie z potrzebą utrzymywania dystansu społecznego w pracy w czasie pandemii jest rotacyjny system działania, w którym w jednym tygodniu część osób pracuje z domu, a część z biura, a w kolejnym następuje zmiana. By utrzymać dobry kontakt między pracownikami i płynność projektów, wiele firm coraz chętniej inwestuje w dodatkowe rozwiązania technologiczne. Część firm wymaga jednak stałej obecności pracowników na miejscu, co tworzy potrzebę zwiększania przestrzeni biurowej, by zachować odpowiednie odstępy. Dlatego w Europie obserwujemy wzrost zainteresowania większymi biurami. W naszym regionie niemal połowa pracodawców ma w planach zmniejszenie zagęszczenia biurek w swoich siedzibach przy jednoczesnym wsparciu technologii do pracy zdalnej – mówi Krzysztof Mogielski, szef zespołu Transformacji Cyfrowej CBRE w Polsce.

Polskie firmy uzbrajają się w technologię

Wśród polskich najemców biur największą popularnością ze wszystkich rozwiązań na czasy epidemii cieszą się nowe technologie, dzięki którym możliwa jest efektywna praca zdalna. Takie długofalowe inwestycje zamierza poczynić 76% wszystkich zapytanych przez CBRE. Nieco słabiej, niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej, wypadła popularyzacja pracy zdalnej. Wśród polskich firm długofalowy wzrost udziału pracy zdalnej prognozuje 69%. Mniej kolorowo widzimy też rozwój elastycznych biur, tzw. coworkingów. Tylko 14% zapytanych prognozuje wzrost ich znaczenia, podczas gdy w całej Europie Środkowo-Wschodniej przewiduje tak 22% respondentów.

Rozwój technologii pomaga przetrwać pandemię

Popularyzację pracy zdalnej jako długofalowy skutek pandemii najczęściej wskazywały firmy z Czech i Słowacji – odpowiedziało tak 85% z nich. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy, gdzie trzy czwarte przedsiębiorców w ten sposób widzi przyszłość. W sumie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej większy udział pracy spoza biura przewiduje 76% firm. Z kolei inwestować w technologie, usprawniające elastyczne systemy pracy zamierza 100% respondentów z Niemiec, niemal 8 na 10 ze Słowacji i 64% z Czech. Łącznie takie wydatki będą dotyczyć trzech czwartych wszystkich najemców biur z regionu CEE.