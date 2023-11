Fit Cake w nowej odsłonie. W Białymstoku otwarto lokal premium popularnej marki

Fit Cake otworzył nowy lokal premium w Białymstoku. Miejsce wyróżnia się wystrojem. W porównaniu do "klasycznych" lokali Fit Cake, tutaj jest więcej przestrzeni i ożywiających kolorów.

To wyjątkowe miejsce stanowi kolejny kamień milowy w ekspansji marki Fit Cake na polskim rynku. Nowy lokal, zlokalizowany przy ulicy Jurowieckiej w Białymstoku. Wyróżnia się nie tylko swoim menu, ale również wyjątkowym wystrojem.

- Franczyzobiorcy mają możliwość wyboru bardziej ekskluzywnego wystroju, który sprawi, że lokal będzie jeszcze bardziej luksusowy. Nie jest to jednak wymóg, a opcja dla tych, którzy chcą podkreślić wyjątkowość swojego lokalu – mówi Rafał Kościuk, właściciel marki.- Oczywiście, standardowy design i wystrój są nadal dostępne w naszej ofercie franczyzowej, co oznacza, że franczyzobiorcy nie muszą inwestować dodatkowo, jeśli nie życzą sobie bardziej ekskluzywnego wystroju.

Nowy lokal w Białymstoku prezentuje minimalistyczne menu, w którym kawa prosto z palarni OK COFFEE, zajmuje szczególne miejsce.

- Obecny wystrój został absolutnie stworzony zgodnie z moją wizją... i bez wątpienia, zakochałam się w każdym szczególe tego wnętrza. Teraz mamy więcej przestrzeni, ciepła, i ożywiających kolorów. Efekt końcowy to miejsce, które zachwyca nie tylko smakiem, ale także estetyką. Jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszego lokalu, to absolutnie musicie to zrobić. Zapraszam was serdecznie - entuzjastycznie mówi Ewelina Choińska, właścicielka marki Fit Cake.