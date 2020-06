Flagowy i najbardziej nowoczesny sklep Biedronki na Pomorzu. Zaglądamy do środka

Nowy sklep Biedronki przy ul. Halickiej w Gdyni jest nowoczesny, ekologiczny, pełen innowacyjnych rozwiązań, takich jak ekrany LCD, ekologiczne oświetlenie, lada tradycyjna z mięsami i wędlinami czy strefa "SmaczneGO".

REKLAMA

- Najświeższy sklep Biedronka otwarty przy ul. Halickiej 7A w Gdyni to najbardziej nowoczesna i flagowa placówka sieci na Pomorzu. Miejsce przyjazne zarówno klientom i pracownikom. To także sklep przyjazny środowisku, bo wyposażony w oświetlenie LED, ekrany LCD zamiast standardowej komunikacji marketingowej, czy ekologiczne chłodziarki. Wiemy też, jak ważny jest obecnie komfort robienia zakupów - klienci placówki przy Halickiej zrobią wygodne zakupy, bo do dyspozycji mają liczne miejsca parkingowe, strefę kas samoobsługowych i tradycyjnych, czytniki cen, bogato zaopatrzoną ladę tradycyjną, strefę SmaczneGO!, rożen czy wyciskarkę do soku. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Gdyni będą chętnie odwiedzać sklep Biedronka, w którym czeka na nich zupełnie nowe doświadczenie zakupowe. Cieszę się, ze ten flagowy sklep naszej sieci zawitał nad morze - mówi Wojciech Rudomina, dyrektor operacyjny regionu Gdańsk w sieci Biedronka.